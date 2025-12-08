Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

Руслан Иваненко
8 декабря 2025, 00:59
963
Узкий круг советников Трампа берет на себя разработку мирных планов и контактов с иностранными партнерами.
Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали
Трамп принимает решения по вопросам внешней политики в узком кругу советников / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Вкратце:

  • Трамп распустил Совет нацбезопасности и сократил бюрократический аппарат
  • Важные решения принимает лишь узкий круг близких советников
  • Основные переговоры по Украине ведут друзья президента

Президент США Дональд Трамп фактически распустил Совет национальной безопасности и принимает ключевые решения в сфере внешней политики в узком кругу приближенных людей, которые часто не имеют соответствующей компетенции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Трамп доверяет решение важнейших вопросов, включая войну в Украине, лишь нескольким своим советникам, среди которых: Стива Уиткоффа, нью-йоркского магната недвижимости; государственного секретаря Марко Рубио; вице-президента Джея Ди Венса; министра обороны Пита Хегсета; и Джареда Кушнера, бизнесмена и зятя президента.

видео дня

"Мирный план" и хаотичность принятия решений

Уиткофф и Кушнер, которых Трамп считает "мастерами сделок", вместе работали над печально известным 28-пунктовым "мирным планом" для Украины и России.

Как рассказали собеседники Politico, встречи этого "внутреннего круга" происходят хаотично, без регулярности, а решения принимаются быстро.

"Трамп хочет мирных соглашений и заслуг. Детали его меньше волнуют", - отметил один бывший чиновник администрации.

Риски для внешней политики США

Эксперты отмечают риски такой модели.

"Действительно опасно, когда несколько человек независимо ведут переговоры", - отметил Ричард Хаасс, бывший советник государственного секретаря США.

Например, по войне в Украине существовало несколько параллельных переговорных треков: с Россией - Уиткофф и Кушнер, с Украиной - Кит Келлог, с европейскими партнерами - Рубио и Вэнс.

"Гораздо лучше, когда один человек знает обо всем, что говорится всем, определяет, что говорить всем, и руководит компромиссами. Когда на кухне слишком много поваров, невозможно гарантировать согласованность", - пояснил Хаасс.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Politico также отмечает, что в этом году команда Трампа сократила бюрократический аппарат, в том числе некоторые комитеты Совета национальной безопасности. Это, вместе с недоверием президента к государственным институтам, создало ситуацию, когда решения принимаются без консультаций с профильными экспертами.

"Идея о том, что Украина никогда не примет план из 28 пунктов, - это то, что эксперты будут знать сразу. Но им (Трампу и его друзьям - ред.) все равно, поскольку они просто хотят заставить Украину это проглотить", - рассказал бывший чиновник Совета нацбезопасности.

Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, отметил: "Это то, что происходит, когда нет реального процесса разработки политики, предоставления рекомендаций, взаимодействия с иностранными правительствами и определения четкого направления".

Какова тактика РФ в переговорах с США - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко объяснил, что Кремль отказался от традиционной стратегии давления страхом на администрацию Дональда Трампа. По его словам, Россия делает ставку на экономические "выгоды" и подкуп США и самого президента.

"Россия предлагала Вашингтону поделить замороженные активы Европы на 100 миллиардов долларов и зарабатывать на полезных ископаемых. Логика Кремля такова: мы не обязательно ведем переговоры - можем спокойно продолжать войну, а можем, как хочет Трамп, вместе зарабатывать деньги. И для нас оба варианта приемлемы", - пояснил Жовтенко.

Он также отметил, что российская пропаганда формирует впечатление, будто США должны убедить Москву выбрать бизнес вместо войны, что, по замыслу Кремля, создает дополнительное давление на Вашингтон и президента.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялись переговоры между Стивом Уиткоффом, посланником Дональда Трампа, и президентом России Владимиром Путиным. По итогам этой встречи, Кремль сообщил, что, кроме первичного мирного плана от Соединенных Штатов, они получили еще четыре дополнительных документа.

Кроме того, президент США Дональд Трамп может отказаться от мирных переговоров по Украине. Об этом заявил его старший сын Дональд на конференции по вопросам Ближнего Востока, пишет The Guardian.

Напомним, что гарантии безопасности для Украины остаются одной из главных тем международных переговоров. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украине нужны реальные гарантии, способные предотвратить третье нападение России.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

01:29Война
Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:59Мир
"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

23:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп на завтра 8 декабря: Девам - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 8 декабря: Девам - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Последние новости

01:30

Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

01:29

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

00:59

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:38

Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

00:09

Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимойВидео

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
07 декабря, воскресенье
23:55

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

22:18

На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

Реклама
22:09

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

21:58

Где и когда будут прощаться с Михаилом Adam Клименко - детали

21:45

Высокий уровень угрозы массового удара: стало известно, какие города под угрозой

21:14

"Именно этого боится Путин": полковник США о главной гарантии безопасности Украины

21:03

"Он непредсказуем": сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину"

20:58

Четыре продукта и праздничное блюдо на столе: рецепт бюджетного салата на Новый год

20:14

В Украину доставили Вифлеемский огонь мира: что это за традицияФото

19:50

Как легко убрать известковый налет из крана: эксперты поделились проверенным методом

19:48

Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

19:28

Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

19:12

"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связьВидео

Реклама
19:10

О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленскогомнение

18:44

ФИФА представила расписание ЧМ-2026: сборная Украины узнала даты первых матчей

18:35

РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

18:30

Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

18:12

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

17:57

До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

17:49

Похоронил брата и возвращался домой: мужчина едва не погиб от прицельной атакиВидео

17:26

Умер режиссер первого украинского фильма, номинированного на "Оскар"Видео

17:18

Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

17:11

Тяжелая болезнь, кома и смерть: украинские звезды прощаются с 38-летним Adam

17:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

16:14

Почему 8 декабря нельзя ни с кем спорить: какой церковный праздник

16:13

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

16:09

Как правильно наносить антиперспирант, чтобы не потеть: секреты, о которых мало кто знает

15:30

Тысячелетнее пророчество и скрытый смысл: зачем в Киеве построили Золотые воротаВидео

15:24

План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

14:27

Оккупанты пытаются окружить важный город: в ДШВ рассказали, что происходит на фронте

14:27

Снег и сильные морозы все же будут: синоптик предупредила о сюрпризах, которые готовит зима

13:54

Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы

13:39

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую областьВидео

Реклама
13:19

В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

13:14

Китай и Россия провели совместные противоракетные учения: что известно

13:03

Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана МазепыВидео

12:59

Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

12:34

Шахеды полетели с пяти направлений, были запущены ракеты: в результате ударов есть погибшие

12:02

Как обогреться без дров: простой метод, о котором мало кто догадывается

12:01

Кэллог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения: какие два вопроса тормозят процесс

11:43

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

11:02

Зачем Трампа опозорили на весь мирмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять