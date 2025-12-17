Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

Гаранты должны обеспечить демилитаризованную зону между воюющими сторонами, говорит Фридрих Мерц.

https://glavred.info/world/voyska-zapada-v-ukraine-mogut-vstupit-v-boy-s-armiey-rf-merc-nazval-uslovie-10724786.html Ссылка скопирована

Фридрих Мерц оценил вероятность ввода миротворцев в Украину / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Мерца:

Западные миротворцы смогут сопротивляться российской армии

Гаранты должны будут отразить атаку в случае нарушения РФ перемирия

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что при условии потенциальных гарантий безопасности от США и Европы после прекращения огня в Украине западные миротворцы смогут при определенных обстоятельствах сопротивляться российской армии.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос журналистов о возможных гарантиях безопасности, предложенных Соединенными Штатами во время переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.

видео дня

Канцлер ФРГ пояснил, что гаранты должны будут отразить российские силы в случае нарушения любых условий перемирия.

"Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого", - сказал канцлер Германии.

"То, что американцы взяли на себя такое обязательство – защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, – я считаю, что это новая позиция Соединенных Штатов Америки, которая заслуживает внимания", – добавил Мерц.

Миротворцы в Украине: позиция ООН

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок выразила мнение, что миротворцы ООН могли бы оказать помощь в разрешении конфликта в Украине. Она подчеркнула, что сейчас такие миссии особенно актуальны, и это касается не только европейского региона.

Миротворцы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, но намекнул, что их количество будет очень ограниченным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассматриваются два возможных варианта размещения иностранных войск в Украине, отличающиеся прежде всего численностью контингента.

Кроме того, известно, что уже 6 стран готовы развернуть свои миротворческие войска в Украине. Среди них Франция, Великобритания и страны Балтии.

Читайте также:

О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред