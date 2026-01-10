Мы в США не видели такого лидера как Зеленский со времен Линкольна — Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа рассказал об украинском президенте.

Спецпредставитель Трампа рассказал, какое впечатления на не справил украинский президент

Спецпредставитель Трампа рассказал, какое впечатления на него справил украинский президент

Келлог сравнил Зеленского с Линкольном

Спецпредставитель американского президента Дональда Трамп Кит Келлог рассказал о Владимире Зеленском, сравнив его с Авраамом Линкольном.

По словам Келлога, украинский президент очень упрям и имеет свое мнение.

"Зеленский — напористый сук*н сын. Он упрямый. У него есть свое мнение. Он не боится его высказывать. Он знает, как пользоваться СМИ", — Кит Келлог.

Также спецпредставитель Дональда Трампа сравнил Зеленского с одним из самых известных президентов США - Авраамом Линкольном.

"Мы в Соединенных Штатах не видели такого лидера, как он, со времен Авраама Линкольна", - заявил Келлог.

Напомним, спецпредставитель США в Украине Кит Келлог объявил коллегам о намерении покинуть свою должность в январе.

Сообщается, что должность специального представителя президента США является временной, и такие представители должны быть утверждены Сенатом, если они хотят продолжать выполнять свои обязанности после 360 дней. По словам Келлога, в соответствии с действующим законодательством, его полномочия завершаются в январе.

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Кэллог утверждал, что Украине придется признать временно оккупированные территории за Россией, а их возвращение возможно лишь в долгосрочной перспективе.

В то же время он подчеркнул, что подход президента США Дональда Трампа к переговорам между Украиной и государством-агрессором является взвешенным и сосредоточенным на персональном диалоге.

О персоне: Кит Келлог Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

