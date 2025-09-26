В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 27 сентября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

Когда в Украину вернутся дожди

Погода в Украине 27 сентября будет прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве областей Украины. Там объявили І уровень опасности. В этих областях ночью будут заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: ventusky

По словам синоптика Наталки Диденко, 27 сентября в Украине будет сухо. В то же время ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до 12-19 градусов тепла. Во многих областях ночью будут заморозки.

В воскресенье, 28 сентября, в северных, западных, Черкасской и Винницкой областях будут дожди. Температура воздуха опустится до 10-19 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 27 сентября

В Украине 27 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют.

"Ночью в южных областях, на Закарпатье и в Крыму ожидаем +4..+9°, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем воздух будет прогреваться под сентябрьским солнышком до +12..+17°; в Карпатах ночью 0-3° мороза, а днем столбики термометров будут достигать 10-15° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 27 сентября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +8...+20 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +4...+16 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: meteoprog

Погода 27 сентября в Киеве

В Киеве 27 сентября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности из-за заморозков. Ожидается 0-3 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накроет похолодание - украинцам выдали важное предупреждение. Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.

Также ранее сообщалось, когда в Украину придет бабье лето - синоптик назвала даты резкой жары. Когда в Украине потеплеет до +30, рассказала синоптик Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине резко изменится погода - новый прогноз от синоптиков. Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС.

