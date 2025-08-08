Армия РФ атаковала дронами Киевщину: возникли пожары, пострадали женщины

Кратко:
- РФ атаковала Киевщину
- Под ударом был Бучанский район
- Пострадали три женщины
В ночь на 8 августа российская оккупационная армия атаковала дронами населенные пункты Киевской области. Возникли пожары, есть пострадавшие и повреждения.
"Враг атаковал мирные населенные пункты Киевской области дронами. Под ударом Бучанский район области", - сообщили в Киевской ОВА.
В результате атаки пострадали три женщины 56 и 80 лет, а также 16-летний подросток.
По предварительным данным, ранения не значительны.
"В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома. На местах уже работают все службы", - сообщили в КОВА.
Обновлено. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, то в результате ночного удара РФ пострадали 7 частных домов и детский сад. По его словам, к счастью, обошлось без жертв.
Спасатели, коммунальные службы, полиция находятся на месте и оказывают помощь.
Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.
По данным ВС ВСУ, РФ атаковала Украину 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, а также баллистической ракетой Искандер-М
По данным МВД Украины, в Харьковской области один человек погиб, еще 10 - пострадали.
В ночь на 4 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.
Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.
