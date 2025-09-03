Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

Даяна Швец
3 сентября 2025, 10:21
491
Европейский Союз, и в частности Германия, выражают растущее раздражение антиукраинской политикой Венгрии.
Орбан
Евросоюз планирует давить на правительство Венгрии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

  • ЕС готовится наказать Венгрию за блокирование помощи Украине
  • Венгрия может потерять миллиарды евро из-за антиукраинской политики

Европейский Союз потерял терпение из-за систематически антиукраинской политики Венгрии и готов принять жесткие ответные меры. Об этом сообщает венгерское издание Atlatszo.

Особую роль в изменении ситуации сыграла новая политика Берлина после прихода к власти нового канцлера. Традиционно Германия и Венгрия имели тесные экономические контакты, поэтому ранее Берлин не спешил давить на Будапешт. Но теперь в немецком правительстве ставят вопрос Украины в один ряд с собственной безопасностью, а это означает новый подход: безопасность преобладает над экономическими интересами.

видео дня

Как выяснили журналисты, немецкие власти неоднократно в последние месяцы предупреждали Венгрию о недопустимости блокирования помощи Украине, однако реакции не получили. В результате, как отмечают источники в Берлине и Будапеште, последствия для венгерского правительства будут неизбежными.

"Кроме дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, правительство Германии будет решать "венгерскую проблему" на уровне ЕС. Это то самое правительство Германии, которое до сих пор призывало к сдержанности в своих действиях против Венгрии из-за своих экономических интересов в ней. Однако новое руководство в Берлине отдает приоритет политике безопасности, которая преобладает над экономическими интересами", - говорится в публикации.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Главред, инфографика

Раздражение Будапештом охватило не только Германию, но и другие европейские столицы. Как пишет Atlatszo со ссылкой на источники в Брюсселе, в ЕС активно обсуждают варианты нейтрализации венгерского вето в отношении решений, связанных с Украиной, а также возможные наказания для правительства Орбана.

"Несколько наших источников единогласно заявили, что существуют планы заморозить все текущие средства ЕС, принадлежащие Венгрии, возможно, уже этой осенью. По мнению Еврокомиссии и государств-членов, это самое эффективное действие против венгерского премьер-министра, который понимает и говорит только на языке денег", - отмечает издание.

Речь идет о "десятках миллиардов евро" из семилетнего бюджета ЕС. Особенно болезненным ударом станет прекращение финансирования сельского хозяйства, ведь это может иметь катастрофические последствия для венгерской экономики.

"И, по нашим источникам, сейчас для этого есть политическая воля как со стороны Еврокомиссии, так и со стороны государств-членов", - добавляет Atlatszo.

Кроме того, в Брюсселе рассматривают еще один радикальный шаг - лишение Венгрии права голоса в рамках ЕС. Если раньше именно Германия выступала против этой меры, то сейчас новое правительство в Берлине вернуло вопрос на повестку дня.

Вступление Украины в ЕС и позиция Венгрии - мнение эксперта

Эксперт Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин высказал интересное мнение, что, несмотря на все недовольство Будапешта, для Венгрии выгодно вступление Украины в Европейский Союз.

"Если объективно, то для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы она со всех сторон была окружена и Шенгенской зоной, и в перспективе Еврозоной, и не была на границе Европейского Союза, то есть по всем критериям - вступление Украины в ЕС для страны пойдет только в плюс", - отметил Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.

Отношения Украины и Венгрии - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запретила въезд Роберту Бровди, командующему Сил беспилотных систем ВСУ, известному по позывному "Мадьяр". Запрет связан с атакой на нефтепровод "Дружба". Примечательно, что сам Роберт Бровди является этническим венгром.

В свою очередь заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Венгрия готова пересмотреть блокаду членства Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Будапешт ждет конкретных действий, а не новых обещаний.

Согласно сообщению венгерского издания Portfolio, правительство Венгрии подало иск в Генеральный суд ЕС. Целью иска является обжалование решения Совета Европейского Союза, которое позволяет использовать доходы от замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Больше международных новостей:

Об источнике: Atlatszo

Atlatszo (по-венгерски означает "прозрачный") - это первое в Венгрии независимое онлайн-издание в формате вассаж-НКО (watchdog NGO), которое занимается фактчекингом, журналистскими расследованиями и продвигает прозрачность и свободу информации. Основано в 2011 году в Будапеште.

Занимается журналистскими расследованиями, привлекает источники-информаторов, инициирует запросы на доступ к публичной информации и подает судебные иски, если органы власти отказывают в доступе.

Имеет Tor-платформу для анонимных информаторов (Magyarleaks), генератор запросов на публичную информацию (Kimittud) и блоговую платформу для других НКО и независимых изданий Englishatlatszo.hu.

Команда преимущественно состоит из журналистов, юридических консультантов и ИТ-специалистов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз новости Германии Венгрия Будапешт международная политика Виктор Орбан новости Украины новости Венгрии Вступление Украины в Евросоюз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атаки

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атаки

10:56Война
США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

10:43Война
Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

10:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Россия атакует дронами Украину: в крупных городах раздаются взрывы, работает ПВО

Россия атакует дронами Украину: в крупных городах раздаются взрывы, работает ПВО

Последние новости

11:09

Путинист Михаил Ефремов развелся: неожиданная причина краха брака

11:00

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

10:56

Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атакиФото

10:48

Спиливать не стоит: как омолодить старую яблонюВидео

10:43

США и Россия согласовывают новую встречу Трампа с Путиным: чего хочет Кремль

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
10:33

"Ответил на дипломатию пощечиной": как Путин оскорбил Меланию Трамп - WPФото

10:21

Орбан потеряет миллиарды евро: ЕС готовится наказать Венгрию из-за Украины

10:07

Перешла на другой язык: чем Каменских занимается в США на самом деле

09:52

Семь знаков зодиака, которые чаще всего сталкиваются с денежными проблемами

Реклама
09:20

ВСУ нашли слабое место: почему РФ начнет переговоры уже осенью, детали Politico

09:17

Отправит ли Германия своих солдат в Украину: Мерц поставил точку

09:14

Более 70 прилетов на 14 локациях: детали массированного удара РФ по Украине

09:09

Реанимация Януковича: как Путин отчаянно пытается найти выходмнение

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 сентября (обновляется)

08:30

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:59

Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговораФото

07:02

Обломки дрона упали между многоэтажками: что известно об атаке РФ на Киевщину

06:29

Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без светаФото

06:05

Си отлично усваивает уроки русского бесстыдствамнение

Реклама
05:50

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с детьми на пляже за 53 секунды

05:22

Жир и нагар исчезнут за считанные минуты: хитрый способ очистки духовки от грязи

04:44

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

04:09

Смешные, странные и загадочные: какая самая редкая фамилия в УкраинеВидео

03:30

Какие породы собак не следует заводить новичкам: самые проблемые вариантыВидео

02:27

Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения: катастрофический прогноз ученых

01:30

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма женилась на своей подруге - детали

01:24

Россия атакует дронами Украину: в крупных городах раздаются взрывы, работает ПВО

00:43

Герасимов появился не просто так: эксперт раскрыл планы Кремля на фронте

02 сентября, вторник
23:57

Школа за миллион: сколько украинским звездам стоит обучать своих детей

23:56

Угроза комбинированной атаки: РФ может ударить ракетами по Украине

23:36

Его появление не случайно: в одном из городов Украины заметили редкую птицу

23:33

Трамп заговорил об "интересных вещах" после разговора с Путиным

22:36

"Всплыли ужасные обстоятельства": новые подробности по делу ПарубияВидео

22:25

Усик контролирует все пояса, но есть нюанс: промоутер Джошуа дал неожиданный прогноз

22:18

Сбрила все "под ноль": Эмма Стоун с лысым черепом удивила фанатовВидео

22:02

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

21:43

Вымышленная реальность убийцы Парубия как симптом временимнение

21:26

Юная девушка Остапа Ступки показала домашние кадры с ним: "Согласилась добровольно"

21:18

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Реклама
20:56

Где может быть подписана сделка о прекращении огня с Россией - Мерц назвал город

20:47

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

20:35

"Бальзам" для чеснока: копеечный раствор, чтобы он не гнил и дал хороший урожайВидео

20:09

Родила в 22 и оставила родителям: Алина Гросу раскрыла правду о младшем брате

19:58

Простодушный пес устроил переполох посреди ночи и умилил Сеть неожиданной реакциейВидео

19:53

Взрывы в Киеве: РФ атакует столицу дронами, есть угроза массированного ракетного удара

19:21

"Молюсь": появилось тревожное заявление советника Трампа на фоне слухов о его смерти

19:06

Из чего на самом деле делают маргарин: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

18:53

Грациозная Варвара Кошевая поделилась личным

18:52

Не только штраф: в Украине водителей начали строго наказывать за фары

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять