Природа удивила всех: летний цветок неожиданно расцвёл посреди зимы

Цветок, который традиционно появляется лишь в конце весны и начале лета, распустился в самом начале зимы.

https://glavred.info/sad-ogorod/priroda-udivila-vseh-letniy-cvetok-neozhidanno-rascvel-posredi-zimy-10724387.html Ссылка скопирована

В Украине зацвел ирис / Коллаж Главред, фото Pixabay/nouveaumonde34, Pixabay/Didgeman

Вы узнаете:

Зафиксировано редкое природное явление — расцвет ириса

Цветок неожиданно распустился в самом начале зимы

В южной части Одесской области зафиксировали редкое природное явление — расцвет цветка ириса в период, когда такие растения обычно находятся в состоянии покоя.

Цветок, который традиционно появляется лишь в конце весны и начале лета, распустился в самом начале зимы. Необычное явление заметил и описал заведующий научным направлением национального природного парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

видео дня

Он поделился информацией о неожиданно зацветшем растении на своей странице в соцсетях, отметив, что климатические условия этого года отличаются нестабильностью и продолжают удивлять.

Учёный напомнил, что стандартный период цветения ирисов длится с мая по июнь. Тем не менее в этом случае растение нарушило природный цикл.

Особое внимание Русев обратил на внешний вид цветка: распустившийся зимой ирис оказался жёлтым и выглядел особенно эффектно, несмотря на нетипичное для него время года.

/ Скриншот

Деревья могут навлечь беду: важное предупреждение

Деревья способны полностью изменить атмосферу участка, наполнив его прохладой, комфортом и ощущением близости к природе. Однако при выборе растений для посадки возле жилья важно учитывать, что далеко не все виды подходят для такого соседства.

Некоторые деревья могут создавать проблемы: их корни разрушают покрытия и фундамент, пыльца вызывает аллергию, а в народных традициях им приписывают неблагоприятное влияние на благополучие семьи. Существует мнение, что отдельные породы способны притягивать ссоры и неудачи.

В то же время есть растения, которые, согласно поверьям и практическому опыту, благотворно влияют на пространство вокруг дома, создавая ощущение уюта, защищённости и семейной гармонии.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь — настоящий чемпион по осушению.

Больше новостей:

О персоне: Иван Русев Иван Русев - это известный украинский эколог, доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы", расположенного в Одесской области. Иван Русев активно ведет свои социальные сети, где рассказывает о текущих исследованиях, природоохранных проблемах и событиях в "Тузловских лиманах". Его работа является важным источником информации для общественности, которая интересуется состоянием экологии в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред