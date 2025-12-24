Ученые раскрыли тайну сезонов, которая десятилетиями оставалась незамеченной

Весна, лето, осень и зима гораздо сильнее рассинхронизированы по всему миру, чем считалось ранее.

Времена года, которые казались нам предсказуемым ритмом природы, на самом деле скрывают гораздо больше сложности. Новое исследование ученых Калифорнийского университета показало, что сезонные переходы в различных экосистемах мира часто не синхронизированы и могут существенно отличаться даже в соседних регионах.

Команда биогеографа Дрю Терасаки-Гарт проанализировала спутниковые данные за последние 20 лет и создала подробную карту сезонного времени на планете, пишет Indiandefencereview. Оказалось, что центры биоразнообразия - тропические леса или регионы со средиземноморским климатом - демонстрируют наиболее нерегулярные ритмы. Например, в Калифорнии, Чили и Южной Африке пик роста лесов может отставать на два месяца от других экосистем.

Один из самых ярких примеров - кофейные плантации Колумбии. Несмотря на близкое расположение, плантации, разделенные горными массивами, переживают совершенно разные циклы роста и плодоношения. Это создает эффект, будто они находятся в противоположных полушариях.

"Сезонность часто воспринимается как простой ритм - зима, весна, лето, осень. Но природный календарь гораздо сложнее", - отмечает Терасаки-Гарт.

Результаты исследования имеют важное значение не только для экологии, но и для практических сфер. В частности, для сельского хозяйства: сроки цветения, плодоношения и сбора урожая могут существенно отличаться даже в районах, которые кажутся похожими по климату. Это открытие может изменить подходы к планированию урожаев и прогнозированию климатических изменений в будущем.

