Гарантии безопасности для Украины: в ISW назвали реальные настроения Кремля

Мария Николишин
27 августа 2025, 10:03
Российские чиновники неоднократно отвергали предложения о гарантиях безопасности Украины.
Гарантии безопасности для Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • В настоящее время разрабатываются гарантии безопасности для Украины
  • В частности, США готовы поддержать любую западную миссию, направленную на обеспечение мира
  • Вероятно, Кремль отклонит такое предложение

США в координации с Европой разрабатывают гарантии безопасности для Украины. Однако страна-агрессор Россия, вероятно, не намерена соглашаться на подобные договоренности. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики говорят, что Вашингтон изменил подход: теперь США готовы поддержать любую западную миссию, направленную на обеспечение мира и стабильности в Украине после завершения войны. Ранее у президента США Дональда Трампа были другие планы.

Так, издание Financial Times писало, что речь идет о намерении предоставить стратегические инструменты, которые предусматривают разведку, системы управления и командования, а также помощь в работе противовоздушной обороны.

"Официальные источники отметили, что такая поддержка США зависит от обязательства европейских государств развернуть десятки тысяч военнослужащих в Украине", - пишет ISW.

Аналитики также напомнили, что российские чиновники неоднократно отвергали предложения о гарантиях безопасности.

"Несмотря на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в свое время заявлял о поддержке и даже называл страны, способные обеспечить гарантии, впоследствии его риторика изменилась. В частности, Лавров выразил мнение, что США не должны брать на себя ответственность за послевоенную безопасность Украины", - говорится в отчете.

В ISW добавляют, что Кремль, вероятно, отклонит предложение США и Европы по гарантиям безопасности, подобное тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники.

Будут ли действовать гарантии безопасности для Украины

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил, что не верит в подобные гарантии безопасности.

По его словам, гарантии - такая вещь, что сегодня они есть, а завтра их уже нет.

"Коалиции распадаются, премьеры и президенты уходят в отставку, и потом заставить кого-то выполнять гарантии - шансов ноль", - подчеркнул он.

Соглашения по безопасности / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности - что известно

Как сообщал Главред, глава МИД Андрей Сибига сказал, что гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

Также известно, что высокопоставленные военные руководители европейских стран обсуждают гарантии безопасности Украине. В частности, они хотят, чтобы президент США Дональд Трамп развернул американские истребители F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

война в Украине новости Украины война России и Украины Институт изучения войны гарантии безопасности
