Ученые раскрыли тайну сезонов, которая десятилетиями оставалась незамеченной

Основное:
- Сезонные циклы экосистем мира часто не синхронизированы
- Карта сезонности обнаружила нерегулярные ритмы в тропических лесах и регионах со средиземноморским климатом
- Открытие имеет значение для сельского хозяйства
Времена года, которые казались нам предсказуемым ритмом природы, на самом деле скрывают гораздо больше сложности. Новое исследование ученых Калифорнийского университета показало, что сезонные переходы в различных экосистемах мира часто не синхронизированы и могут существенно отличаться даже в соседних регионах.
Команда биогеографа Дрю Терасаки-Гарт проанализировала спутниковые данные за последние 20 лет и создала подробную карту сезонного времени на планете, пишет Indiandefencereview. Оказалось, что центры биоразнообразия - тропические леса или регионы со средиземноморским климатом - демонстрируют наиболее нерегулярные ритмы. Например, в Калифорнии, Чили и Южной Африке пик роста лесов может отставать на два месяца от других экосистем.
Один из самых ярких примеров - кофейные плантации Колумбии. Несмотря на близкое расположение, плантации, разделенные горными массивами, переживают совершенно разные циклы роста и плодоношения. Это создает эффект, будто они находятся в противоположных полушариях.
"Сезонность часто воспринимается как простой ритм - зима, весна, лето, осень. Но природный календарь гораздо сложнее", - отмечает Терасаки-Гарт.
Результаты исследования имеют важное значение не только для экологии, но и для практических сфер. В частности, для сельского хозяйства: сроки цветения, плодоношения и сбора урожая могут существенно отличаться даже в районах, которые кажутся похожими по климату. Это открытие может изменить подходы к планированию урожаев и прогнозированию климатических изменений в будущем.
