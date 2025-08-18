РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб ребёнок, десятки людей ранены

В результате обвала перекрытий дома есть угроза, что под завалами могут находиться люди.

В Харькове из-за атаки дронов погибли трое людей, много раненых / Коллаж: Главред, фото:t.me/synegubov ​

Кратко:

В Харькове - взрывы и "прилеты"

Под удар попал многоэтажный жилой дом

Есть жертвы и пострадавшие

Утром в понедельник, 18 августа, российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 17 человек, среди них - шестеро детей. Известно также о жертвах, среди них - годовалый ребенок.

Первые взрывы в Харькове были слышны примерно в 04:48. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилетах" в Индустриальном районе города.

"В жилом доме, в который попал "шахед", пожар в двух подъездах. В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом - пылает последний этаж", - написал мэр в Telegram.

В результате обвала перекрытий есть угроза, что под завалами могут находиться люди.

По состоянию на 06:24 известно о трех погибших, включая годовалого ребенка. Еще 17 человек пострадали, в том числе шестеро детей. Среди пострадавших –дети 6 и 10 лет.

В Индустриальном районе Харькова продолжается аварийно-спасательная операция.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

По предварительной информации, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновлено. В 07:22 Синегубов уточнил, что в Харькове погибли три человека, в том числе 2-летний ребенок, тело которого достали из-под завалов.

17 человек получили травмы различной степени тяжести, некоторые пострадавших были госпитализированы.

РФ ударила четырьмя БпЛА типа "Герань-2" по пятиэтажному многоквартирному жилому дому. Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий.

Всего повреждено шесть жилых домов и 15 автомобилей.

Аварийно-спасательная операция продолжается. Под завалами еще могут быть люди.

Также было зафиксировано попадание в землю двух БпЛА типа "Герань-2" в Индустриальном районе.

Ракетный удар по Харькову - что известно

Как писал Главред, вечером 17 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Попадание было в землю недалеко от жилого квартала. Взрывной волной повреждены окна в многоквартирных домах.

По предварительным данным, пострадали 8 человек, в то числе 13-летний ребенок.

Спасатели провели обследование квартир поврежденных домов. В некоторых домах приходилось деблокировать двери и эвакуировать жителей. На месте происшествия работали психологи ГосЧС.

Зачем РФ обстреливает мирные города Украину - мнение эксперта

Аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов считает, что атаки армии РФ на города - это не просто террор. По его мнению, "это попытка грубого рефлексивного управления".

"Они хотят, чтобы мы искали виноватых внутри - не в агрессоре, а в себе. Раньше, когда они еще сомневались, можно ли сломать украинцев, били преимущественно по энергетике. Последствия были ощутимы, но опосредованно. Теперь же ставка - на психологическое истощение тыла. Им важно бить впрямую. Физически - потенциально - по каждому из нас, психически - по нашей выносливости", - уверен Богданов.

О персоне: Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

