Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Анна Ярославская
20 августа 2025, 07:41обновлено 20 августа, 08:20
В Сумской области под удар вражеских дронов попала Ахтырка. В результате атаки ранения получили 12 человек, в том числе двое детей.
Атака дронов на Сумщину
​В полиции показали последствия атаки дронов на Сумщину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/policesumy

Кратко:

  • РФ атаковала дронами регионы Украины
  • На Сумщине есть "прилеты" и пострадавшие
  • В Одесской области под удар попала припортовая инфраструктура

В ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области.

Местные власти и полиция рассказали о последствиях атаки.

Атака на Сумщину

В Сумской области под удар вражеских дронов попала Ахтырка. В результате атаки ранения получили 12 человек, в том числе двое детей.

Удар дронами-камикадзе по Ахтырке оккупанты нанесли среди ночи, когда люди спали. Как сообщили в полиции Сумской области, в городе повреждены многоквартирный и более 10 частных домов.

"Этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения. В результате атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж", – отметили в полиции региона.

На места "прилетов" прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Специалисты осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства и помогали пострадавшим.

Атака дронов в Одесской области

В ночь на 20 августа Россия снова атаковала дронами Одесскую область. Под ударом оказался Измаильский район.

Повреждена припортовая инфраструктура, вспыхнули пожары, есть пострадавший, сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

Как сообщили в ГосЧС, в результате удара РФ по Одесской области вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадал один человек.

54 спасателя и 16 единиц техники принимали участие в ликвидации последствий российской атаки. Также привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці" и местная пожарная команда.

Атака на Днепропетровщину

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сершей Лысак, вечером 19 августа враг атаковал Павлоград беспилотниками. Возник пожар. Есть повреждения на территории транспортного предприятия. Обошлось без жертв и раненых.

Не прекращаются удары по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Из-за ударов страдали: Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая общины.

"К сожалению, погиб человек, еще один – пострадал. 82-летняя женщина на амбулаторном лечении", - сообщил Лысак.

Кроме многоэтажки, изувечены два частных дома. Оба загорелись. Пострадал пожарный автомобиль.

Еще один дрон попал по Брагиновской общине Синельниковского района. Повреждены три частных дома. Пострадавших нет.

Силы ПВО уничтожили над областью четыре вражеских беспилотника.

У Зеленского прокомментировали атаки

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал удары РФ по Одесской и Сумской областям. По его словам, эти атаки следует завершать.

"Очередные атаки россиян с воздуха. Пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. Также повреждены гражданские дома. Много работы у наших спасателей. Эти атаки нужно завершать. В условиях, когда агрессор говорит о желании мира, его удары демонстрируют, что войну заканчивать РФ не сильно спешит", - написал он в Telegram.

"Ужесточение безопасности в воздухе, на земле и воде - наш приоритет. Давление на россию для завершения войны - тоже. Спасибо спасателям, которые сейчас ликвидируют последствия атак, за работу и смелость", - добавил Ермак.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, утром в понедельник, 18 августа, российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 17 человек, среди них - шестеро детей. Известно также о жертвах, среди них - годовалый ребенок.

19 августа российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Полтавской области. Зафиксированы падения обломков воздушных целей в двух районах.

В результате удара РФ пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.

Зачем РФ обстреливает мирные города - мнение эксперта

Аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов считает, что атаки армии РФ на города - это не просто террор. По его мнению, "это попытка грубого рефлексивного управления".

"Они хотят, чтобы мы искали виноватых внутри - не в агрессоре, а в себе. Раньше, когда они еще сомневались, можно ли сломать украинцев, били преимущественно по энергетике. Последствия были ощутимы, но опосредованно. Теперь же ставка - на психологическое истощение тыла. Им важно бить впрямую. Физически - потенциально - по каждому из нас, психически - по нашей выносливости", - уверен Богданов.

