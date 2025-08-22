Укр
Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

Анна Ярославская
22 августа 2025, 09:24
В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.
Трамп, Мелони
США и Европа разработали варианты "военных действий" для безопасности Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

  • В Вашингтоне прошли встречи глав оборонных ведомств США, Украины и ряда европейских стран
  • Обсуждались гарантии безопасности для Киева
  • Один из вариантов — отправка европейских войск в Украину

Главы вооружённых сил США и ряда европейских стран в четверг, 21 августа, представили своим советникам по национальной безопасности варианты гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Главы оборонных ведомств США, Финляндии, Франции, Германии , Италии, Великобритании и Украины провели встречи в Вашингтоне со вторника по четверг.

В заявлении Пентагона говорится, что американские и европейские специалисты по планированию разработали военные варианты для "надлежащего рассмотрения" советниками по национальной безопасности союзников.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности, в четверг провел телефонную конференцию со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить варианты.

Другой американский чиновник сообщил, что Рубио беседовал с советником по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом, главой кабинета президента Европейской комиссии Бьорном Зайбертом, начальником штаба генерального секретаря НАТО Джеффри ван Леувеном и другими коллегами по национальной безопасности во Франции, Италии, Германии и Финляндии.

По словам источника, знакомого с ситуацией, окончательные детали еще предстоит проработать, но европейские страны предоставят "львиную долю" гарантияй безопасности Украины. Вашингтон все еще "определяет масштаб своей роли"

"Работа по планированию продолжается", — сообщил собеседник издания.

Развертывание войск

Источники Reuters сообщили, что одним из вариантов гарантий безопасности была отправка европейских войск в Украину, но при этом Соединенные Штаты взяли на себя командование и управление ими.

Воздушная поддержка США может осуществляться различными способами, включая поставку дополнительных систем ПВО на Украину и обеспечение бесполетной зоны с помощью американских истребителей.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение военного

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин считает, что единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян — стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - сказал Жорин.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину.

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку в случае повторного нападения России. По данным Bloomberg, автором предложения является премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Издание The Times опубликовало материал, в котором указаны четыре сценария сдерживания России в будущем.

Россия заявляет, что готова согласиться на гарантии безопасности для Украины, но только при условии их обеспечения совместно Китаем, США и рядом европейских государств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), Кремль настаивает на праве вето в отношении любых договоренностей о гарантиях безопасности для Украины, пытаясь сорвать совместные действия США, европейских партнеров и Киева, направленные на достижение стабильного мира.

