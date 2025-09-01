Только один человек может остановить Путина, и это не Трамп: Жданов назвал имя

Политика Китая - "сижу в кустах и жду героя".

Главные тезисы:

Путина не интересует мнение Трампа, он делает то, что нужно ему

Остановить Путина может Си Цзиньпин

Китай ведет своеобразную политику

Президент США Дональд Трамп ничего не может сделать со страной-агрессором Россией. Кроме того, ему все равно, как закончится война, лишь бы просто перестали стрелять. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Путин попросту плюет на Трампа и делает то, что нужно ему.

"Единственный человек, который может остановить Путина, – это Си Цзиньпин. Но сейчас сложно сказать, чего ждать от Китая, ведь его политика своеобразна – сижу в кустах и жду героя", - сказал Жданов.

Эксперт объяснил, что Китай требует открытия европейских рынков для себя и отмены пошлин в отношениях с США.

"Один американский политолог отметил, что, скорее всего, Си Цзиньпин ждет, когда Трамп придет к нему с предложением о мире и дружбе. Тем не менее, если Китай остановит поставки боеприпасов России, то через неделю российская артиллерия просто замолкнет, ведь 60% боеприпасов, что есть у России – это поставки Китая через Северную Корею", - добавил Жданов.

Саммит ШОС в Китае - что известно

Как известно, 31 августа в Китае стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В китайский портовый город Тяньцзинь прибыли: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, российский диктатор Владимир Путин и другие.

Как пишет Bloomberg, лидеры ряда стран планируют обсудить будущее группы под руководством Пекина, который стремится предложить альтернативу мировому порядку, сформированному США.

Си Цзиньпин во время саммита ШОС заявил, что организация должна играть ключевую роль в укреплении мира, стабильности и глобального развития. Ожидается, что он представит план "конструктивной защиты послевоенного международного порядка", который должен стать "основой для совершенствования системы глобального управления", передает South China Morning Post.

Что заявил Путин на саммите ШОС

Глава РФ Путин в рамках саммита ШОС сделал ряд циничных заявлений относительно войны России против Украины и раскрыл свой план достижения мира.

Среди главных причин войны Путин назвал "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".

Он заявил, что договоренности, достигнутые во время встречи на Аляске, якобы открывают возможности для мира в Украине, и пообещал проинформировать лидеров ШОС о результатах переговоров с Трампом.

По словам российского диктатора, для устойчивого и долговременного урегулирования необходимо устранить причины кризиса и восстановить "справедливый баланс" в сфере безопасности.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Путин "явно не готов" встречаться с Зеленским в ближайшее время. Онпредупредил, что война России против Украины может продолжаться "многие месяцы", и поставил под сомнение обязательства Путина по достижению прогресса в мирных переговорах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, Дональд Трамп должен отреагировать, если глава Кремля продолжит уклоняться от встречи с президентом Украины.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан утверждает, что страна-агрессор Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

Как Трамп будет заканчивать войну в Украине - мнение эксперта

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что Трамп и его команда надеются на быстрый прогресс и заключение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

"Трамп обречен заниматься Украиной. И ему нужна точка в этой войне, а потому он будет делать все для того, чтобы ее поставить. Но принуждать к завершению войны Трамп больше будет Украину, чем Россию", - сказал Кулик комментарии Главреду.

Он прогнозирует, что Киев будут принуждать к сговорчивости, а Россию будут пытаться замирять, то есть предлагать ей какие-то соглашения, которые будут втягивать РФ в геополитическую повестку дня, где Украина потеряет для нее ценность.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

