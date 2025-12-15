"То, что Тарас говорил — низко": участница "Холостяка" жестко высказалась после вылета

Ирина Кулешина "проехалась" по Тарасу Цимбалюку.

https://glavred.info/movies/to-chto-taras-govoril-nizko-uchastnica-holostyaka-zhestko-vyskazalas-posle-vyleta-10724345.html Ссылка скопирована

Тарас Цимбалюк обидел участницу "Холостяка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, Ирина Кулешина

Вы узнаете:

Ирина Кулешина высказалась после вылета с "Холостяка"

Что она рассказала про Тараса Цимбалюка

Бывшая участница романтического реалити "Холостяк" Ирина Кулешина рассказала о неприятной ситуации на проекте, которая заставила ее пересмотреть свое отношение к Тарасу Цимбалюку. Об этом девушка рассказала в интервью РБК-Украина.

Во время восьмого выпуска с Ириной произошла неприятная ситуация — после свидания у нее поднялась температура и появилась головная боль, что Кулешина связала с солнечным ударом. Несмотря на это, девушка готовила ужин, пока Цимбалюк приглашал на разговор других участниц.

видео дня

Ирина Кулешина про "Холостяк" / фото: instagram.com, Ирина Кулешина

"Мы начали готовить, и Тарас позвал Иру, думаю: "Окей". Потом он позвал Надю. И в тот момент я просто стояла и думала: "Я здесь что, шутка для вас?". Я готовлю, накрываю на стол, занимаюсь всем сама, пока девушки общаются с Тарасом. Я же не пришла подрабатывать поваром, почему я должна это все делать, и, конечно, я была недовольна!", — возмутилась участница.

Когда выпуск шоу уже вышел в эфир, девушку возмутили слова Тараса Цимбалюка о ней. Она заявила, что Тарас Цимбалюк имел возможность высказать свое настоящее мнение о ней в лицо, а не делать это за кадром.

Ирина Кулешина покинула "Холостяк" / фото: instagram.com, Ирина Кулешина

"Когда я смотрела этот выпуск в эфире, я была в шоке, хотя могла бы об этом и нецензурно выразиться. То, что Тарас говорил в интервью, для меня это низко. Я не поняла, почему все это он не сказал мне в лицо, когда мы сидели напротив и общались", — поделилась Кулешина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский актер и главный герой проекта "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк рассказал неожиданную информацию об участницах шоу. В бэкстейдже с Наталкой Денисенко он раскрыл, как на самом деле девушки вели себя на свиданиях с ним.

Также бывшая участница популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, Ольга Дзундза похвалилась комплиментом от ведущей Леси Никитюк.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред