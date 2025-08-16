Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ и США предварительно достигли прекращения огня в воздухе - журналист The Economist

Даяна Швец
16 августа 2025, 11:18
1736
Воздушное перемирие может стать "уступкой", которую Трамп сможет представить как собственный успех в мирных переговорах.
Трамп, Путин, дрон
Москва рассматривает прекращение обстрелов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ТАСС

Коротко:

  • Кремль может согласиться на паузу в атаках дронами и ракетами
  • Москва рассматривает прекращение обстрелов, чтобы избежать санкций США

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время переговоров на Аляске достигли предварительной договоренности о возможном прекращении боевых действий в воздухе. Об этом сообщается в публикации журналиста The Economist Оливера Кэррола в Twitter.

По его словам, между сторонами уже существует предварительное соглашение, которое касается воздушного перемирия до встречи с участием трех сторон.

видео дня

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - отметил собеседник журналиста.

К слову, советник президента Дмитрий Литвин ответил на сообщение журналиста The Economist о "воздушном перемирии" и заявил, что "мы пока не слышали никакой информации об этом".

Издание Bloomberg ранее писало, что в Кремле рассматривают вариант остановки воздушных ударов по Украине. Такой шаг может помочь Москве избежать новых санкций и таможенных ограничений со стороны США.

По информации источников, в качестве компромисса может рассматриваться приостановление атак с использованием дронов и ракет, но только при условии, что Киев также согласится на соответствующие шаги.

Несмотря на это, Владимир Путин продолжает отвергать идею полного прекращения огня и не демонстрирует готовности изменить ультимативные условия завершения войны.

"Трампу нужно какое-то "подношение", уступка от России. Воздушное перемирие могло бы стать таким подношением", - сказал в комментарии Bloomberg близкий к Кремлю политический консультант Сергей Марков.

Последние детали переговоров Трампа и Путина - что известно

Главред со ссылкой на ISW раскрывал, готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски. Лидер Кремля, как пишут аналитики, снова повторил пропагандистские тезисы, соответствующие его идеям, изложенным в статье 2021 года.

А вот The New York Times указывает, что Трамп попал в тупик после встречи с Путиным. Журналисты считают, что президент США оказался перед сложным выбором - сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом. В телефонном звонке Зеленский поддержал предложение Трампа провести трехстороннюю встречу с участием Украины, Америки и России.

Больше новостей о встрече на Аляске:

Об источнике: The Economist

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие новости России война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин встреча Путина и Трампа новости Украины война России и Украины мирные переговоры Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ и США предварительно достигли прекращения огня в воздухе - журналист The Economist

РФ и США предварительно достигли прекращения огня в воздухе - журналист The Economist

11:18Мир
Зеленский поговорил с Трампом и назвал дату встречи с ним в США: все детали

Зеленский поговорил с Трампом и назвал дату встречи с ним в США: все детали

10:51Украина
Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

09:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

Последние новости

11:54

В США умер звезда популярного медицинского сериала

11:18

РФ и США предварительно достигли прекращения огня в воздухе - журналист The Economist

10:51

Зеленский поговорил с Трампом и назвал дату встречи с ним в США: все детали

10:49

Два важных населенных пункта снова под контролем ВСУ – 93 ОМБр "Холодный Яр"

10:34

Где три различия между бабушками: надо быть "гением головоломок", чтобы угадать

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:14

Как быстро очистить дерево от старой краски: какой способ работает лучше всего

09:32

Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

09:28

Трамп попал в тупик после встречи с Путиным: перед каким выбором он оказался

08:49

Готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски: в ISW дали неожиданный ответ

Реклама
08:42

Овощи будут хрустящими три недели: как хранить свежие огурцы

08:19

"Жесткие последствия" откладываются: Трамп заявил, на какой шаг он не пойдет против РФ

08:10

Совместное шоу одного актера и одного преступникамнение

07:33

Жена Трампа передала Путину тайное письмо: что известно

06:55

Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным: в FT описали "странную ситуацию"

06:10

Удары дронами по Украине в августе: РФ накопила тысячи беспилотниковмнение

06:02

Откуда взялись славяне и что скрывает Кремль - факты, меняющие историюВидео

05:58

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 16

04:35

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой с бананами за 27 сек

Реклама
03:30

Муравьи исчезнут за неделю: самый лучший способ уничтожить насекомых в огородеВидео

03:05

В 2025 году будет только одна Черная Луна: когда можно наблюдатьВидео

02:32

Убегают, как от огня: какие женщины отпугивают мужчин на свиданиях

02:24

Встреча Трампа и Путина закончились - что говорили об Украине и о чем договорились

02:07

"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

01:19

Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

01:05

Все время корчился: появилось видео неадекватного поведения Путина на встрече с ТрампомВидео

00:58

Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится

00:44

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

00:20

Армия США высадилась в России и воевала против Москвы - что скрывает КремльВидео

15 августа, пятница
23:39

Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео

23:35

ВСУ зачислили шесть сел и разбили врага под Покровском - детали от Генштаба

23:21

Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына

22:54

Все начали кричать, журналистов выгнали: жесткий балаган на встрече Путина и ТрампаВидео

22:47

"Свадебная церемония": в Сети высмеяли "ласковую" встречу Путина и Трампа

22:35

Путин попал в скандал на Аляске из-за вопроса об Украине - что произошлоВидео

22:16

Почему Путин так хочет получить Донецкую область: журналисты узнали причину

22:13

Путин и Трамп уже прибыли на Аляску, но формат саммита внезапно изменили - первые деталиВидео

21:52

Ореховый Спас 2025: четыре запрета, которые нельзя нарушать 16 августа

21:50

"Они потерпели крах": россияне хотели уничтожить Сумы - эксперт

Реклама
21:40

Три комнатные растения, которые привлекаю вредителей в дом

21:18

Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске - что изменитсяВидео

21:18

Встреча Путина и Трампа: онлайн-трансляция судьбоносных переговоров на Аляске

20:32

"Он этого не сделает": Трамп обнадёжил заявлением перед встречей с Путиным

20:29

ВСУ могут выйти из Покровска - назван фактор, который решит судьбу городаВидео

20:22

Трамп наградил культовых артистов США: Том Круз отказался от премии Центра Кеннеди

19:42

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

19:39

С чем Путин едет к Трампу - Зеленский назвал решающий фактор на переговорах

19:38

В Украину возвращаются дожди: названы регионы, где будет заливать

19:15

Покровск полностью очищен от ДРГ: как сейчас выглядит городВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять