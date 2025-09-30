Укр
Читать на украинском
Трамп сделал стратегический ход, чтобы привести Украину и РФ за стол переговоров

Анна Косик
30 сентября 2025, 13:15
Президент США придерживается дипломатических методов для окончания войны в Украине.
Беспристрастность Трампа в вопросе войны в Украине вовсе не случайна

Что сказал Келлог:

  • Трамп выступает посредником для решения вопроса войны в Украине
  • Президент США не становится ни на одну из сторон
  • Трамп предпринимает шаги, чтобы посадить представителей Украины и РФ за стол переговоров

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что подход американского президента Дональда Трампа к переговорам с Украиной и страной-агрессором Россией очень сбалансированный и личностно ориентированный.

Как заявил американский чиновник на Варшавском форуме по безопасности, Трамп стремится выступать посредником и всегда ищет равновесие между сторонами конфликта.

В США не принимают одну сторону

Келлог подчеркнул, что согласно правилам дипломатии, невозможно быть только на одной стороне - эффективная работа с проблемой требует видеть обе перспективы.

Именно такой подход, по словам чиновника, помог Трампу провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Его метод заключается в том, чтобы позволять другим выполнять "тяжелую работу", как в бизнесе, где операционный директор ведет процесс, а CEO или президент завершает сделку. Это стратегический ход: максимально беспристрастно подходить к обеим сторонам и приводить их за стол переговоров", - пояснил спецпредставитель президента США.

Что будет с РФ, если Путин разрушит планы Трампа

Как писал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Кремль, что Россию ждут серьезные проблемы, если диктатор Владимир Путин откажется от переговоров по миру с Украиной.

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что по мнению украинского главы государства Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп хочет победы Украины в войне.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России.

Накануне Трамп заявил, что очень недоволен тем, что делает Россия и что делает Путин. Он убивает людей без какой-либо причины. И россияне показывают себя очень плохо, учитывая, что поставили все на кон.

О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

