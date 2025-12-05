Мама на спорте: Леся Никитюк занялась опасным хобби

Вкратце:
- Леся Никитюк выбрала для себя новый спорт
- Она показала, как занимается с тренером
Украинская ведущая Леся Никитюк в июне впервые стала мамой. Во время беременности она сохраняла физическую активность, поэтому достаточно быстро пришла в форму после родов.
И сегодня Никитюк продолжает совершенствоваться. К примеру, ведущая решила попробовать свои силы в боксе.
В своем блоге в Instagram Леся показала, как отрабатывает удары и прыжки с тренером. Новый для звезды спорт развивает не только выносливость, но и координацию движений, скорость реакции и силу.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
