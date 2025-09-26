Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

Ангелина Подвысоцкая
26 сентября 2025, 19:45обновлено 26 сентября, 21:01
1090
Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение.
погода
Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 27 сентября
  • Где температура воздуха опустится до -3 градусов
  • Когда в Украину вернутся дожди

Погода в Украине 27 сентября будет прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве областей Украины. Там объявили І уровень опасности. В этих областях ночью будут заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса.

видео дня
погода 27 сентября
Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: ventusky

По словам синоптика Наталки Диденко, 27 сентября в Украине будет сухо. В то же время ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до 12-19 градусов тепла. Во многих областях ночью будут заморозки.

В воскресенье, 28 сентября, в северных, западных, Черкасской и Винницкой областях будут дожди. Температура воздуха опустится до 10-19 градусов тепла.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 27 сентября

В Украине 27 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют.

"Ночью в южных областях, на Закарпатье и в Крыму ожидаем +4..+9°, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем воздух будет прогреваться под сентябрьским солнышком до +12..+17°; в Карпатах ночью 0-3° мороза, а днем столбики термометров будут достигать 10-15° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 27 сентября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +8...+20 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+16 градусов.

погода 27 сентября
Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: meteoprog

Погода 27 сентября в Киеве

В Киеве 27 сентября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности из-за заморозков. Ожидается 0-3 градуса.

погода 27 сентября
Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накроет похолодание - украинцам выдали важное предупреждение. Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.

Также ранее сообщалось, когда в Украину придет бабье лето - синоптик назвала даты резкой жары. Когда в Украине потеплеет до +30, рассказала синоптик Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине резко изменится погода - новый прогноз от синоптиков. Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

20:29Украина
В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

19:45Синоптик
"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

19:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

Последние новости

21:24

Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую

21:18

"Еще минус пятнадцать килограммов": Ольга Сумская ошеломила своим заявлением

21:17

Потомки знахарей и гадалок носят особые фамилии - их можно услышать и сейчас

20:32

"Процесс уже невозможно остановить": создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ

20:29

"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВойна выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – Золотарев
20:20

Украинка открыла посылку из Китая и была шокирована содержимым: что было внутри

20:14

В Украине изменятся правила продажи авто: продавцов заставили раскрыть важные данные

19:45

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

19:35

"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

Реклама
19:30

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

19:30

На прицеле Москва и Питер: СМИ о вероятности передачи США Украине мощных ракет

19:10

Течения в кремлевских кабинетах и угрозы для Украинымнение

18:55

Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии денег: в чем причина

18:54

Лукашенко обратился к Зеленскому с "хорошим предложением" после встречи с ПутинымВидео

18:48

НАБУ и ЦПК продолжают манипуляции вокруг дела детектива Магамедрасулова, - эксперт

18:28

Секрет идеальной корочки: как превратить обычную картошку в шедевральное блюдоВидео

18:13

Офисный гардероб на осень 2025: как выглядеть стильно на работе

17:55

Новый дорожный знак с "черными воротами" озадачил водителей: что он означает

17:55

"Оставайтесь людьми": бывшая жена Кеосаяна высказалась о его смерти

17:50

"Истинный гнев": наследница династии Guinness раскритиковала сериал о ее семье

Реклама
17:23

Венгерские дроны проникли в воздушное пространство Украины: Зеленский назвал их цель

17:22

Путину грозит ядерная "ответка": Золотарев об ударах по главным городам РФВидео

17:13

Следят за каждым шагом: названы четыре знака зодиака, которые ревнивы до ужаса

16:39

Доллар резко полетел вниз после бешеного скачка: новый курс валют на 29 сентября

16:38

Шикарная замена мясу по-французски: рецепт гнезд из куриного фарша за 25 минут

16:37

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

16:22

"Динамо" против "Шахтера": обнародованы результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

16:21

Женщина наткнулась на жуткую находку в детской книжке: что она увидела

16:13

Сложная загадка для самых сообразительных: где ошибка на рисунке

15:43

Четыре Ту-95 в воздухе: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

15:40

Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко сделала неожиданное решение

15:34

Особенные люди: что значит, если на вашей руке нет линии судьбы

15:25

Украинские мужчины массово пересекают польскую границу: статистика пограничников

15:13

Риск высок, как никогда: политолог предупредил о возможности начала новой войны

15:13

РФ атакует Черниговщину: есть попадания и перебои света, первые подробности

15:11

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

15:09

Из любовницы в жены: как беременная Симоньян увела Кеосаяна из семьи

15:00

Куда поставить роутер, чтобы Wi-Fi работал быстрее: найдено идеальное место

14:55

"Акт неуважения": Киев жестко ответил на скандальный выпад Будапешта

14:44

Не могли разойтись: известная блогерша созналась, стала ли разлучницей Холостяка

Реклама
14:44

Пытался обесточить Киев: в "Укрэнерго" выявили "крота" ФСБ

14:27

"Миллиардное обогащение на войне и Жму руку путину – эксперт показал топ-провалы Порошенко к его 60-летию

14:26

Родные ахнут: рецепт очень необычного и вкусного супаВидео

14:09

Умер Тигран Кеосаян: что написала Симоньян

13:54

"Трамп хочет победы Украины": Зеленский раскрыл сценарий возвращения территорий

13:53

Украинцы не платят за ЖКУ: долги за коммуналку бьют рекорды

13:52

Рецепт осеннего салата за копейки: понадобится всего три продукта

13:49

Уже на 24% дороже: в Украине стремительно растут цены на базовый продукт

13:48

Решительное наступление РФ на Днепропетровщину: известно, хватит ли врагу сил

13:22

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять