ВСУ оттеснили РФ и приблизились к Покровску: ISW подтвердили успехи на Востоке

Российские войска испытывают проблемы с логистикой и пытаются использовать нестандартные методы.

Где продвинулись ВСУ / фото: коммуникационное подразделение оперативное командование "Юг", ISW

Главное:

Украинские войска укрепляют позиции возле Купянска и Покровска

Россияне испытывают трудности с логистикой на фронте

Вооруженные Силы Украины достигли успеха на ключевых участках фронта: в Купянском, Покровском направлениях, Северском направлении, а также на участке Константиновка - Дружковка. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Институтом изучения войны (ISW).

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении украинские подразделения смогли продвинуться вперед. 3-4 сентября войска РФ осуществляли атаки в районе самого Купянска, а также к западу от города возле Соболевки, на север вблизи Кондрашовки, в сторону Кутковки, на восток возле Петропавловки и на юго-восток в направлении Степной Новоселовки. Украинские силы провели контрнаступательные действия на северных и западных окраинах Купянска.

Председатель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сообщил, что из-за постоянной опасности обстрелов гуманитарным работникам сложно организовывать эвакуацию гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов. По словам представителя одной из украинских бригад, российские военные ночью используют специальные термопласты для маскировки, чтобы небольшими группами подходить к передовым позициям ВСУ на расстояние около километра, после чего пытаются осуществлять атаки.

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении наши войска продвинулись западнее населенного пункта Уютное, который расположен к северо-востоку от Покровска.

Представитель группировки войск "Днепр", подполковник Алексей Бельский, прокомментировал распространенные в сети видео, где якобы видны попытки российских военных проникнуть в Покровск через канализационные коммуникации. Он отметил, что диаметр труб в этом районе составляет всего около 60 см, что фактически делает невозможным такое перемещение.

В то же время противнику не удалось установить контроль над Красным Лиманом, расположенным к северо-востоку от Покровска. Российские войска пытаются бить по украинским путям обеспечения, но из-за проблем с логистикой вынуждены даже привлекать отдельных солдат для переноса боеприпасов на передовые позиции.

Где еще ВСУ имели успехи - ответ Генштаба

По данным аналитиков ISW, также украинские силы достигли определенных успехов на Северском направлении, а также на участке Константиновка - Дружковка.

Ситуация на Донбассе 4 сентября / фото: ISW

Генштаб также подтвердил, что на Северском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.

Также в Генштабе рассказали, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава РФ, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, пункт управления, четыре пункта управления БпЛА и 5 артиллерийских средств противника.

"В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 810 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, две боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, 222 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 139 единиц автомобильной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что на самом деле происходит в окрестностях Купянска. Как известно, этот город крайне важен для устойчивости обороны на Харьковщине.

Также в ВСУ раскрыли планы РФ на осень. Речь идет о Покровске, Мирнограде и Доброполье, рассказал представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что бои на Днепропетровщине не случайны. По его мнению, это связано с планами России создать санитарные зоны.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

