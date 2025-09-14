Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФ

Главное:
- Партизаны провели диверсию на железнодорожной линии в РФ
- Она используется для переброски боеприпасов и военной техники
- В результате поджога было нарушено движение поездов
Партизаны провели диверсию на железнодорожной линии в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесской Республики России. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.
Отмечается, что агент движения поджег релейный шкаф между станциями Садовый и Эркен-Шахар, вблизи населенного пункта Садовое.
Партизаны говорят, что эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а дальше - на фронт в Украину.
Известно, что в результате поджога было нарушено движение поездов, что повлекло задержку поставки боекомплекта для реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, ремонтируемой техники и личного состава, который направляли на ротацию.
"Каждый удар создает цепь сбоев - войска на оккупированных территориях получают меньше снарядов, задерживаются пополнение и ремонт, а Силы обороны Украины получают преимущество на поле боя", - говорится в сообщении.
Диверсия на железнодорожной линии - видео:
Удары по российской железной дороге
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний сказал, что россияне уже сейчас испытывают определенные проблемы из-за войны.
"Определенные вещи российское население испытывает уже сегодня, например, задержки поездов из-за ударов по железной дороге. Это, в свою очередь, означает, что на фронт запаздывают поставки необходимого, туда не довозят вовремя нужное оружие и личный состав. В результате где-то будет провал, который мы увидим несколько позже", - считает он.
Диверсии - последние новости
Как сообщал Главред, 11 сентября партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатывают системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.
2 сентября агенты партизанского движения Атеш провели диверсию возле временно оккупированного Дебальцево, что в Донецкой области. В результате подрывных действий была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск страны-агрессора России на Донецком направлении.
3 августа агент партизанского движения Атеш парализовал движение железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску в Запорожской области.
Читайте также:
- Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага
- Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей
- Детали штурма Филиала: ВСУ забросали россиян гранатами и взяли пленных
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред