'Трамп не обещал': аналитик объяснил, каким будет экономическое давление США на РФ

Позиция Трампа в отношении России достаточно неоднозначна.

Аналитик объяснил слова Трампа о возможном начале экономической войны с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Клочок:

Трамп не объявлял экономическую войну России

США вряд ли будут давить санкциями на РФ

Политика Трампа в отношении экономики РФ неоднозначна

Президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, что якобы допускает вероятность начала экономической войны против страны-агрессора России, если Кремль не остановит войну против Украины.

Однако на самом деле американский президент не пойдет на такой шаг. Об этом рассказал в интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Официально Трамп не угрожает Путину

Трамп может о многом говорить в неформальной обстановке, однако официального заявления о каких-либо угрозах РФ он так и не делал. Поэтому не стоит воспринимать слова об экономической войне как настоящий сигнал.

"В пользу этого аргумента можно привести недавнее заявление главы американского Минфина Скотта Бессента, который сказал, что США не могут конфисковать замороженные российские активы, потому что это одна из составляющих переговорного процесса Вашингтона и Москвы", - отметил аналитик.

Что может сделать Трамп, если РФ не прекратит войну

Несмотря на то, что произошло уже много событий, Трамп не спешит принимать решения по России. С одной стороны, он продлил санкции Байдена на год и частично ограничил лицензирование работы российских финансовых учреждений, а с другой - разморозил работу некоторых компаний.

"Например, частично были сняты санкции с Росатома. В целом я не думаю, что Трамп применит экономические санкции против России. Конечно, если война не остановится, он будет вынужден что-то делать, но вряд ли можно говорить о решительных шагах. И любые сообщения о давлении на Россию в условиях, когда Стив Уиткофф везде рассказывает о том, как Путин якобы хочет мира, выглядят бессмысленными", - добавил Клочок.

Экономическое давление США на Россию - последние новости

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп дал понять, что он сейчас не рассматривает возможность введения новых санкций или других "серьезных последствий" для России после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Накануне Главред писал, что Россию ждут санкции, если она не пойдет по пути к миру с Украиной. Такое предупреждение Вашингтон направил Москве во время экстренного заседания Совбеза ООН в конце августа.

Напомним, бывший вице-президент США Майк Пенс заявлял, что готовность санкций к подписанию "усилила бы позиции Трампа за столом переговоров", а Путин получил бы четкий сигнал: в случае промедления или обмана российская экономика заплатит высокую цену.

Больше новостей:

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

