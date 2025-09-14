Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

Юрий Берендий
14 сентября 2025, 11:59
84
Бербок заявила, что миротворческие силы ООН могут стать важным элементом обеспечения длительного мира в Украине после достижения мирного соглашения.
В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается
Миротворцы ООН могут появиться в Украине / Коллаж Главред, фото: U.S. Navy, Офис президента Украины

О чем сказала Бербок:

  • Миротворцы ООН могут появиться в Украине после подписания мирного соглашения
  • Они будут надежными гарантиями безопасности для Украины

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок высказала предположение, что миротворческие силы ООН могут сыграть роль в урегулировании войны в Украине. Об этом сообщает Bild.

Бывший министр иностранных дел Германии отметила, что подобные миссии сейчас нужны как никогда, и это касается не только Европы. Она подчеркнула, что в случае достижения мирного соглашения необходимо будет обеспечить его надежные гарантии.

видео дня

"И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны голубые каски, то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры", - подчеркнула Бербок.

Бербок напомнила, что Генассамблея ООН неоднократно принимала резолюции, в которых подчеркивала необходимость справедливого мира. Она подчеркнула, что такой мир возможен только на основе Устава ООН.

СОВБЕЗ ООН инфографика
/ Инфографика: Главред

Могут ли миротворцы ООН защитить Украину в случае нового вторжения России

Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта 2025 года заявил, что Украина не рассматривает возможную миссию ООН как замену иностранному военному контингенту или гарантиям безопасности после завершения войны.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает конструктивные отношения с представителями ООН, в частности с Генсеком Антониу Гутерришем.

"При всем уважении, ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", - подчеркнул Зеленский.

В то же время Зеленский подчеркнул, что ООН не может стать альтернативой гарантиям безопасности, ведь организация не будет иметь полномочий защищать Украину, если Путин снова начнет войну.

Сколько войск страны Запада могут отправить в Украину - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заметил, что в Британии, Германии и Франции времена комфорта и безопасности породили очень слабых лидеров.

По его словам, ежедневно звучат громкие заявления, однако слова кардинально расходятся с действиями. Это пример политики, которая не имеет достаточных ресурсов и не основывается на реальных возможностях.

"Например, много говорилось о миротворцах, а потом выяснилось, что без американцев ничего не получится, и свободных войск у Европы практически нет. Во Франции это всего лишь Иностранный легион - это всего 10 тысяч военнослужащих. В Британии все сухопутные силы - это чуть больше 70 тысяч человек. Какие миротворцы? Но, тем не менее, громкие заявления были", - резюмирует он.

Размещение миротворцев в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по состоянию на 4 сентября уже 26 стран выразили готовность направить военных в Украину или присоединиться к такой миссии. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи "Коалиции решительных", отметив, что участники объединения взяли на себя обязательства гарантировать безопасность Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп предложил разместить в послевоенной Украине китайских миротворцев, фактически поддержав идею, которую ранее высказывал российский диктатор Владимир Путин, сообщает Financial Times.

Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что вопрос введения миротворцев для обеспечения мира после завершения войны в Украине пока находится лишь на начальном этапе обсуждения.

Другие новости:

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

миротворцы ООН миротворцы ООН Анналена Бербок
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:59Мир
Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:32Синоптик
"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы

Последние новости

12:29

РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

12:15

Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

12:12

Популярный украинский репер впервые женился - детали

11:59

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:55

Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

10:54

"Прилеты" в трех районах: РФ ударила по Украине Искандером и десятками БпЛА

10:41

Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регионВидео

Реклама
10:39

Почему когда-то девушки давали парням именно тыкву: истинное значение знают единицыВидео

10:29

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

10:09

Голливуд плачет и завидует - Америка шокирована убийством сторонника Трампамнение

09:58

Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

09:47

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

09:05

Гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября: Овнам - искушение, Ракам - испытания

08:54

Мощный удар ВМС Украины: в Севастополе взорван коммуникационный узел ЧФ России

08:46

Ленинградскую область РФ трясло от взрывов: дроны атаковали важный НПЗВидео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

Не из-за атаки РФ: на Киевщине прогремели взрывы, есть повреждения - детали

Реклама
07:10

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной за рулём за 47 секунд

05:34

США сняли санкции с Белавиа: эксперт объяснил, может ли это помочь РФ

04:30

Ученые нашли на Земле новый остров: в NASA узнали, где и как он появился

03:41

Голодный или щедрый год: что говорят приметы о листопаде, первом снеге и звездопаде

02:44

Гороскоп на завтра 15 сентября: Ракам - сверхординарное событие, Козерогам - проблема

02:00

Одиночеству пришел конец: каким ТОП-5 знакам сентябрь принесет любовь

13 сентября, суббота
23:33

В Киеве вручили кинопремию "Золотая дзига": обвиненного в обьюзе Темляка наградили

23:32

"Мы чрезвычайно близки": Келлог сделал громкое заявление о завершении войны

23:18

"Опыт многолетней близости": российский певец пожаловался на свою мать

22:47

"Съедят" все деньги - автомеханик назвал худшие подержанные автомобили

21:36

Кит-кот-ПВО: Келлог ответил на шутку украинцев о том, что он - небесный щит

21:33

Российский дрон 50 минут летал в Румынии - Зеленский заявил о расширении войны

20:55

Появился на карте еще в XVIII веке - где в Украине построили "Пентагон"Видео

20:35

"Ситуация напоминает 1938-й": Каллас уверена, что под угрозой безопасность всей Европы

20:19

Не польский и не австрийский: кто на самом деле построил Львов

20:13

"Пусть спокойно живет": Седокова опозорилась ответом о самоубийстве бывшего мужа

19:55

Россия готовит удар по Верховной Раде - нардеп раскрыл план ПутинаВидео

19:51

В Польше срезали крест с украинской церкви: в посольстве Украины отреагировали

19:22

Как сочетать украшения: секреты стильных аксессуаров на каждый день

Реклама
19:10

Остановить Путина можно только одним решениеммнение

18:55

У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипыВидео

18:53

Коммунальные платежи "похудеют" на 75%: кого из украинцев ждет солидная скидка

18:50

На Закарпатье массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК: детали

18:37

"Через три месяца оккупируют восток": Зеленский сделал важное заявление о фронте

18:27

Бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж

18:01

Задолго до Ведьмака: кто были настоящие охотники на демонов в Украине

17:52

Детали штурма Филии: ВСУ забросали россиян гранатами и взяли пленныхВидео

17:46

Windows 10 "потухнет" ровно через месяц: что делать пользователям

17:39

"В какую ложь нам верить?": Сикорский высмеял оправдания РФ о дронах в Польше

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять