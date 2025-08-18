Укр
Зеленский и "европейский десант" едут к Трампу: раскрыты ключевые темы переговоров

Анна Ярославская
18 августа 2025, 09:05обновлено 18 августа, 10:52
Президент Украины и европейские лидеры отправляются в Белый дом. Стороны будут обсуждать как минимум три важных вопроса.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

  • Трамп не оставил Зеленскому "пространства для манёвра"
  • Зеленский и европейские лидеры хотят прояснить как минимум три вопроса
  • Сам президент США также находится под давлением

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры должны встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Издание Bloomberg написало о целях этого визита.

В материале говорится, что сразу после саммита с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске "Трамп практически не оставил Зеленскому пространства для манёвра".

"Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быстрое соглашение о прекращении войны России в Украине, заплатив катастрофическую цену уступки территорий за неопределенные гарантии безопасности, которые через несколько лет могут позволить Москве снова стать сильнее. Именно с такой экзистенциальной дилеммой сталкивается украинский лидер, отправляясь в понедельник в Вашингтон на переговоры с президентом США", - говорится в статье.

Издание напоминает, что последний визит Зеленского в Белый дом в феврале закончился перепалкой между президентами США и Украины. На этот раз его будет сопровождать группа европейских лидеров. Среди сопровождающих Зеленского есть люди, с которыми у Трампа сложились прочные личные отношения, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Финляндии Александра Стубба.

О чем будут говорить Трамп, Зеленский и лидеры Европы

По данным журналистов, которые ссылаются на собственные источники, осведомленные о предстоящей встрече Зеленского и Трампа, цели украинского президента и европейских лидеров в этой встрече следующие:

  • узнать больше о требованиях Путина;
  • определить сроки трехсторонней встречи с участием Зеленского, Трампа и Путина;
  • побудить США к усилению санкций против России.

Также от Трампа хотят добиться ясности в отношении того, какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить в рамках попыток организовать встречу с президентом Украины и Путиным.

"Несмотря на жёсткие требования к Украине, есть признаки того, что США теперь готовы поддержать сделку. После встречи с Путиным Трамп заявил европейским лидерам, что США могут внести свой вклад в гарантии безопасности, и Путин готов это принять. Однако остаётся неясным, какие гарантии безопасности обсуждаются с Путиным и на что готов пойти кремлёвский лидер", - пишет Bloomberg.

При этом сам Дональд Трамп, как утверждает издание, также находится под давлением. После своего вступления в должность президента США в январе текущего года он пообещал публично быстро завершить российско-украинскую войну.

Трамп сделал заявление перед визитом Зеленского

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что "Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же может продолжить борьбу". Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.

В своем посте Трамп посоветовал вспомнить, "с чего все начиналось", напомнив об аннексии Крыма и намекнув на отказ Украине в перспективе вступления в НАТО.

"Никаких возвращений Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без единого выстрела), и никакого вступления в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!", - написал американский лидер.

Большая встреча в Белом доме 18 августа - что известно

Ко встрече украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме присоединятся:

  • президент Еврокомиссии фон дер Ляйен;
  • генсек НАТО Рютте;
  • канцлер Германии Мерц;
  • премьер Италии Мелони;
  • президент Финляндии Стубб;
  • президент Франции Макрон;
  • премьер-министр Великобритании Стармер.

Сам президент Зеленский уже прибыл в Вашингтон. Он заявил, что "мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну" и что мир должен быть длительным.

"Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы "безопасные гарантии" в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков", - отметил глава Украины.

Переговоры на Аляске - чем закончился саммит

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что во время переговоров на Аляске был достигнут прогресс по урегулированию войны России против Украины. По словам Трампа, сейчас все зависит от украинского президента Владимира Зеленского.

Журналист The Economist Оливер Кэррол пишет, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время переговоров на Аляске достигли предварительной договоренности о возможном прекращении боевых действий в воздухе.

Позже советник президента Дмитрий Литвин ответил на сообщение журналиста The Economist о "воздушном перемирии" и заявил, что "мы пока не слышали никакой информации об этом".

В The New York Times указывают, что Трамп попал в тупик после встречи с Путиным. Журналисты считают, что президент США оказался перед сложным выбором - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Украины.

Аляска
Аляска - что о ней известно / Инфографика: Главред

Как будет действовать Путин после саммита на Аляске - мнение эксперта

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что встреча Путина с Трампом на Аляске будет воспринята в окружении российского диктатора как очередное доказательство его "политического гения".

После саммита Путин продолжит маневрировать в отношениях с Трампом. В частности, лидер Кремля будет говорить о "необходимом следующем этапе переговоров", выдавать за перспективу стамбульский процесс, на который ссылается и сам Трамп.

"Хотя на самом деле, за исключением гуманитарного трека, ни военный, ни политический трек этих переговоров никуда не ведут. Но Путин будет играть в эту игру, пока Трамп не "сорвется с крючка"", - сказал политический философ в интервью Главреду.

О персоне: Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп новости Украины война России и Украины мирные переговоры Зеленский и союзники в Вашингтоне
