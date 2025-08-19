РФ массированно атаковала Полтавщину, есть 'прилеты': названы цели ударов

Главное:
- Зафиксированы падения обломков воздушных целей в двух районах
- Пострадали административные здания местных предприятий
Российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Полтавской области в ночь на вторник, 19 августа.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
По его данным, зафиксированы падения обломков воздушных целей в двух районах.
"Сегодня ночью враг нанес массированный удар по Полтавской области. Зафиксированы попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах", - написал он.
Глава Полтавской ОВА уточнил, что в результате удара РФ пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.
"В Лубенском районе в результате атаки без электричества остались 1471 бытовой и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над устранением последствий атаки. К счастью, жертв нет", — добавил Когут.
Взрывы в Кременчуге
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий уточнил, что в городе прогремели десятки взрывов. Под ударом оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Информацию о последствиях еще уточняются.
Малецкий поблагодарил силы ПВО, которые отражали атаку, и спасателей ГСЧС, которые сразу начали ликвидацию пожаров.
"Что касается поврежденных домов - специальная комиссия определит степень ущерба для каждой квартиры и дома, никто не останется без помощи и поддержки", - заявил мэр.
Удары РФ по Украине: прогноз эксперта
Российские оккупационные силы наращивают темпы обустройства позиций для запуска ударных беспилотников — в частности, они занимаются восстановлением разрушенного Донецкого аэропорта. По словам военного эксперта и бывшего офицера Воздушных сил ВСУ Анатолия Храпчинского, это указывает на превращение территории аэропорта в полноценный военный хаб для дронов.
Рост количества таких точек позволяет противнику проводить более сложные и скоординированные атаки, а также усиливает давление на украинскую систему ПВО.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ обстреляла ракетами Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди.
Как писал Главред, ранее город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.
Напомним, что ранее российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.
О личности: Владимир Когут
Владимир Когут - временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации (ОВА), ранее занимал должность заместителя председателя Полтавской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
