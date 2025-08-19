РФ массированно атаковала Полтавщину, есть 'прилеты': названы цели ударов

Зафиксированы попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

https://glavred.info/ukraine/rf-massirovanno-atakovala-poltavshchinu-est-prilety-nazvany-celi-udarov-10690853.html Ссылка скопирована

РФ ударила по территории Полтавской области / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

Зафиксированы падения обломков воздушных целей в двух районах

Пострадали административные здания местных предприятий

Российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Полтавской области в ночь на вторник, 19 августа.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

видео дня

По его данным, зафиксированы падения обломков воздушных целей в двух районах.

"Сегодня ночью враг нанес массированный удар по Полтавской области. Зафиксированы попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах", - написал он.

/ Инфографика: Главред

Глава Полтавской ОВА уточнил, что в результате удара РФ пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.

"В Лубенском районе в результате атаки без электричества остались 1471 бытовой и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над устранением последствий атаки. К счастью, жертв нет", — добавил Когут.

Взрывы в Кременчуге

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий уточнил, что в городе прогремели десятки взрывов. Под ударом оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Информацию о последствиях еще уточняются.

Малецкий поблагодарил силы ПВО, которые отражали атаку, и спасателей ГСЧС, которые сразу начали ликвидацию пожаров.

"Что касается поврежденных домов - специальная комиссия определит степень ущерба для каждой квартиры и дома, никто не останется без помощи и поддержки", - заявил мэр.

/ Facebook/vitalii.maletskyi.official

Удары РФ по Украине: прогноз эксперта

Российские оккупационные силы наращивают темпы обустройства позиций для запуска ударных беспилотников — в частности, они занимаются восстановлением разрушенного Донецкого аэропорта. По словам военного эксперта и бывшего офицера Воздушных сил ВСУ Анатолия Храпчинского, это указывает на превращение территории аэропорта в полноценный военный хаб для дронов.

Рост количества таких точек позволяет противнику проводить более сложные и скоординированные атаки, а также усиливает давление на украинскую систему ПВО.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ обстреляла ракетами Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди.

Как писал Главред, ранее город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.

Напомним, что ранее российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

Другие новости:

О личности: Владимир Когут Владимир Когут - временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации (ОВА), ранее занимал должность заместителя председателя Полтавской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред