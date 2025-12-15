"То, что Тарас говорил — низко": участница "Холостяка" жестко высказалась после вылета

Вы узнаете:
Бывшая участница романтического реалити "Холостяк" Ирина Кулешина рассказала о неприятной ситуации на проекте, которая заставила ее пересмотреть свое отношение к Тарасу Цимбалюку. Об этом девушка рассказала в интервью РБК-Украина.
Во время восьмого выпуска с Ириной произошла неприятная ситуация — после свидания у нее поднялась температура и появилась головная боль, что Кулешина связала с солнечным ударом. Несмотря на это, девушка готовила ужин, пока Цимбалюк приглашал на разговор других участниц.
"Мы начали готовить, и Тарас позвал Иру, думаю: "Окей". Потом он позвал Надю. И в тот момент я просто стояла и думала: "Я здесь что, шутка для вас?". Я готовлю, накрываю на стол, занимаюсь всем сама, пока девушки общаются с Тарасом. Я же не пришла подрабатывать поваром, почему я должна это все делать, и, конечно, я была недовольна!", — возмутилась участница.
Когда выпуск шоу уже вышел в эфир, девушку возмутили слова Тараса Цимбалюка о ней. Она заявила, что Тарас Цимбалюк имел возможность высказать свое настоящее мнение о ней в лицо, а не делать это за кадром.
"Когда я смотрела этот выпуск в эфире, я была в шоке, хотя могла бы об этом и нецензурно выразиться. То, что Тарас говорил в интервью, для меня это низко. Я не поняла, почему все это он не сказал мне в лицо, когда мы сидели напротив и общались", — поделилась Кулешина.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
