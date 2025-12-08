Леся Никитюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - детали

Кратко:
- Ольга Дзундза покинула шоу "Холостяк"
- Как о ней отозвалась Леся Никитюк
Бывшая участница популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, Ольга Дзундза похвалилась комплиментом от ведущей Леси Никитюк.
Как рассказала Ольга в своих соцсетях, она больше не продолжит участвовать в шоу, но получила множество поддержки от украинцев.
"Оля, ты – любовь", - публиковала скрин Дзундза и предложила подписчикам угадать, кто ей написал такое сообщение.
Оказалось, свое восхищение ей высказала ведущая Леся Никитюк.
"Да, это была Леся Никитюк. Я считаю, что она просто невероятно сильная и красивая женщина. И действительно очень приятно и ценно получить такое сообщение", - добавила Ольга.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
