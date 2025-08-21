Россия готовит новую ракетную атаку по Украине: когда враг может ударить

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" назвали возможную дату ракетного удара РФ по Украине.

https://glavred.info/war/rossiya-gotovit-novuyu-raketnuyu-ataku-po-ukraine-kogda-vrag-mozhet-udarit-10691507.html Ссылка скопирована

Атакует ли РФ Украину ко Дню Независимости / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Вкратце:

РФ может нанести повторный удар по Украине ближе к субботе

Атака будет слабее, чем та, что состоялась 21 августа

Российская Федерация, вероятно, готовится к новому массированному удару по Украине. Никому не секрет, что диктатор Владимир Путин обожает привязываться к датам, поэтому не исключено, что враг атакует Украину ко Дню Независимости. Россия может атаковать Украину ближе к субботе, 23 августа. Об этом говорится в Telegram-канале "Николаевский Ванек".

В канале прогнозируют, что будущая атака будет слабее, чем та, что состоялась 21 августа.

видео дня

"Следующая такая атака из того, что нам известно запланирована ближе к субботе, но она должна быть уже слабее. Будет ли на самом деле она или нет - не знаю", - говорится в сообщении.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Что говорят эксперты о вражеской атаке в ночь на 21 августа

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" пишут, что этой ночью россияне пытались увеличить количество ракет, в частности, вместо удара по одному объекту они атаковали несколько целей одновременно.

"Частично враг атаковал энергетику (не свет и не воду), частично целились по якобы "военным" объектам, которые были "уничтожены" и "поражены" во время предыдущих атак", - говорится в сообщении.

Также в канале загадали об ударе по заводу в Мукачево. Автор утверждает, что атака на завод - это ответ президенту США Дональду Трампу, который говорил, что если Америка "зайдет" с инвестициями в Украину - никто их трогать не будет.

Тем временем военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Radio NV также прокомментировал ночную вражескую атаку.

По его словам, российские оккупанты изменили подходы к выбору целей и количества ракет, запущенных по одной локации.

"Они начинали с того, что обстреливали всю Украину большим количеством ракет. Но по каждой цели было не так много ракет. То есть обстреливали почти всю страну. Затем они начали сосредотачиваться на 2-3 локациях. Для того, чтобы максимально перегрузить нашу ПВО. Сегодня снова они вернулись к предыдущей тактике, атаковали большое количество городов в Украине", - добавил Гетьман.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 августа Россия ударила по американской компании по производству электроники на Закарпатье. В результате атаки по предприятию есть серьезные разрушения и жертвы.

Также этой ночью РФ массированно атаковала Львов. В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами в городе один человек погиб, два - травмированы.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что 21 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Из них 574 дронов и 40 ракет.

Читайте также:

Об источнике: "Николаевский Ванек" Telegram-канал "Николаевский Ванёк" (@vanek_nikolaev) - один из самых популярных военно-информационных телеграм-каналов Украины с аудиторией более 2,7 млн подписчиков, который оперативно информирует о вражеских обстрелах, движении техники, БПЛА и других угрозах. Автор канала - анонимный патриот по имени Иван, который, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, работает без коммерческой цели и имеет "звездочку авторизованного канала", а власти тесно сотрудничают с ним с момента старта. Контент канала базируется на достоверных полевых источниках и оперативном мониторинге, а также собственной сети информаторов: автор исключительно проверяет данные и отказывается от ретрансляции открытых непроверенных источников. Канал активно организует сборы для ВСУ, прозрачно отчитывается о потраченных средствах и продолжает оставаться ключевым и надежным источником для украинцев во время военных тревог.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред