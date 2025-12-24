"Я был бы счастлив": Клопотенко удивил отношением к изменам партнерши

Известный шеф-повар рассказал про принципы в личной жизни.

Евгений Клопотенко рассказал про отношение к изменам

Почему он готов их прощать

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко удивил своим отношением к изменам партнера. В разговоре с блогеркой Машей Батиг он признался, что готов прощать адюльтеры второй половинки.

Клопотенко считает, что если человек таким образом реализует свои желания, то он не видит в изменах ничего плохого.

"Я не спрашивал. Я не против. Если кто-то мне изменяет — я "за". Считаю, если люди хотят заниматься, то пусть занимаются. Это же приятно было в тот момент. Я был бы счастлив, что ей классно", — высказался шеф-повар.

Недавно Евгений раскрыл, что находится в отношениях с 30-летней коммуникационщицей Екатериной Воскресенской. В октябре пара объявила о своей связи публично после девяти месяцев отношений.

Евгений Клопотенко - девушка / фото: instagram.com, Евгений Клопотенко

Тем не менее Клопотенко не считает, что в отношениях он имеет право заводить интрижки с другими девушками. Пара старается строить открытые и честные отношения.

О персоне: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

