Сумма в платежках изменится: тарифы на электроэнергию в Украине с 1 октября

Главное:
- Украинцы, у которых есть электрическое отопление, будут меньше платить за электроэнергию
- Фиксированный тариф на электроэнергию для населения остается неизменным
С 1 октября 2025 года украинцы, которые пользуются электрическим отоплением, могут платить за электроэнергию вдвое меньше. Об этом говорится в Постановлении № 37 Кабинета Министров Украины.
Отмечается, что для таких потребителей для первых 2 тысяч кВт*ч будет действовать фиксированная цена 2,64 грн за кВт-ч. Однако за объем потребления более 2 тысяч кВт*ч в месяц цена составит 4,32 грн за кВт-ч.
В чем особенности льготного тарифа
Уменьшенная вдвое цена на электроэнергию для ряда украинцев действует только в период с 1 октября по 30 апреля. При этом, важным нюансом является отсутствие в доме потребителя других видов отопления.
Какой тариф на электроэнергию действует в Украине для населения
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа для населения, поэтому за электроэнергию бытовые потребители и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт*ч.
Возможен ли рост тарифов на электроэнергию в ближайшее время
Главред писал, что по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, согласно прогнозу Министерства экономики, в 2026-2028 годах цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут ежегодно расти на 15% (плюс-минус 5%).
"Рост тарифов фактически неизбежен, и об этом неоднократно предупреждали как украинские эксперты, так и международные институты, включая Национальный банк Украины и МВФ, которые указывали на необходимость приближения тарифов к рыночным. Речь идет как об электроэнергии, так и о газе. И то, что цены будут расти на 20% ежегодно, у меня сомнений не вызывает", - подчеркнул он.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что стоимость газа для населения в Украине останется стабильной как минимум до апреля следующего года, однако сумма в платежках будет отличаться в зависимости от региона.
Ранее сообщалось, что по оценкам эксперта по вопросам ЖКХ Олега Попенко, подорожание электроэнергии в Украине ежегодно может составлять до 20% из-за российских обстрелов.
Накануне сообщалось, что украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на коммунальные услуги, в частности на оплату электроэнергии.
