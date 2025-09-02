Укр
Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

Анна Косик
2 сентября 2025, 13:51
Без одной договоренности гарантий безопасности западные партнеры предоставлять не будут.
Стубб, Зеленский
Стубб не видит в ближайшее время возможностей для заключения мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Что сообщил Стубб:

  • Запад готовится предоставить Украине гарантии безопасности
  • Перед получением гарантий должно быть подписано мирное соглашение
  • Прекращение огня в ближайшее время вряд ли удастся достичь

2 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники Украины имеют прогресс в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине, однако для их внедрения должно быть выполнено одно условие.

Как пишет Reuters, речь идет о заключении мирного соглашения. При этом, оптимизма относительно него, или прекращения огня в Украине в ближайшее время, у президента Финляндии нет.

"Мы достигаем прогресса в этом вопросе и, надеемся, вскоре найдем решение", - отметил он.

Запад будет согласовывать свои шаги по гарантиям с США

Стубб также заявил, что договоренности по безопасности будут согласовывать с США, которые будут обеспечивать поддержку процесса. Между тем начальники обороны стран уже разрабатывают конкретные шаги относительно того, как может выглядеть подобная операция.

Почему гарантии безопасности, которые предлагает Запад, могут не сработать

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак объяснил, что вариант гарантий безопасности в виде аналога 5-статьи НАТО, который сейчас предлагают Украине - фактически подделка, а соглашения с США вроде тех, которые они подписали с Южной Кореей, Японией и Израилем, Киеву пока не предлагают.

Дело в том, что никто не знает, как работает сама пятая статья НАТО. Поэтому ожидать надежных гарантий безопасности от ее аналога - бесполезно.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности Украине - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина совместно с международными партнерами готовит письменную конфигурацию гарантий безопасности. Ее планируют представить на следующей неделе.

Ранее военный эксперт Иван Ступак утверждал, что гарантии безопасности, о которых сейчас говорят страны Запада, не обеспечат Украине реальную безопасность. Зато единственный вариант, который может сработать - это предоставление Украине политического согласия на размещение в стране частного иностранного бизнеса - американского, британского, итальянского - после окончания войны.

Накануне, как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. Обеспечивать военное присутствие на территории Украины будет Европа, но при поддержке Вашингтона.

Другие новости:

О персоне: Александр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование новости Украины гарантии безопасности
