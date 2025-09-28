Украину накроет похолодание: в каких регионах ожидается +1 °C и снег

В ближайшие дни в Украине будет переменчивая погода.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-poholodanie-v-kakih-regionah-ozhidaetsya-1-0c-i-sneg-10701944.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды с 29 сентября по 5 октября / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода с 29 сентября по 5 октября

В каких регионах будет прохладнее всего

В течение новой рабочей недели в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По прогнозу Кибальчича, в Украине ожидается развитие циклонической деятельности на юге и прохождение атмосферных фронтов. Поэтому стоит готовиться к дождливой погоде, а в Карпатах время от времени может даже выпадать снег.

видео дня

Погода на 29 сентября

В понедельник, 29 сентября, дожди ожидаются в западных и северных областях, днем также дожди пройдут в южных и центральных регионах. В Карпатах возможен мокрый снег. Осадков не прогнозируется только в восточной части Украины.

Температура воздуха ночью составит +4...+10 °С, днем в северных и западных областях +8...+13 °С, на остальной территории страны +13...+18 °С. В Карпатах 0...+5 °С.

Погода на 29 сентября / фото: meteoprog

Погода на 30 сентября

Во вторник, 30 сентября, дожди прогнозируются в большинстве регионов Украины, кроме северо-восточных областей. В юго-западных частях страны местами ожидаются сильные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +4...+10 °С, в южных областях и Крыму местами +11...+14 °С; днем +10...+16 °С, на юго-западе страны местами +7...+9 °С.

Погода на 30 сентября / фото: meteoprog

Погода на 1 октября

В среду, 1 октября, дождливая погода ожидается почти по всей территории Украины. Только на крайнем севере и востоке сохранится сухая погода, без осадков. В центральных регионах осадки могут быть значительными, местами в сопровождении грозы.

Температура воздуха ночью +3...+8 °С, на юго-востоке и в Крыму +9...+14 °С; днем +10...+15 °С, в юго-западных регионах +7...+9 °С, в Крыму и на крайнем востоке +16...+18 °С.

Погода на 1 октября / фото: meteoprog

Погода на 2 октября

В четверг, 2 октября, сухо будет только в юго-восточной части, в Крыму и на крайнем северо-западе страны. В Карпатах возможен мокрый снег. В некоторых регионах также ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, в центральных и южных регионах +6...+11 °С; днем на Левобережье +12...+17 °С, на остальной территории +6...+11 °С.

Погода на 2 октября / фото: ventusky

Погода на 3 октября

В пятницу, 3 октября, осадков почти не ожидается. Только утром и днем на западе местами возможен небольшой дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, на Левобережье днем +14...+19 °С, на западе +9...+14 °С. В Карпатах ночью -3...+2 °С, днем +1...+6 °С.

Погода на 3 октября / фото: ventusky

Погода на 4 октября

В субботу, 4 октября, из-за повышенного атмосферного давления осадков не прогнозируется.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °С, на юго-востоке +7...+12 °С; днем на Левобережье +17...+22 °С, в западных регионах +10...+16 °С.

Погода на 4 октября / фото: ventusky

Погода на 5 октября

В воскресенье, 5 октября, на западе местами возможны небольшие дожди, остальные области без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+13 °С, на юге +14...+16 °С; днем +17...+23 °С, на западе +11...+16 °С.

Погода на 5 октября / фото: ventusky

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Главред со ссылкой на Наталью Диденко писал, что воскресенье, 28 сентября, отметится дождями. В этот день атмосферный фронт принесет дожди в северную часть нашего государства. В понедельник, 29 сентября, дождей станет больше.

По данным meteoprog, 28 сентября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +8...+12 градусов.

Недавно народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказал, когда ждать потепления в Украине и будет ли бабье лето.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред