Ударят заморозки -3: в каких областях Украины будет похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 27 и 28 сентября
- Где будут заморозки
- Где будут идти дожди
Погода в Украине на выходные, 27 и 28 сентября, будет довольно прохладной, местами с небольшим дождем, заморозками и утренними туманами.
На погодные условия по всей Украине в следующие двое суток будет влиять малоподвижный скандинавский антициклон. Поэтому ожидается повышенный фон атмосферного давления, холодные ночи и слабый ветер. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
В воскресенье ожидаются небольшие, местами умеренные дожди в западных и северных областях нашего государства.
Погода в Украине в субботу, 27 сентября
В западных областях
В западных областях Украины под влиянием Скандинавского антициклона ожидается малооблачная и сухая погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3; днем +13...+18 градусов, в Карпатах +5...+10.
В северных областях
В северной части страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3; в дневные часы +13...+18 градусов.
В центральных областях
В центральных областях в течение суток будет наблюдаться малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0...-3; днем +14...+19 градусов.
На юге Украины
В южной половине страны, а также в Крыму прогнозируется солнечная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами днем порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+9 градусов; днем +15...+20.
В восточных областях
В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3; днем +13...+18 градусов.
Погода в Украине в воскресенье, 28 сентября
В западных областях
В западных регионах ночью существенных осадков не предвидится, днем местами пройдет небольшой дождь. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0...-3; днем +11...+16 градусов.
В северных областях
В северной части страны в течение суток ожидается облачная и дождливая погода под влиянием малоподвижного фронта. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +4...+9 градусов, днем +9...+14.
В центральных областях
В центральных регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0...-3; днем +13...+18 градусов.
На юге Украины
В южных областях и Крыму будет преобладать антициклональный характер погоды. Осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3...+8 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса; днем +16...+21.
В восточных областях
В восточных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +3...+8 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса; днем +13...+18.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, заморозки накроют ряд областей - стало известно, где стоит готовиться к похолоданию. В ряде областей будет серьезное похолодание, кое-где даже с заморозками.
Также ранее сообщалось, что влупит -3 и будет лить дождь - Украину накрыла волна похолодания. Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +3 градусов.
Напомним, синоптики объявили II уровень опасности - Украину атакует сильная стужа. Во многих областях синоптики прогнозируют заморозки - 0-3 градуса.
Вас также может заинтересовать:
- Сложная загадка на внимательность: только самые умные увидят 95 на картинке
- Почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой: священник объяснил
- Почему у кур выпадают перья: 5 причин проблемы и как исправить ситуацию
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред