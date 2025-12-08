Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

Узкий круг советников Трампа берет на себя разработку мирных планов и контактов с иностранными партнерами.

Трамп принимает решения по вопросам внешней политики в узком кругу советников / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Трамп распустил Совет нацбезопасности и сократил бюрократический аппарат

Важные решения принимает лишь узкий круг близких советников

Основные переговоры по Украине ведут друзья президента

Президент США Дональд Трамп фактически распустил Совет национальной безопасности и принимает ключевые решения в сфере внешней политики в узком кругу приближенных людей, которые часто не имеют соответствующей компетенции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Трамп доверяет решение важнейших вопросов, включая войну в Украине, лишь нескольким своим советникам, среди которых: Стива Уиткоффа, нью-йоркского магната недвижимости; государственного секретаря Марко Рубио; вице-президента Джея Ди Венса; министра обороны Пита Хегсета; и Джареда Кушнера, бизнесмена и зятя президента.

"Мирный план" и хаотичность принятия решений

Уиткофф и Кушнер, которых Трамп считает "мастерами сделок", вместе работали над печально известным 28-пунктовым "мирным планом" для Украины и России.

Как рассказали собеседники Politico, встречи этого "внутреннего круга" происходят хаотично, без регулярности, а решения принимаются быстро.

"Трамп хочет мирных соглашений и заслуг. Детали его меньше волнуют", - отметил один бывший чиновник администрации.

Риски для внешней политики США

Эксперты отмечают риски такой модели.

"Действительно опасно, когда несколько человек независимо ведут переговоры", - отметил Ричард Хаасс, бывший советник государственного секретаря США.

Например, по войне в Украине существовало несколько параллельных переговорных треков: с Россией - Уиткофф и Кушнер, с Украиной - Кит Келлог, с европейскими партнерами - Рубио и Вэнс.

"Гораздо лучше, когда один человек знает обо всем, что говорится всем, определяет, что говорить всем, и руководит компромиссами. Когда на кухне слишком много поваров, невозможно гарантировать согласованность", - пояснил Хаасс.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Politico также отмечает, что в этом году команда Трампа сократила бюрократический аппарат, в том числе некоторые комитеты Совета национальной безопасности. Это, вместе с недоверием президента к государственным институтам, создало ситуацию, когда решения принимаются без консультаций с профильными экспертами.

"Идея о том, что Украина никогда не примет план из 28 пунктов, - это то, что эксперты будут знать сразу. Но им (Трампу и его друзьям - ред.) все равно, поскольку они просто хотят заставить Украину это проглотить", - рассказал бывший чиновник Совета нацбезопасности.

Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, отметил: "Это то, что происходит, когда нет реального процесса разработки политики, предоставления рекомендаций, взаимодействия с иностранными правительствами и определения четкого направления".

Какова тактика РФ в переговорах с США - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко объяснил, что Кремль отказался от традиционной стратегии давления страхом на администрацию Дональда Трампа. По его словам, Россия делает ставку на экономические "выгоды" и подкуп США и самого президента.

"Россия предлагала Вашингтону поделить замороженные активы Европы на 100 миллиардов долларов и зарабатывать на полезных ископаемых. Логика Кремля такова: мы не обязательно ведем переговоры - можем спокойно продолжать войну, а можем, как хочет Трамп, вместе зарабатывать деньги. И для нас оба варианта приемлемы", - пояснил Жовтенко.

Он также отметил, что российская пропаганда формирует впечатление, будто США должны убедить Москву выбрать бизнес вместо войны, что, по замыслу Кремля, создает дополнительное давление на Вашингтон и президента.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялись переговоры между Стивом Уиткоффом, посланником Дональда Трампа, и президентом России Владимиром Путиным. По итогам этой встречи, Кремль сообщил, что, кроме первичного мирного плана от Соединенных Штатов, они получили еще четыре дополнительных документа.

Кроме того, президент США Дональд Трамп может отказаться от мирных переговоров по Украине. Об этом заявил его старший сын Дональд на конференции по вопросам Ближнего Востока, пишет The Guardian.

Напомним, что гарантии безопасности для Украины остаются одной из главных тем международных переговоров. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украине нужны реальные гарантии, способные предотвратить третье нападение России.

