Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

Анна Ярославская
17 декабря 2025, 07:09
Ни один из документов пока официально не опубликован. Однако, в NYT раскрыли детали.
Зеленский, лидеры Европы
США и Европа согласовали документы по защите Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • Документы разрабатывались во переговоров в Берлине с участием Зеленского и представителей около 10 европейских стран
  • Первый документ — политическое обязательство, по смыслу близкое к гарантиям статьи 5 НАТО
  • Второй — оперативный военный документ, описывающий практическое взаимодействие ВСУ с силами США и Европы

США и Европа наработали проекты двух документов, в которых изложен план поддержки Украины после возможного заключения мирного соглашения. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что впервые за несколько месяцев европейские чиновники заявили о хорошем сотрудничестве с американскими переговорщиками.

Проекты документов по вопросам безопасности были обработаны во время более чем восьми часов интенсивных дискуссий с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями Украины в Берлине в воскресенье и понедельник. В переговорах приняли участие руководство и должностные лица по вопросам национальной безопасности из около десятка европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

О чем идет речь в разработанных документах

По словам двух американских чиновников и нескольких европейских дипломатов, один из документов излагает общие принципы и является обязательством, подобным гарантии статьи 5 НАТО, в которой все страны-члены обязуются оказать помощь любой стране, подвергшейся нападению.

5-я статья НАТО
Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Еще одна часть соглашения, которую американские чиновники обозначили как "оперативный документ между военными", содержит более подробную информацию. В нем объясняется, как американские и европейские силы будут сотрудничать с украинскими военными, чтобы гарантировать, что Россия не попытается снова захватить украинскую территорию в ближайшие годы.

NYT добавляет, что ни один из проектов документов не был обнародован.

По данным издания, первоочередной задачей является план доведения численности ВСУ до "мирного уровня" в 800 000 военнослужащих с современными оборудованием и подготовкой, чтобы они были "мощным сдерживающим фактором для России". Для сравнения, армия Германии насчитывает около 180 000 вооруженных военнослужащих.

Один европейский дипломат, по данным NYT, отметил без уточнений, что документ содержит "очень конкретные" детали относительно военной техники, которая нужна Украине.

"В проекте документа также указаны детали относительно военных сил под руководством Европы, которые будут помогать Украине, действуя внутри страны для обеспечения безопасности воздушного и морского пространства", - пишет NYT.

Чиновники отказались предоставить конкретные данные о том, какие страны разместят войска в Украине, но президент Зеленский заявил во вторник, что несколько стран пообещали это сделать в частном порядке.

Ожидается, что эти войска будут базироваться на западе Украины, подальше от линии фронта, и будут служить дополнительным средством сдерживания любой будущей агрессии со стороны России.

В проекте документа также подробно описано, как США будут помогать выявлять попытки России создать операции под "фальшивым флагом", которые могут дать Москве повод для возобновления военных действий. Официальные лица уже годами заявляют, что это типичная тактика России.

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Но американское предложение сопровождается неявным ультиматумом - его нужно принять сейчас, иначе следующее предложение не будет таким щедрым. Как пишет Politico, это предложение является самой сильной и четкой гарантией безопасности, которую администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине.

В случае нового нападения России на Украину США дадут Кремлю военный ответ. Это предусмотрено в гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются. Такое заявление озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на пять документов "мирного плана", которые должен будет утвердить Конгресс США. Часть из них - о гарантиях безопасности.

Какие гарантии на самом деле нужны Украине: мнение эксперта

Гарантии безопасности, о которых говорят страны Запада, не обеспечат Украине реальную безопасность. Об этом в интервью Главреду сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

Он уверен, что единственный вариант, который может сработать – это предоставление Украине политического согласия на размещение в стране частного иностранного бизнеса – американского, британского, итальянского – после окончания войны.

"Это выигрышный вариант для Украины, ведь тогда создается производство, трудоустраиваются люди, а в бюджет платятся налоги. Вариант выгоден и странам, которые предоставляют право на производство. Причем отмотать все назад будет уже нельзя, ведь компанию с запущенным производством разного масштаба нельзя просто взять и выковырять", - объяснил он.

"В гарантии безопасности я не верю. Это как в случае со страховой компанией: когда у нее нет желания выплачивать деньги, она найдет множество аргументов. Самый последний аргумент – мол, денег нет, извините. Поэтому в бумажки не верю. Лучшая гарантия – военное производство", - добавил Ступак.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

война в Украине новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры
