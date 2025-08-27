Гарантии безопасности для Украины: в ISW назвали реальные настроения Кремля

Ключевые тезисы:
- В настоящее время разрабатываются гарантии безопасности для Украины
- В частности, США готовы поддержать любую западную миссию, направленную на обеспечение мира
- Вероятно, Кремль отклонит такое предложение
США в координации с Европой разрабатывают гарантии безопасности для Украины. Однако страна-агрессор Россия, вероятно, не намерена соглашаться на подобные договоренности. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики говорят, что Вашингтон изменил подход: теперь США готовы поддержать любую западную миссию, направленную на обеспечение мира и стабильности в Украине после завершения войны. Ранее у президента США Дональда Трампа были другие планы.
Так, издание Financial Times писало, что речь идет о намерении предоставить стратегические инструменты, которые предусматривают разведку, системы управления и командования, а также помощь в работе противовоздушной обороны.
"Официальные источники отметили, что такая поддержка США зависит от обязательства европейских государств развернуть десятки тысяч военнослужащих в Украине", - пишет ISW.
Аналитики также напомнили, что российские чиновники неоднократно отвергали предложения о гарантиях безопасности.
"Несмотря на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в свое время заявлял о поддержке и даже называл страны, способные обеспечить гарантии, впоследствии его риторика изменилась. В частности, Лавров выразил мнение, что США не должны брать на себя ответственность за послевоенную безопасность Украины", - говорится в отчете.
В ISW добавляют, что Кремль, вероятно, отклонит предложение США и Европы по гарантиям безопасности, подобное тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники.
Будут ли действовать гарантии безопасности для Украины
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что не верит в подобные гарантии безопасности.
По его словам, гарантии - такая вещь, что сегодня они есть, а завтра их уже нет.
"Коалиции распадаются, премьеры и президенты уходят в отставку, и потом заставить кого-то выполнять гарантии - шансов ноль", - подчеркнул он.
Гарантии безопасности - что известно
Как сообщал Главред, глава МИД Андрей Сибига сказал, что гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.
Также известно, что высокопоставленные военные руководители европейских стран обсуждают гарантии безопасности Украине. В частности, они хотят, чтобы президент США Дональд Трамп развернул американские истребители F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.
Читайте также:
- "Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне
- Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки
- Путин хочет завершить войну в Украине: у Трампа вышли с неожиданным заявлением
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред