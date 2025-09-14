В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

Бербок заявила, что миротворческие силы ООН могут стать важным элементом обеспечения длительного мира в Украине после достижения мирного соглашения.

https://glavred.info/world/v-oon-zagovorili-ob-otpravke-svoih-mirotvorcev-v-ukrainu-chto-predpolagaetsya-10697918.html Ссылка скопирована

Миротворцы ООН могут появиться в Украине / Коллаж Главред, фото: U.S. Navy, Офис президента Украины

О чем сказала Бербок:

Миротворцы ООН могут появиться в Украине после подписания мирного соглашения

Они будут надежными гарантиями безопасности для Украины

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок высказала предположение, что миротворческие силы ООН могут сыграть роль в урегулировании войны в Украине. Об этом сообщает Bild.

Бывший министр иностранных дел Германии отметила, что подобные миссии сейчас нужны как никогда, и это касается не только Европы. Она подчеркнула, что в случае достижения мирного соглашения необходимо будет обеспечить его надежные гарантии.

видео дня

"И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны голубые каски, то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры", - подчеркнула Бербок.

Бербок напомнила, что Генассамблея ООН неоднократно принимала резолюции, в которых подчеркивала необходимость справедливого мира. Она подчеркнула, что такой мир возможен только на основе Устава ООН.

/ Инфографика: Главред

Могут ли миротворцы ООН защитить Украину в случае нового вторжения России

Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта 2025 года заявил, что Украина не рассматривает возможную миссию ООН как замену иностранному военному контингенту или гарантиям безопасности после завершения войны.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает конструктивные отношения с представителями ООН, в частности с Генсеком Антониу Гутерришем.

"При всем уважении, ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", - подчеркнул Зеленский.

В то же время Зеленский подчеркнул, что ООН не может стать альтернативой гарантиям безопасности, ведь организация не будет иметь полномочий защищать Украину, если Путин снова начнет войну.

Сколько войск страны Запада могут отправить в Украину - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заметил, что в Британии, Германии и Франции времена комфорта и безопасности породили очень слабых лидеров.

По его словам, ежедневно звучат громкие заявления, однако слова кардинально расходятся с действиями. Это пример политики, которая не имеет достаточных ресурсов и не основывается на реальных возможностях.

"Например, много говорилось о миротворцах, а потом выяснилось, что без американцев ничего не получится, и свободных войск у Европы практически нет. Во Франции это всего лишь Иностранный легион - это всего 10 тысяч военнослужащих. В Британии все сухопутные силы - это чуть больше 70 тысяч человек. Какие миротворцы? Но, тем не менее, громкие заявления были", - резюмирует он.

Размещение миротворцев в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по состоянию на 4 сентября уже 26 стран выразили готовность направить военных в Украину или присоединиться к такой миссии. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи "Коалиции решительных", отметив, что участники объединения взяли на себя обязательства гарантировать безопасность Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп предложил разместить в послевоенной Украине китайских миротворцев, фактически поддержав идею, которую ранее высказывал российский диктатор Владимир Путин, сообщает Financial Times.

Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что вопрос введения миротворцев для обеспечения мира после завершения войны в Украине пока находится лишь на начальном этапе обсуждения.

Другие новости:

Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред