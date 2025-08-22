Укр
США могут с воздуха прикрыть коалицию: СМИ о выработке гарантий для Украины

Алексей Тесля
22 августа 2025, 20:29
23
Политический блок под руководством Андрея Ермака занимается разработкой нормативной базы, практически напоминающей статью 5 Устава НАТО.
Ермак, Рубио
Андрей Ермак провел переговоры с Марко Рубио / Коллаж: Главред, фото: Андрей Ермак

Главное:

  • Идет разработка нормативной базы, напоминающей статью 5 Устава НАТО
  • Обсуждаются компоненты поставок оружия и обмена разведданными

Госсекретарь США Марко Рубио и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, с участием также представителей Европы обсудили механизмы гарантий безопасности для Украины.

Были выделены две рабочие подгруппы – политико-юридическая и военная. Их задача — к концу следующей недели доработать окончательный проект модели безопасности, сообщает Суспільне.

видео дня

Политический блок под руководством Андрея Ермака занимается разработкой нормативной базы, практически напоминающей статью 5 Устава НАТО, с чёткими алгоритмами реакции на агрессию.

Военный блок, который уже близок к завершению, курирует секретарь СНБО Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский и другие представители оборонного ведомства. Он включает компоненты о поставках оружия, финансовой помощи, обмене разведданными, проведении военных учений и миссий.

Действует формат "Коалиции решительных" и контактной группы в формате Рамштайн, в которой обсуждается, какие страны и в каком объёме смогут поэтапно размещать на украинской территории военные контингенты после устойчивого прекращения огня.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
/ Инфографика: Главред

Как подчеркнул источник, для Украины крайне важно наличие "механизма back stop" — экстренной помощи, прежде всего, воздушного прикрытия со стороны США. Хотя Вашингтон прямо исключил размещение войск, он готов рассмотреть другие варианты поддержки.

Дальнейшие шаги

Наработка рамочного документа завершится до конца следующей недели. Затем последует этап официального оформления и ратификации. Это предположительно будут двусторонние договоры с парламентским утверждением, включающие военные, финансовые и разведывательные обязательства.

Гарантии для Украины: что говорят в ВСУ

Россия, как государство-агрессор, систематически нарушает договоренности о прекращении огня вне зависимости от формата. По мнению подполковника Максима Жорина, заместителя командира Третьей штурмовой бригады, единственной реальной гарантией безопасности для Украины может стать присутствие военных США или НАТО на линии соприкосновения.

Он подчеркнул, что с 2014 года ни одно перемирие не привело к устойчивому миру — ни участие международных организаций, ни миротворческие миссии, ни подписанные соглашения не удержали Россию от нарушений. "Любая пауза — это лишь временная передышка, но не реальное прекращение войны", — отметил Жорин.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

