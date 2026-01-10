Мы в США не видели такого лидера как Зеленский со времен Линкольна — Келлог

Вы узнаете:
- Спецпредставитель Трампа рассказал, какое впечатления на него справил украинский президент
- Келлог сравнил Зеленского с Линкольном
Спецпредставитель американского президента Дональда Трамп Кит Келлог рассказал о Владимире Зеленском, сравнив его с Авраамом Линкольном.
По словам Келлога, украинский президент очень упрям и имеет свое мнение.
"Зеленский — напористый сук*н сын. Он упрямый. У него есть свое мнение. Он не боится его высказывать. Он знает, как пользоваться СМИ", — Кит Келлог.
Также спецпредставитель Дональда Трампа сравнил Зеленского с одним из самых известных президентов США - Авраамом Линкольном.
"Мы в Соединенных Штатах не видели такого лидера, как он, со времен Авраама Линкольна", - заявил Келлог.
Напомним, спецпредставитель США в Украине Кит Келлог объявил коллегам о намерении покинуть свою должность в январе.
Сообщается, что должность специального представителя президента США является временной, и такие представители должны быть утверждены Сенатом, если они хотят продолжать выполнять свои обязанности после 360 дней. По словам Келлога, в соответствии с действующим законодательством, его полномочия завершаются в январе.
Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Кэллог утверждал, что Украине придется признать временно оккупированные территории за Россией, а их возвращение возможно лишь в долгосрочной перспективе.
В то же время он подчеркнул, что подход президента США Дональда Трампа к переговорам между Украиной и государством-агрессором является взвешенным и сосредоточенным на персональном диалоге.
Вам может быть интересно:
- Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл детали
- "Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны
- "Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля
О персоне: Кит Келлог
Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред