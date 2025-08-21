Укр
РФ атаковала Львов ракетами и дронами: появилось фото "прилета"

Марина Фурман
21 августа 2025, 08:04обновлено 21 августа, 09:00
1824
В результате вражеской атаки пострадали люди.
Удар по Львову
РФ ударила по Львову ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Вкртаце:

  • Во Львове прогремели взрывы
  • Город оказался под атакой ракет и дронов
  • В результате вражеского удара во Львове повреждены дома

В ночь на 21 августа российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Во Львове во время воздушной тревоги были слышны взрывы. О первых последствиях атаки сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram-канале.

Воздушную тревогу во Львовской области объявили около трех часов ночи из-за угрозы вражеских беспилотников и пусков крылатых ракет из авиации.

В 03:58 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российский беспилотник зафиксировали вблизи Золочева, затем - возле Винников, после чего сработала ПВО и прозвучала серия взрывов.

В 06:05 он сообщил, что на Львов летит крылатая ракета, а жители Львова в соцсетях сообщили о громких взрывах.

"Отбой. Очень непростая ночь. Спасибо нашим защитникам неба. Сейчас контактирую с профильными службами. Все детали позже", - написал Максим Козицкий.

Позже городской голова Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях вражеского удара на город.

По его словам, РФ ударила по улице, которая месяц назад тоже была под вражеской атакой. В результате удара российских оккупантов пострадали люди.

"Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку "Шахедами" и ракетами. Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши", - отметил он.

Сейчас все службы работают на месте.

Кроме того, есть информация о возгорании в других местах.

UPD:Козицкий уточнил, что в результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два – травмированы.

"Повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы", - написал глава ОВА.

Удар по Львову
Удар по Львову / фото: t.me/andriysadovyi

Смотрите видео, в котором подробнее рассказывается об атаке на Львов:

Массированный удар по Украине – реакция ЦПД

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отреагировал на массированный удар России по Украине.

"С военной точки зрения атаки вообще не имеют никакого смысла. Войну Россия не выиграет, тыл не сломает, на поле боя это не повлияет. Просто желание убивать и кошмарить гражданских. Впрочем, опять же это не повлияет на войну никак", - написал Коваленко.

Он подчеркнул, что на российского диктатора Владимира Путина необходимо оказывать давление, поскольку его поведение корректируется исключительно под давлением.

"Трамп уже сузил его поле для манёвра, нужно ещ поработать. Иначе такие тупые удары будут продолжаться", — отметил глава ЦПД.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, 20 августа вечером мониторинговые каналы предупреждали о большой угрозе ударов по Киеву. Сообщалось, что враг может применить не только дроны, но и ракеты.

Как писал Главред, в ночь на 21 августа российские оккупанты ударили по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области. На месте работают спасательные службы. В результате российской атаки в Мукачево пострадали 12 человек.

Днем ранее оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения.

О персоне: Андрей Садовый

Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

