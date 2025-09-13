Укр
Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

Даяна Швец
13 сентября 2025, 09:16
Возвращение Филиала под контроль Украины стало очередным подтверждением силы и мужества украинских защитников.
ВСУ вычистили село от армии РФ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 24-я отдельная механизированная бригада, Скриншот из видео/СКЕЛЯ 425

Главное:

  • Батальон "Шквал" полка "Скеля" освободил село Филия на границе Днепропетровской и Донецкой областей
  • Сейчас в селе продолжаются стабилизационные мероприятия и оказывается помощь местным жителям

Батальон "Шквал", входящий в состав полка "Скала", успешно провел боевую операцию и освободил село Филия, расположенное на административной границе между Днепропетровской и Донецкой областями. В освобожденном населенном пункте снова поднят украинский флаг. Об этом сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала"

Подчеркивается, что украинские защитники продолжают теснить силы противника на восточном направлении и шаг за шагом восстанавливают контроль над оккупированными территориями.

Наступательные действия батальона "Шквал" происходили в сложных условиях. Российские войска пытались закрепиться в Филии, обустраивая оборонительные позиции и несколько огневых точек, чтобы сдержать продвижение Сил обороны. Однако слаженные и решительные действия украинских подразделений заставили оккупантов отступить, оставив населенный пункт.

После освобождения села украинские военные начали стабилизационные мероприятия. Саперные подразделения тщательно обследуют территорию, проверяя ее на наличие мин и других взрывоопасных предметов, которые могли оставить российские войска.

В то же время местным жителям, пережившим оккупацию, оказывают необходимую помощь - гуманитарную поддержку, медицинские услуги и психологическую реабилитацию.

Что происходит на фронте - мнение эксперта

Спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук объясняет, что хотя на некоторых участках фронта штурмы оккупантов временно приостановились, это впечатление обманчиво. Бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения. Российская армия постоянно, хоть и небольшими пехотными группами, осуществляет атаки.

"Если давать характеристику всему фронту, несмотря на то, что на некоторых направлениях в течение суток не было штурмовых действий врага, это не говорит, что там вообще нет боевых действий. Враг везде пытается атаковать. Штурмовых действий, вполне возможно, бывает не так много. Но, тем не менее, враг пытается действовать малыми исходными группами. Это в целом то, что сегодня отличает все направления фронта", - рассказал Братчук в эфире телеканала FREEДOM.

По состоянию на сейчас, по словам Братчука, россияне пытаются окончательно проводить стратегическую перегруппировку войск.

"На некоторых направлениях она завершилась, на некоторых еще происходят достаточно активные действия", - рассказал спикер УДА, добавив, что такая картина наблюдается, в частности, на Волчанском направлении.

Ситуация на фронте - новости Украины

Как сообщал Главред со ссылкой на Генштаб, недавно Силы обороны успешно освободили от армии России село Заречное Лиманской громады Донецкой области. В качестве подтверждения, опубликовано опубликовал видео, как над почти полностью уничтоженным зданием развевается украинский флаг.

Также DeepState сообщал, что ВСУ освободили важный пункт на фронте и зачистили еще три. По информации аналитиков, украинские военные оттеснили российские войска от населенных пунктов Разино, Золотой Колодец и Новоторецкое, что в Донецкой области.

В то же время военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что враг прорывается к ключевым городам Донецкой области. Россияне пытаются пробраться с нескольких направлений, чтобы начать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Что известно о 425-м отдельном штурмовом полку "Скала"

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - формирование войск в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия.

Создан в 2022 году, свое название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала".

В январе 2025 года стало известно, что батальон масштабирован до полка, в частности разворачиваются танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гарькавый отмечен орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

