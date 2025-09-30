Трамп сделал стратегический ход, чтобы привести Украину и РФ за стол переговоров

Что сказал Келлог:
- Трамп выступает посредником для решения вопроса войны в Украине
- Президент США не становится ни на одну из сторон
- Трамп предпринимает шаги, чтобы посадить представителей Украины и РФ за стол переговоров
Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что подход американского президента Дональда Трампа к переговорам с Украиной и страной-агрессором Россией очень сбалансированный и личностно ориентированный.
Как заявил американский чиновник на Варшавском форуме по безопасности, Трамп стремится выступать посредником и всегда ищет равновесие между сторонами конфликта.
В США не принимают одну сторону
Келлог подчеркнул, что согласно правилам дипломатии, невозможно быть только на одной стороне - эффективная работа с проблемой требует видеть обе перспективы.
Именно такой подход, по словам чиновника, помог Трампу провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Его метод заключается в том, чтобы позволять другим выполнять "тяжелую работу", как в бизнесе, где операционный директор ведет процесс, а CEO или президент завершает сделку. Это стратегический ход: максимально беспристрастно подходить к обеим сторонам и приводить их за стол переговоров", - пояснил спецпредставитель президента США.
Что будет с РФ, если Путин разрушит планы Трампа
Как писал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Кремль, что Россию ждут серьезные проблемы, если диктатор Владимир Путин откажется от переговоров по миру с Украиной.
Позиция Трампа по войне в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что по мнению украинского главы государства Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп хочет победы Украины в войне.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России.
Накануне Трамп заявил, что очень недоволен тем, что делает Россия и что делает Путин. Он убивает людей без какой-либо причины. И россияне показывают себя очень плохо, учитывая, что поставили все на кон.
Другие новости:
- Третья мировая уже идет, Китай готовится к войне с США - Загородний
- Сумма в платежках изменится: тарифы на электроэнергию в Украине с 1 октября
- РФ готовит массированный удар по энергетике Украины - названа опасная дата
О персоне: Кит Келлог
Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред