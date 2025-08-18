Укр
Перед встречей Трампа и Зеленского: РФ обстреляла ракетами Запорожье

Марина Фурман
18 августа 2025, 09:37обновлено 18 августа, 10:32
В результате вражеского удара пострадали люди.
Ракетный удар
РФ нанесла удар по Запорожью / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • РФ атаковала, вероятно, баллистическими ракетами Запорожье
  • В результате вражеского удара известно о 4 пострадавших

В понедельник утром, 18 августа, российская армия обстреляла Запорожье. Известно о пострадавших. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Около 08:58 в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара россиян. Через 5 минут в области прогремели мощные взрывы.

Федоров подтвердил атаку РФ на город.

"Россияне нанесли удары по Запорожью. Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города. О пострадавших и разрушениях - позже. Информация устанавливается", - написал глава ОВА.

Он призвал до отбоя тревоги оставаться в безопасных местах.

Позже Федоров уточнил, что россияне нанесли два удара по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал глава ОВА.

UPD: Число пострадавших увеличилось до шести человек, из них двое в тяжелом состоянии.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Зачем Россия обстреливает украинские города - объяснение эксперта

Аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов убежден, что россияне хотят, чтобы мы искали виновных внутри - не в агрессоре, а в себе.

Захватчики хотят, чтобы украинцы начали выяснять отношения внутри: обвиняли ПВО, ВСУ, военно-политическое руководство.

Он отметил, что раньше враг бил по энергетике, теперь же ставка - на психологическое истощение тыла.

"Россиянам важно бить впрямую. Физически - потенциально - по каждому из нас, психически - по нашей выносливости", - добавил Богданов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, утром в понедельник, 18 августа, российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал в жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. В результате удара РФ погибли люди, среди них - годовалый ребенок.

Напомним, 10 августа оккупационная армия российского диктатора Владимира Путина с помощью КАБов ударила по Запорожью. Из-за удара России пострадали люди.

Напомним, утром в субботу, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по Днепру ракетами.

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации со 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

