Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

Виталий Кирсанов
10 января 2026, 10:30
План процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики.
Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд
Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Кратко:

  • О соглашении известно немного
  • В ЕС призвали Зеленского не торопиться с переговорами с президентом США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют подписать соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов на встрече мировых лидеров в Давосе. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, президент Украины надеялся на следующей неделе отправиться в Белый дом, чтобы завершить как план экономического процветания, так и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

"Однако его европейские сторонники из "коалиции желающих" отговорили его от поездки и предложили Всемирный экономический форум в качестве более подходящей альтернативы для встречи с Трампом. По словам чиновников, план состоял в том, чтобы использовать встречу для завершения экономического соглашения – ключевой главы предложения по прекращению войны с Россией", - говорится в статье.

Отмечается, что чиновники ЕС, участвующие в мирных переговорах, призвали Зеленского не торопиться с переговорами с президентом США, поскольку они считают, что в настоящее время он поддерживает их стремление завершить войну на выгодных для Киева условиях.

План процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики.

"Киев надеется, что, если предложить Вашингтону долю в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, к которым Трамп мог бы отнестись благосклонно, президент США будет более склонен предоставить надежные гарантии безопасности", - говорится в сообщении.

Сделка построена вокруг подписанного в прошлом году соглашения о полезных ископаемых, которое предоставило американским инвесторам преференциальный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине. Стив Виткофф, посланник Трампа по вопросам мира, приветствовал соглашение как важнейшую часть общего пакета мер по прекращению огня, который он вел в течение последних нескольких месяцев.

"Однако о соглашении известно немного, и, в отличие от мирного плана из 20 пунктов, оно не было обнародовано", - подчеркивает The Telegraph.

Неясно, будет ли подписано в Давосе соглашение, которое открывает путь для "сил обеспечения" во главе с Великобританией и Францией. Однако европейские источники отмечают явное изменение в отношениях с Белым домом, при этом один высокопоставленный чиновник назвал Виткоффа "изменившимся человеком", имея в виду предыдущие обвинения в его пророссийских взглядах.

При этом, несмотря на улучшение отношений между Вашингтоном, европейскими столицами и Киевом, инсайдеры по-прежнему не уверены в готовности Владимира Путина прекратить вторжение.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение: мнение эксперта

Текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам. Такую оценку в комментарии для Главреда дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, ключевая проблема - неподобающий состав делегаций и формат встреч.

Эксперт считает, что гипотетически представить подписание документа об окончательном урегулировании можно лишь в 2026 году. Для этого, по его мнению, должны совпасть несколько факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление со стороны возможной администрации Трампа.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьёзных переговоров на эту тему", - уточнил он.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае введения режима прекращения огня численность миротворческих сил в Украине может составлять от 15 до 20 тысяч военнослужащих.

Европейские лидеры вместе с представителями США пытаются финализировать договоренности по гарантиям безопасности, которые предусматривают, в частности, возможное присутствие американских военных в Украине для обеспечения стабильности любого мирного соглашения. По информации Bloomberg, источники отмечают, что переговоры в Париже во вторник, 6 января, будут сосредоточены на сочетании инициатив, недавно предложенных Вашингтоном, с планами так называемой коалиции желающих.

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф убеждён, что если президент США Дональд Трамп публично заявит о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обязательства будут иметь реальное воплощение.

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Россия ударила по энергетике: где в Украине до сих пор остаются перебои со светом

Россия ударила по энергетике: где в Украине до сих пор остаются перебои со светом

11:55Война
Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

11:23Война
Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

10:30Украина
Китайский гороскоп на сегодня 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Китайский гороскоп на сегодня 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

