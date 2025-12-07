Укр
На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

Виталий Кирсанов
7 декабря 2025, 22:18
1399
В последние недели армия РФ продвинулась на нескольких направлениях.
РФ быстро захватывает новые территории
РФ быстро захватывает новые территории Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что написано в материале The Telegraph:

  • Путин заявил, что захватит всю Донецкую область силой или через переговоры
  • Кит Келлог заявил, что мирное соглашение "очень близко"

Российские оккупанты продолжают уверенно захватывать территорию Украины с одной из самых больших скоростей с начала полномасштабного вторжения, так как мирные переговоры зашли в тупик. Об этом пишет The Telegraph.

По информации DeepState, в ноябре оккупанты захватили 500 квадратных километров, что на 250 кв. км больше, чем в прошлом месяце.

видео дня

По данным Института изучения войны, скорость продвижения приближалась к самой быстрой с начала полномасштабного вторжения РФ, которое произошло почти четыре года назад.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что захватит всю Донецкую область силой или через переговоры.

"План прекращения войны, разработанный администрацией Дональда Трампа, предусматривал передачу Украиной больших территорий. Украина и Европа отклонили эти предложения. Эти достижения, вероятно, помогут убедить Трампа, что мир должен быть установлен на условиях России, а отправка оружия и помощи Киеву является пустой тратой", - отметили в материале.

Ожесточенные бои продолжаются

В свою очередь украинские военные сообщили, что в Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. По информации DeepState, половина города находилась в зоне боевых действий.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел "длинный и содержательный телефонный разговор" со Стивом Уиткоффом, посланником Белого дома в России, и Джаредом Кушнером, зятем Трампа, который помогает в переговорах.

Впоследствии после этого разговора РФ массированно атаковала украинские города и критическую инфраструктуру страны, а также железнодорожные вокзалы.

В то же время лидеры Европы пытаются найти выход из ситуации, поскольку поддержка Украины ослабевает, а администрация Трампа уже не сосредотачивается на конфликте, как раньше. Более того, сын Трампа, Дональд-младший, заявил на конференции на Ближнем Востоке, что его отец вообще может отказаться от мирных переговоров.

Однако спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что соглашение "очень близко".

В The Telegraph напомнили, что долгосрочная позиция США была подробно изложена в пятницу в докладе Трампа о стратегии национальной безопасности, в котором Европу обвинили в блокировании мира в Украине.

В докладе также изменили формулировки предыдущих версий документа, убрав слова, которые описывали Россию как прямую угрозу. После чего Москва приветствовала такие изменения, подчеркнув, что они "в основном соответствуют" ее собственному видению.

Наступление России продолжается

В последние недели армия РФ продвинулась на нескольких направлениях. После того, как Украина развернула некоторые из своих лучших бригад и подразделений беспилотников для удержания Покровска, российские оккупанты смогли растянуть ресурсы Киева вдоль 1000-километровой линии фронта, открыв уязвимые места на юго-востоке и дальше на севере.

В результате Москва достигла успехов в Запорожской области и близка к захвату Купянска в Харьковской области, пишет The Telegraph.

В то же время военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми подчеркнул:

"Пока не было никаких крупных прорывов... ни одного немедленного провала украинских линий фронта. Россия не смогла решительно прорвать фронт ни в одном направлении".

Вспоминая о недавних успехах РФ на юго-востоке, эксперт уверял, что если Украина и должна потерять территорию, то это будет лучшее место для этого.

"Россия должна достичь гораздо большего успеха, чтобы достичь там чего-то значительного; она лишь захватила одно маленькое село за другим и много полей. Эти события пока не представляют угрозы для всего фронта", - сказал Кастехельми.

По мнению аналитиков, России может понадобиться еще несколько лет, чтобы полностью захватить Донбасс, который является самой желанной территорией для Путина, тщательно защищенной "крепостными городами" - Краматорском и Славянском.

Роль США и переговоры с Россией

Политический эксперт Максим Разумный в комментарии Главреду отметил, что Россия ведет переговоры исключительно с США, не привлекая Украину и европейские страны. Такой подход позволяет Кремлю поддерживать образ влиятельного лидера внутри страны и имеет прагматическую подоплеку.

"Пока Россия не договорится с американцами, привлекать Украину или Европу нет смысла. Наша позиция и позиция европейцев известна и зафиксирована, и она вряд ли поможет США и России достичь договоренностей. Наоборот - может стать преградой для их переговоров", - пояснил Розумный.

Эксперт подчеркивает, что сейчас США остаются ключевым партнером для Москвы в любых дипломатических договоренностях, а участие других сторон пока не повлияет на результат.

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялись переговоры между Стивом Уиткоффом, посланником Дональда Трампа, и президентом России Владимиром Путиным. По итогам этой встречи, Кремль сообщил, что, кроме первичного мирного плана от Соединенных Штатов, они получили еще четыре дополнительных документа.

Издание Politico сообщило, что Путин заставил Виткоффа и Кушнера ждать начала диалога в Кремле более трех часов. Хотя помощник Путина, Юрий Ушаков, назвал переговоры "конструктивными", он признал, что общего компромиссного решения по Украине в настоящее время не существует.

Со своей стороны, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что московские переговоры оказались безрезультатными. По его мнению, несмотря на то, что США заинтересованы в скором завершении войны, а Украина и Европа готовы к компромиссам, Россия сознательно затягивает время и не отказывается от дальнейшей военной агрессии.

Контакты между украинской делегацией и американской стороной дали начальный, скорее концептуальный результат: стороны очертили основу будущего договора по безопасности, однако переломного момента в переговорах пока не видно. Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

