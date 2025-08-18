Укр
РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб ребёнок, десятки людей ранены

Анна Ярославская
18 августа 2025, 06:47обновлено 18 августа, 08:07
В результате обвала перекрытий дома есть угроза, что под завалами могут находиться люди.
​ В Харькове из-за атаки дронов погибли трое людей, много раненых
В Харькове из-за атаки дронов погибли трое людей, много раненых / Коллаж: Главред, фото:t.me/synegubov ​

Кратко:

  • В Харькове - взрывы и "прилеты"
  • Под удар попал многоэтажный жилой дом
  • Есть жертвы и пострадавшие

Утром в понедельник, 18 августа, российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 17 человек, среди них - шестеро детей. Известно также о жертвах, среди них - годовалый ребенок.

Первые взрывы в Харькове были слышны примерно в 04:48. Мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилетах" в Индустриальном районе города.

"В жилом доме, в который попал "шахед", пожар в двух подъездах. В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом - пылает последний этаж", - написал мэр в Telegram.

В результате обвала перекрытий есть угроза, что под завалами могут находиться люди.

По состоянию на 06:24 известно о трех погибших, включая годовалого ребенка. Еще 17 человек пострадали, в том числе шестеро детей. Среди пострадавших –дети 6 и 10 лет.

В Индустриальном районе Харькова продолжается аварийно-спасательная операция.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

По предварительной информации, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновлено. В 07:22 Синегубов уточнил, что в Харькове погибли три человека, в том числе 2-летний ребенок, тело которого достали из-под завалов.

17 человек получили травмы различной степени тяжести, некоторые пострадавших были госпитализированы.

РФ ударила четырьмя БпЛА типа "Герань-2" по пятиэтажному многоквартирному жилому дому. Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий.

Всего повреждено шесть жилых домов и 15 автомобилей.

Аварийно-спасательная операция продолжается. Под завалами еще могут быть люди.

Также было зафиксировано попадание в землю двух БпЛА типа "Герань-2" в Индустриальном районе.

  • Последствия вражеского удара по Индустриальному району Харькова утром 18 августа 2025
    Последствия вражеского удара по Индустриальному району Харькова утром 18 августа 2025 Фото: t.me/synegubov
Смотрите видео - Кадры последствия атака российских дронов на Харьков:

Скриншот

Ракетный удар по Харькову - что известно

Как писал Главред, вечером 17 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Попадание было в землю недалеко от жилого квартала. Взрывной волной повреждены окна в многоквартирных домах.

По предварительным данным, пострадали 8 человек, в то числе 13-летний ребенок.

Спасатели провели обследование квартир поврежденных домов. В некоторых домах приходилось деблокировать двери и эвакуировать жителей. На месте происшествия работали психологи ГосЧС.

  • Удар РФ по жилой многоэтажке в Харькове
    Удар РФ по жилой многоэтажке в Харькове Фото: t.me/synegubov
Зачем РФ обстреливает мирные города Украину - мнение эксперта

Аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов считает, что атаки армии РФ на города - это не просто террор. По его мнению, "это попытка грубого рефлексивного управления".

"Они хотят, чтобы мы искали виноватых внутри - не в агрессоре, а в себе. Раньше, когда они еще сомневались, можно ли сломать украинцев, били преимущественно по энергетике. Последствия были ощутимы, но опосредованно. Теперь же ставка - на психологическое истощение тыла. Им важно бить впрямую. Физически - потенциально - по каждому из нас, психически - по нашей выносливости", - уверен Богданов.

О персоне: Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Зеленский и "европейский десант" едут к Трампу: раскрыты ключевые темы переговоров

Зеленский и "европейский десант" едут к Трампу: раскрыты ключевые темы переговоров

09:05Политика
Война в Украине может прекратиться "почти сразу": Трамп назвал два условия

Война в Украине может прекратиться "почти сразу": Трамп назвал два условия

08:09Мир
"Уверен, защитим Украину": Зеленский прибыл в Вашингтон

"Уверен, защитим Украину": Зеленский прибыл в Вашингтон

07:24Политика
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

