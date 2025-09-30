Укр
Читать на украинском
Ветер, дожди и +6 градусов: на Украину надвигаются сильные холода

Мария Николишин
30 сентября 2025, 11:24
Октябрь встретит украинцев очень холодной погодой.
Прогноз погоды в Украине на 1 октября / фото: УНИАН

Погода в Украине в первый день октября будет не просто холодной, а очень холодной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 1 октября

По ее словам, завтра, 1 октября, максимальная температура воздуха в течение дня составит лишь +6...+10 градусов.

Она добавила, что теплее будет в южной части, там предполагается +11...+16 градусов.

"Холода добавит если не сильный, то достаточно порывистый ветер. А о дождях то и вообще нечего добавить - мокрые и практически повсеместно в Украине. Разве что Волынь, Ровенская область, северные районы Киевщины и Черниговщины попытаются удержаться от осадков. Но все равно везде будет влажная пасмурная погода", - отметила Диденко.

Погода в Украине 1 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 1 октября будет облачно. Дождь ожидается ближе к вечеру. В течение дня в столице будет +8...+10 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Будет ли тепло в октябре

Народный синоптик Станислав Щедрин считает, что в Украину в октябре придет бабье лето.

По его словам, оно пройдет во второй половине октября, и будет не одно.

"Уже примерно с 13-14 октября в Украине дожди прекратятся и должно потеплеть на 3-4 градуса", - подчеркнул он.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре заявили, что погода в Украине 30 сентября будет холодной, дождливой. В этот день ожидается даже снег.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что 30 сентября почти по всей Украине ожидается порывистый ветер со штормовыми порывами.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в течение недели в Украине ожидается развитие циклонической деятельности на юге и прохождение атмосферных фронтов. Поэтому стоит готовиться к дождливой погоде, а в Карпатах время от времени может даже выпадать снег.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода в Украине на октябрь
