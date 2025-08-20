Укр
"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2025, 22:57обновлено 21 августа, 00:04
Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе вражеских обстрелов. В небе над Украиной зафиксировано уже 125 "Шахедов".
Шахед
РФ атаковала Украину Шахедами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Мониторинговые каналы предупреждают о большой угрозе ударов по Киеву. Враг может применить не только дроны, но и ракеты.

"По состоянию на 20:00 поступила информация об активном внимании врага по столице нашей страны. Враг планирует нанести комбинированный удар, включающий различные типы вооружения", - говорится в сообщении.

По данным monitoringwar, по состоянию на 22:37 в пределах воздушного пространства Украины зафиксировано более 125 ударных и имитационных дронов.

видео дня

"Воздушный бой с вражескими целями будет до утра, сразу об этом предупреждаю. Будьте максимально внимательными, и прислушивайтесь к сигналам тревоги в своих регионах", - говорится в сообщении.

Также уже было отмечено коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ. К тому же россияне начали вывод кораблей-ракетоносителей. Первый корабль уже вывели в акваторию Черного моря. Существует угроза пусков крылатых ракет 3М14 "Калибр".

Воздушные силы ВСУ подтвердили наличие вражеских "Шахедов" в небе над Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областями. Также в направлении Киева с востока уже долетают дроны.

'Рой' Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов
РФ атаковала Украину шахедами / фото: monitor

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что вблизи Киева уже есть вражеские дроны.

"Рядом с Киевом вражеские БпЛА. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - отметил он.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что россияне совсем не планируют завершать войну.

"Что-то россияне банально продолжают тактику войны и вообще нет признаков, что готовы на что-то. Важно - по фронту у них ряд провалов. Силам обороны удалось кое-что на Востоке", - заявил он.

Удары РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Отмечается, что этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения.

В ночь на 19 августа российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Полтавской области. Было зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В результате удара РФ пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, 18 августа российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал в жилую многоэтажку. Всего было повреждено шесть жилых домов и 15 автомобилей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

