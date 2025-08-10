Оккупанты ударили по автовокзалу Запорожья: под завалами могут быть люди

Кратко:
- Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь
- Под завалами на месте удара по автовокзалу еще могут быть люди
- Второй удар был нанесен по университетской клинике
Российские оккупанты атаковали объект транспортной инфраструктуры в Запорожье. Есть пострадавшие, один из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Иван Федоров.
О российском ударе по городу он написал в 18:07. По его данным, на ту минуту был задымлен один из районов. До этого чиновник предупреждал об угрозе управляемых авиабомб РФ.
По состоянию на 18:52 было стало известно о восьми пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии, у четырех – средней тяжести. В 19:19 Федоров написал уже о 12 пострадавших.
"До 12 выросло количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье. Все получают необходимую медицинскую помощь", – отметил Федоров.
"Радио Свобода" указало, что один удар пришелся по автовокзалу.
"Под завалами на месте удара по автовокзалу еще могут быть люди. Второй удар был нанесен по университетской клинике", – написали журналисты.
Смотрите видео атаки по автовокзалу в Запорожье:
Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.
По данным ВС ВСУ, РФ атаковала Украину 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям, а также баллистической ракетой Искандер-М.
Кроме того, в ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала дронами населенные пункты Киевской области. Возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения.
