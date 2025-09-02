Трамп заговорил об 'интересных вещах' после разговора с Путиным

Американский президент угрожает последствиями, если не состоится встреча Зеленского и Путина.

Трамп узнал интересные вещи после переговоров с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, росСМИ

Что известно:

Трамп узнал "интересные вещи" после разговора с Путиным

Трамп угрожает последствиями в случае срыва переговоров с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал об "интересных вещах", которые узнал во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор состоялся на прошлой неделе. Об этом Трамп сказал во время брифинга 2 сентября.

В то же время он пока не раскрыл эти детали, пообещал предоставить их потом.

"Я узнал о некоторых вещах, которые будут очень интересны. В ближайшие дни вы все узнаете", - сказал Трамп.

Встреча Зеленского, Путина и Трампа

У американского лидера спросили о возможной встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп намекнул на определенные последствия, но подробности снова скрыл.

"Если ее (встречи) не будет - будут последствия. Посмотрим, что они сделают и что произойдет. Я очень внимательно за этим слежу", - сказал он.

Экономическое давление США на Россию - последние новости

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп дал понять, что он сейчас не рассматривает возможность введения новых санкций или других "серьезных последствий" для России после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Накануне Главред писал, что Россию ждут санкции, если она не пойдет по пути к миру с Украиной. Такое предупреждение Вашингтон направил Москве во время экстренного заседания Совбеза ООН в конце августа.

Напомним, бывший вице-президент США Майк Пенс заявлял, что готовность санкций к подписанию "усилила бы позиции Трампа за столом переговоров", а Путин получил бы четкий сигнал: в случае промедления или обмана российская экономика заплатит высокую цену.

