Ветер, дожди и +6 градусов: на Украину надвигаются сильные холода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в среду
- Какие области Украины может обойти дождь
Погода в Украине в первый день октября будет не просто холодной, а очень холодной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 1 октября
По ее словам, завтра, 1 октября, максимальная температура воздуха в течение дня составит лишь +6...+10 градусов.
Она добавила, что теплее будет в южной части, там предполагается +11...+16 градусов.
"Холода добавит если не сильный, то достаточно порывистый ветер. А о дождях то и вообще нечего добавить - мокрые и практически повсеместно в Украине. Разве что Волынь, Ровенская область, северные районы Киевщины и Черниговщины попытаются удержаться от осадков. Но все равно везде будет влажная пасмурная погода", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 1 октября будет облачно. Дождь ожидается ближе к вечеру. В течение дня в столице будет +8...+10 градусов.
Будет ли тепло в октябре
Народный синоптик Станислав Щедрин считает, что в Украину в октябре придет бабье лето.
По его словам, оно пройдет во второй половине октября, и будет не одно.
"Уже примерно с 13-14 октября в Украине дожди прекратятся и должно потеплеть на 3-4 градуса", - подчеркнул он.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре заявили, что погода в Украине 30 сентября будет холодной, дождливой. В этот день ожидается даже снег.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что 30 сентября почти по всей Украине ожидается порывистый ветер со штормовыми порывами.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в течение недели в Украине ожидается развитие циклонической деятельности на юге и прохождение атмосферных фронтов. Поэтому стоит готовиться к дождливой погоде, а в Карпатах время от времени может даже выпадать снег.
Читайте также:
- Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать
- Будет много кризиса: астролог назвала две опасные даты в октябре 2025 года
- Китайский гороскоп на завтра 1 октября: Драконам - ошибки, Петухам - конфликты
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред