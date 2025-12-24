"Я был бы счастлив": Клопотенко удивил отношением к изменам партнерши

Вы узнаете:
- Евгений Клопотенко рассказал про отношение к изменам
- Почему он готов их прощать
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко удивил своим отношением к изменам партнера. В разговоре с блогеркой Машей Батиг он признался, что готов прощать адюльтеры второй половинки.
Клопотенко считает, что если человек таким образом реализует свои желания, то он не видит в изменах ничего плохого.
"Я не спрашивал. Я не против. Если кто-то мне изменяет — я "за". Считаю, если люди хотят заниматься, то пусть занимаются. Это же приятно было в тот момент. Я был бы счастлив, что ей классно", — высказался шеф-повар.
Недавно Евгений раскрыл, что находится в отношениях с 30-летней коммуникационщицей Екатериной Воскресенской. В октябре пара объявила о своей связи публично после девяти месяцев отношений.
Тем не менее Клопотенко не считает, что в отношениях он имеет право заводить интрижки с другими девушками. Пара старается строить открытые и честные отношения.
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
