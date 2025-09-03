Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

Европейский Союз, и в частности Германия, выражают растущее раздражение антиукраинской политикой Венгрии.

Европейский Союз потерял терпение из-за систематически антиукраинской политики Венгрии и готов принять жесткие ответные меры. Об этом сообщает венгерское издание Atlatszo.

Особую роль в изменении ситуации сыграла новая политика Берлина после прихода к власти нового канцлера. Традиционно Германия и Венгрия имели тесные экономические контакты, поэтому ранее Берлин не спешил давить на Будапешт. Но теперь в немецком правительстве ставят вопрос Украины в один ряд с собственной безопасностью, а это означает новый подход: безопасность преобладает над экономическими интересами.

Как выяснили журналисты, немецкие власти неоднократно в последние месяцы предупреждали Венгрию о недопустимости блокирования помощи Украине, однако реакции не получили. В результате, как отмечают источники в Берлине и Будапеште, последствия для венгерского правительства будут неизбежными.

"Кроме дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, правительство Германии будет решать "венгерскую проблему" на уровне ЕС. Это то самое правительство Германии, которое до сих пор призывало к сдержанности в своих действиях против Венгрии из-за своих экономических интересов в ней. Однако новое руководство в Берлине отдает приоритет политике безопасности, которая преобладает над экономическими интересами", - говорится в публикации.

Раздражение Будапештом охватило не только Германию, но и другие европейские столицы. Как пишет Atlatszo со ссылкой на источники в Брюсселе, в ЕС активно обсуждают варианты нейтрализации венгерского вето в отношении решений, связанных с Украиной, а также возможные наказания для правительства Орбана.

"Несколько наших источников единогласно заявили, что существуют планы заморозить все текущие средства ЕС, принадлежащие Венгрии, возможно, уже этой осенью. По мнению Еврокомиссии и государств-членов, это самое эффективное действие против венгерского премьер-министра, который понимает и говорит только на языке денег", - отмечает издание.

Речь идет о "десятках миллиардов евро" из семилетнего бюджета ЕС. Особенно болезненным ударом станет прекращение финансирования сельского хозяйства, ведь это может иметь катастрофические последствия для венгерской экономики.

"И, по нашим источникам, сейчас для этого есть политическая воля как со стороны Еврокомиссии, так и со стороны государств-членов", - добавляет Atlatszo.

Кроме того, в Брюсселе рассматривают еще один радикальный шаг - лишение Венгрии права голоса в рамках ЕС. Если раньше именно Германия выступала против этой меры, то сейчас новое правительство в Берлине вернуло вопрос на повестку дня.

Эксперт Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин высказал интересное мнение, что, несмотря на все недовольство Будапешта, для Венгрии выгодно вступление Украины в Европейский Союз.

"Если объективно, то для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы она со всех сторон была окружена и Шенгенской зоной, и в перспективе Еврозоной, и не была на границе Европейского Союза, то есть по всем критериям - вступление Украины в ЕС для страны пойдет только в плюс", - отметил Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запретила въезд Роберту Бровди, командующему Сил беспилотных систем ВСУ, известному по позывному "Мадьяр". Запрет связан с атакой на нефтепровод "Дружба". Примечательно, что сам Роберт Бровди является этническим венгром.

В свою очередь заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Венгрия готова пересмотреть блокаду членства Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Будапешт ждет конкретных действий, а не новых обещаний.

Согласно сообщению венгерского издания Portfolio, правительство Венгрии подало иск в Генеральный суд ЕС. Целью иска является обжалование решения Совета Европейского Союза, которое позволяет использовать доходы от замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Об источнике: Atlatszo Atlatszo (по-венгерски означает "прозрачный") - это первое в Венгрии независимое онлайн-издание в формате вассаж-НКО (watchdog NGO), которое занимается фактчекингом, журналистскими расследованиями и продвигает прозрачность и свободу информации. Основано в 2011 году в Будапеште. Занимается журналистскими расследованиями, привлекает источники-информаторов, инициирует запросы на доступ к публичной информации и подает судебные иски, если органы власти отказывают в доступе. Имеет Tor-платформу для анонимных информаторов (Magyarleaks), генератор запросов на публичную информацию (Kimittud) и блоговую платформу для других НКО и независимых изданий Englishatlatszo.hu. Команда преимущественно состоит из журналистов, юридических консультантов и ИТ-специалистов.

