РФ и США предварительно достигли прекращения огня в воздухе - журналист The Economist

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время переговоров на Аляске достигли предварительной договоренности о возможном прекращении боевых действий в воздухе. Об этом сообщается в публикации журналиста The Economist Оливера Кэррола в Twitter.

По его словам, между сторонами уже существует предварительное соглашение, которое касается воздушного перемирия до встречи с участием трех сторон.

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - отметил собеседник журналиста.

К слову, советник президента Дмитрий Литвин ответил на сообщение журналиста The Economist о "воздушном перемирии" и заявил, что "мы пока не слышали никакой информации об этом".

Издание Bloomberg ранее писало, что в Кремле рассматривают вариант остановки воздушных ударов по Украине. Такой шаг может помочь Москве избежать новых санкций и таможенных ограничений со стороны США.

По информации источников, в качестве компромисса может рассматриваться приостановление атак с использованием дронов и ракет, но только при условии, что Киев также согласится на соответствующие шаги.

Несмотря на это, Владимир Путин продолжает отвергать идею полного прекращения огня и не демонстрирует готовности изменить ультимативные условия завершения войны.

"Трампу нужно какое-то "подношение", уступка от России. Воздушное перемирие могло бы стать таким подношением", - сказал в комментарии Bloomberg близкий к Кремлю политический консультант Сергей Марков.

Последние детали переговоров Трампа и Путина - что известно

Главред со ссылкой на ISW раскрывал, готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски. Лидер Кремля, как пишут аналитики, снова повторил пропагандистские тезисы, соответствующие его идеям, изложенным в статье 2021 года.

А вот The New York Times указывает, что Трамп попал в тупик после встречи с Путиным. Журналисты считают, что президент США оказался перед сложным выбором - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом. В телефонном звонке Зеленский поддержал предложение Трампа провести трехстороннюю встречу с участием Украины, Америки и России.

