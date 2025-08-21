Неужели 'кинули' Трампа: РФ отказывается выполнять данное США обещание, детали ISW

По данным аналитиков, Москва хочет заставить Украину вернуться к условиям "стамбульского формата" 2022 года.

Москва добивается права вето на гарантии безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, скриншот с видео

Москва пытается навязать свои условия мирного процесса

Кремль требует права вето на гарантии безопасности для Украины

Кремль настаивает на праве вето в отношении любых договоренностей о гарантиях безопасности для Украины, пытаясь сорвать совместные действия США, европейских партнеров и Киева, направленные на достижение стабильного мира. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Специалисты считают, что Москва пытается включить свои условия в потенциальный переговорный процесс, чтобы ослабить оборонный потенциал Украины, ограничив ее военное сотрудничество с международными партнерами и доступ к внешней помощи. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не позволит размещение сил НАТО на территории Украины даже в рамках системы гарантий безопасности.

Европейские лидеры, со своей стороны, отметили, что ни одно мирное соглашение не может накладывать ограничения на украинскую армию или международное партнерство, а Россия не имеет права блокировать вступление Украины в НАТО или ЕС.

Фактически Кремль пытается вернуться к переговорному формату, предложенному в Стамбуле в 2022 году. Тогдашние предложения предусматривали запрет на вступление Украины в НАТО, сокращение ее военного потенциала и зависимость от российского вето на поставки оружия.

​ Соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

По этому сценарию Россия рассматривалась как "гарант безопасности", а не как страна-агрессор, что дало бы ей право блокировать любую международную помощь Киеву в случае повторной атаки.

По данным ISW, Москва стремится закрепить возможность диктовать условия будущей безопасности Украины, лишая ее права на полноценную защиту и стратегическое сотрудничество с партнерами. Западные государства считают такие требования абсолютно неприемлемыми.

Переговоры США, РФ и Украины - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором он встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Трехсторонние переговоры с участием Трампа станут возможными лишь после того, как Зеленский и Путин проведут встречу с глазу на глаз и согласуют прекращение огня.

Единственный фактор, препятствующий переговорам между Путиным и Зеленским - это нежелание российского президента встречаться с украинским. Об этом сообщил телеканал CNN. Журналисты считают, что переговоры с Зеленским означали бы для Кремля признание его легитимным лидером.

В то же время The Washington Post пишет, что Путин переоценил себя, а манипуляции с Трампом обернулись против Кремля. Журналисты пишут о том. что чрезмерная самоуверенность Кремля может помешать им заключить выгодную сделку с главой Штатов,

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

