Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Только один человек может остановить Путина, и это не Трамп: Жданов назвал имя

Анна Ярославская
1 сентября 2025, 12:47
252
Политика Китая - "сижу в кустах и жду героя".
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Олег Жданов
Олег Жданов сказал, кто может остановить Путина / сайт Кремля, Главред

Главные тезисы:

  • Путина не интересует мнение Трампа, он делает то, что нужно ему
  • Остановить Путина может Си Цзиньпин
  • Китай ведет своеобразную политику

Президент США Дональд Трамп ничего не может сделать со страной-агрессором Россией. Кроме того, ему все равно, как закончится война, лишь бы просто перестали стрелять. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Путин попросту плюет на Трампа и делает то, что нужно ему.

видео дня

"Единственный человек, который может остановить Путина, – это Си Цзиньпин. Но сейчас сложно сказать, чего ждать от Китая, ведь его политика своеобразна – сижу в кустах и жду героя", - сказал Жданов.

Эксперт объяснил, что Китай требует открытия европейских рынков для себя и отмены пошлин в отношениях с США.

"Один американский политолог отметил, что, скорее всего, Си Цзиньпин ждет, когда Трамп придет к нему с предложением о мире и дружбе. Тем не менее, если Китай остановит поставки боеприпасов России, то через неделю российская артиллерия просто замолкнет, ведь 60% боеприпасов, что есть у России – это поставки Китая через Северную Корею", - добавил Жданов.

Саммит ШОС в Китае - что известно

Как известно, 31 августа в Китае стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В китайский портовый город Тяньцзинь прибыли: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, российский диктатор Владимир Путин и другие.

Как пишет Bloomberg, лидеры ряда стран планируют обсудить будущее группы под руководством Пекина, который стремится предложить альтернативу мировому порядку, сформированному США.

Си Цзиньпин во время саммита ШОС заявил, что организация должна играть ключевую роль в укреплении мира, стабильности и глобального развития. Ожидается, что он представит план "конструктивной защиты послевоенного международного порядка", который должен стать "основой для совершенствования системы глобального управления", передает South China Morning Post.

Что заявил Путин на саммите ШОС

Глава РФ Путин в рамках саммита ШОС сделал ряд циничных заявлений относительно войны России против Украины и раскрыл свой план достижения мира.

Среди главных причин войны Путин назвал "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".

Он заявил, что договоренности, достигнутые во время встречи на Аляске, якобы открывают возможности для мира в Украине, и пообещал проинформировать лидеров ШОС о результатах переговоров с Трампом.

По словам российского диктатора, для устойчивого и долговременного урегулирования необходимо устранить причины кризиса и восстановить "справедливый баланс" в сфере безопасности.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Путин "явно не готов" встречаться с Зеленским в ближайшее время. Онпредупредил, что война России против Украины может продолжаться "многие месяцы", и поставил под сомнение обязательства Путина по достижению прогресса в мирных переговорах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, Дональд Трамп должен отреагировать, если глава Кремля продолжит уклоняться от встречи с президентом Украины.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан утверждает, что страна-агрессор Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

Как Трамп будет заканчивать войну в Украине - мнение эксперта

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что Трамп и его команда надеются на быстрый прогресс и заключение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

"Трамп обречен заниматься Украиной. И ему нужна точка в этой войне, а потому он будет делать все для того, чтобы ее поставить. Но принуждать к завершению войны Трамп больше будет Украину, чем Россию", - сказал Кулик комментарии Главреду.

Он прогнозирует, что Киев будут принуждать к сговорчивости, а Россию будут пытаться замирять, то есть предлагать ей какие-то соглашения, которые будут втягивать РФ в геополитическую повестку дня, где Украина потеряет для нее ценность.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Олег Жданов новости Украины война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:41Мир
Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

13:53Синоптик
Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

13:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Последние новости

14:41

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:21

Украинцам обновили размер субсидий: для кого изменится сумма

14:02

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны ходить с бодикамерами: как это будет работать

13:53

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

13:41

Наталья Могилевская показала старшую дочь: "Нежная и прекрасная"

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
13:31

Гороскоп на завтра 2 сентября: Тельцам - недомолвка, Скорпионам - большая удача

13:31

Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

13:16

Потап публично обматерил известную украинку - что произошло

13:14

Массированные удары РФ по Украине могут повториться: генерал спрогнозировал когда

Реклама
13:11

Звонок во время тревоги: кто из украинских звезд повел детей в школу в День знаний

12:57

Почему 2 сентября нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

12:47

Только один человек может остановить Путина, и это не Трамп: Жданов назвал имя

12:42

Выдержат все: четыре знака зодиака с удивительным терпением

12:41

Кто представит Украину на Евровидении-2026: мнение участника ZiferblatВидео

12:35

Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

11:57

Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

11:49

В Киев впервые приехали лидеры фракций коалиции Германии: какая цель визита

11:48

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

11:46

Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхакиВидео

11:37

В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с нимВидео

Реклама
11:31

Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

11:14

Экс-президент Ющенко страстно заговорил о настоящей любви

11:05

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по КрымуВидео

10:55

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

10:45

Заставила неизлечимая болезнь: путинист Якубович пошел на крайние меры

10:44

Худшие дни: когда нельзя копать картошку в сентябреВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

10:18

Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

10:16

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:06

Киев будут принуждать, а Москву - замирять: как Трамп будет заканчивать войну в Украине

09:53

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

09:47

Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

09:22

Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ

08:50

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

08:49

Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее началаВидео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

В Германии убита юная украинка, подозреваемый - с психическим расстройством: детали

06:45

РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанцииВидео

06:10

В память об Андрее Парубиемнение

Реклама
04:30

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

03:32

Эксперты призвали не использовать кондиционер для одежды - в чем причина

02:30

В космосе найден таинственный межзвездный объект: есть ли опасность для Земли

01:36

Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

01:30

Жена Брюса Уиллиса прямолинейно ответила на хейт из-за его переезда

00:30

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

00:13

Они не знают, что такое автосервис: топ-5 почти "вечных" дизельных двигателей

31 августа, воскресенье
23:56

Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

23:11

Европа может отправить войска в Украину: Фон дер Ляйен раскрыла детали плана

22:38

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять