Оккупанты ударили по автовокзалу Запорожья: под завалами могут быть люди

Известно о двенадцати пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

Оккупанты ударили по автовокзалу Запорожья / коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Кратко:

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь

Под завалами на месте удара по автовокзалу еще могут быть люди

Второй удар был нанесен по университетской клинике

Российские оккупанты атаковали объект транспортной инфраструктуры в Запорожье. Есть пострадавшие, один из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Иван Федоров.

О российском ударе по городу он написал в 18:07. По его данным, на ту минуту был задымлен один из районов. До этого чиновник предупреждал об угрозе управляемых авиабомб РФ.

По состоянию на 18:52 было стало известно о восьми пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии, у четырех – средней тяжести. В 19:19 Федоров написал уже о 12 пострадавших.

"До 12 выросло количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье. Все получают необходимую медицинскую помощь", – отметил Федоров.

"Радио Свобода" указало, что один удар пришелся по автовокзалу.

"Под завалами на месте удара по автовокзалу еще могут быть люди. Второй удар был нанесен по университетской клинике", – написали журналисты.

Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.

По данным ВС ВСУ, РФ атаковала Украину 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям, а также баллистической ракетой Искандер-М.

Кроме того, в ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала дронами населенные пункты Киевской области. Возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения.

