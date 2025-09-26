Ударят заморозки -3: в каких областях Украины будет похолодание

Похолодание с заморозками накроет ряд регионов, а кое-где будут дожди.

Погода в Украине - ударят заморозки -3/ unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 27 и 28 сентября

Где будут заморозки

Где будут идти дожди

Погода в Украине на выходные, 27 и 28 сентября, будет довольно прохладной, местами с небольшим дождем, заморозками и утренними туманами.

На погодные условия по всей Украине в следующие двое суток будет влиять малоподвижный скандинавский антициклон. Поэтому ожидается повышенный фон атмосферного давления, холодные ночи и слабый ветер. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

В воскресенье ожидаются небольшие, местами умеренные дожди в западных и северных областях нашего государства.

Погода в Украине в субботу, 27 сентября

В западных областях

В западных областях Украины под влиянием Скандинавского антициклона ожидается малооблачная и сухая погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3; днем +13...+18 градусов, в Карпатах +5...+10.

В северных областях

В северной части страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3; в дневные часы +13...+18 градусов.

В центральных областях

В центральных областях в течение суток будет наблюдаться малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0...-3; днем +14...+19 градусов.

На юге Украины

В южной половине страны, а также в Крыму прогнозируется солнечная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами днем порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+9 градусов; днем +15...+20.

В восточных областях

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3; днем +13...+18 градусов.

Погода в Украине 27 сентября/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 28 сентября

В западных областях

В западных регионах ночью существенных осадков не предвидится, днем местами пройдет небольшой дождь. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0...-3; днем +11...+16 градусов.

В северных областях

В северной части страны в течение суток ожидается облачная и дождливая погода под влиянием малоподвижного фронта. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +4...+9 градусов, днем +9...+14.

В центральных областях

В центральных регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0...-3; днем +13...+18 градусов.

На юге Украины

В южных областях и Крыму будет преобладать антициклональный характер погоды. Осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3...+8 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса; днем +16...+21.

В восточных областях

В восточных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +3...+8 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса; днем +13...+18.

Погода в Украине 28 сентября/ meteoprog

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

