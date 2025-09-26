Почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой: священник объяснил

На самом деле ответ лежит на поверхности, но не все об этом догадываются.

Почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой

Когда все садятся за стол после похорон, чтобы помянуть умершего человека, среди блюд на столе традиционно ставят горох и капусту.

Откуда возникла такая традиция и почему она закрепилась и существует до сих пор, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Почему дают горох с капустой? Когда-то была беднота, не имели люди что есть. Имели просо, имели рожь, на жерновах молотили. Была капуста, был горох. Гречка была мало у кого. Тогда так традиционно в украинском народе делали поминки. Варили горох, давали капусту", - сказал священник.

Он пояснил, что в дальнейшем это так традиционно сложилось. Никто нигде не записывал и официально не устанавливал, что обязательно должен быть горох с капустой.

"А уже теперь, в современном 21-м веке, что произошло? Хитрые предприниматели за порцию гороха берут 50 гривен, а из пачки гороха можно сварить 30 порций - это полторы тысячи за пачку гороха можно заработать. Говорят, что обязательно должен быть горох с капустой. Но нет такого прописано. Я бы лучше съел картошки с котлетами нормальными и с салатиком хорошим каким-то. А кто-то любит горох с капустой. Готовьте, как хотите, главное молитесь и трудитесь с Богом", - добавил отец Алексей Филюк.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

