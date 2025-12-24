Укр
Ученые раскрыли тайну сезонов, которая десятилетиями оставалась незамеченной

Дарья Пшеничник
24 декабря 2025, 10:24
Весна, лето, осень и зима гораздо сильнее рассинхронизированы по всему миру, чем считалось ранее.
сезоны
Ученые сделали сенсационное открытие о временах года на Земле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основное:

  • Сезонные циклы экосистем мира часто не синхронизированы
  • Карта сезонности обнаружила нерегулярные ритмы в тропических лесах и регионах со средиземноморским климатом
  • Открытие имеет значение для сельского хозяйства

Времена года, которые казались нам предсказуемым ритмом природы, на самом деле скрывают гораздо больше сложности. Новое исследование ученых Калифорнийского университета показало, что сезонные переходы в различных экосистемах мира часто не синхронизированы и могут существенно отличаться даже в соседних регионах.

Команда биогеографа Дрю Терасаки-Гарт проанализировала спутниковые данные за последние 20 лет и создала подробную карту сезонного времени на планете, пишет Indiandefencereview. Оказалось, что центры биоразнообразия - тропические леса или регионы со средиземноморским климатом - демонстрируют наиболее нерегулярные ритмы. Например, в Калифорнии, Чили и Южной Африке пик роста лесов может отставать на два месяца от других экосистем.

видео дня

Один из самых ярких примеров - кофейные плантации Колумбии. Несмотря на близкое расположение, плантации, разделенные горными массивами, переживают совершенно разные циклы роста и плодоношения. Это создает эффект, будто они находятся в противоположных полушариях.

"Сезонность часто воспринимается как простой ритм - зима, весна, лето, осень. Но природный календарь гораздо сложнее", - отмечает Терасаки-Гарт.

Результаты исследования имеют важное значение не только для экологии, но и для практических сфер. В частности, для сельского хозяйства: сроки цветения, плодоношения и сбора урожая могут существенно отличаться даже в районах, которые кажутся похожими по климату. Это открытие может изменить подходы к планированию урожаев и прогнозированию климатических изменений в будущем.

