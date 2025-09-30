Сумма в платежках изменится: тарифы на электроэнергию в Украине с 1 октября

Для некоторых украинцев стоимость электроэнергии снизится уже с начала следующего месяца.

Электроэнергия в следующие 7 месяцев подешевеет для некоторых украинцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Украинцы, у которых есть электрическое отопление, будут меньше платить за электроэнергию

Фиксированный тариф на электроэнергию для населения остается неизменным

С 1 октября 2025 года украинцы, которые пользуются электрическим отоплением, могут платить за электроэнергию вдвое меньше. Об этом говорится в Постановлении № 37 Кабинета Министров Украины.

Отмечается, что для таких потребителей для первых 2 тысяч кВт*ч будет действовать фиксированная цена 2,64 грн за кВт-ч. Однако за объем потребления более 2 тысяч кВт*ч в месяц цена составит 4,32 грн за кВт-ч.

В чем особенности льготного тарифа

Уменьшенная вдвое цена на электроэнергию для ряда украинцев действует только в период с 1 октября по 30 апреля. При этом, важным нюансом является отсутствие в доме потребителя других видов отопления.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Какой тариф на электроэнергию действует в Украине для населения

Кабмин продлил действие фиксированного тарифа для населения, поэтому за электроэнергию бытовые потребители и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Возможен ли рост тарифов на электроэнергию в ближайшее время

Главред писал, что по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, согласно прогнозу Министерства экономики, в 2026-2028 годах цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут ежегодно расти на 15% (плюс-минус 5%).

"Рост тарифов фактически неизбежен, и об этом неоднократно предупреждали как украинские эксперты, так и международные институты, включая Национальный банк Украины и МВФ, которые указывали на необходимость приближения тарифов к рыночным. Речь идет как об электроэнергии, так и о газе. И то, что цены будут расти на 20% ежегодно, у меня сомнений не вызывает", - подчеркнул он.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что стоимость газа для населения в Украине останется стабильной как минимум до апреля следующего года, однако сумма в платежках будет отличаться в зависимости от региона.

Ранее сообщалось, что по оценкам эксперта по вопросам ЖКХ Олега Попенко, подорожание электроэнергии в Украине ежегодно может составлять до 20% из-за российских обстрелов.

Накануне сообщалось, что украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на коммунальные услуги, в частности на оплату электроэнергии.

