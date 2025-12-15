Вы узнаете:
- Зафиксировано редкое природное явление — расцвет ириса
- Цветок неожиданно распустился в самом начале зимы
В южной части Одесской области зафиксировали редкое природное явление — расцвет цветка ириса в период, когда такие растения обычно находятся в состоянии покоя.
Цветок, который традиционно появляется лишь в конце весны и начале лета, распустился в самом начале зимы. Необычное явление заметил и описал заведующий научным направлением национального природного парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.
Он поделился информацией о неожиданно зацветшем растении на своей странице в соцсетях, отметив, что климатические условия этого года отличаются нестабильностью и продолжают удивлять.
Учёный напомнил, что стандартный период цветения ирисов длится с мая по июнь. Тем не менее в этом случае растение нарушило природный цикл.
Особое внимание Русев обратил на внешний вид цветка: распустившийся зимой ирис оказался жёлтым и выглядел особенно эффектно, несмотря на нетипичное для него время года.
О персоне: Иван Русев
Иван Русев - это известный украинский эколог, доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы", расположенного в Одесской области.
Иван Русев активно ведет свои социальные сети, где рассказывает о текущих исследованиях, природоохранных проблемах и событиях в "Тузловских лиманах". Его работа является важным источником информации для общественности, которая интересуется состоянием экологии в Украине.
