Никакого подписания документов: Песков раскрыл, что будут обсуждать РФ и США

Песков заявил, что позиция украинской стороны на данном этапе не будет учитываться, поскольку переговоры касаются только США и РФ.

Песков прокомментировал ход переговоров

Главное со слов Пескова:

Кремль не планирует подписывать никаких документов или соглашений по итогам встречи Трампа и Путина

Главной темой обсуждения будет "украинское урегулирование", которое Песков назвал "сложной субстанцией"

Кремль не намерен подписывать никаких официальных документов или соглашений по результатам встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, которая состоится на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, основное внимание во время переговоров будет сосредоточено на теме урегулирования ситуации в Украине.

"Президент Путин и президент Трамп намерены разговаривать, они готовы разговаривать, и будут обсуждать самые сложные вопросы", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что во время встречи не планируется подписание никаких документов.

"Не ожидается (подписания документов. - Ред.). Ничего не готовилось и вряд ли здесь может быть какой-то документ подписан. Но, учитывая то, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, понимание по которым им удастся достичь", - заявил Песков.

Также Песков охарактеризовал войну в Украине как "сложную и многогранную субстанцию" и заявил, что "адекватного ответа со стороны европейцев они, видимо, не дождутся".

"Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским... Субстанция очень сложная, очень многогранная. Исходим при этом мы из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога. Такая взаимная политическая воля сейчас в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев, мы так, наверное, и не дождемся. Однако и президент Путин, и президент Трамп намерены разговаривать, они готовы разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы", - заявил Песков.

Песков рассказал о переговорах

Отвечая на вопрос об учете позиции президента Украины Владимира Зеленского, он подчеркнул, что нынешние переговоры касаются отношений между РФ и США, а диалог с украинской стороной возможен на следующих этапах.

"Сейчас речь идет об осуждении между Россией и Соединенными Штатами Америки. То, что вы спрашиваете (условия Украины. - Ред.), наверняка относится к следующим этапам. На данный момент речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне", - заявил он.

Переговоры на Аляске - что известно

Сегодня, 15 августа, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся в 22:30 по Киеву.

Издание The New York Times сообщает, что Кремль намерен обсудить более широкий круг вопросов, а не только ситуацию в Украине.

"Тема с оружием вписывается в давние попытки России представить войну в Украине как часть более масштабного конфликта между Востоком и Западом", - пишет NYT.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ключевую роль в подготовке этой встречи сыграл специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф.

"У нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано во время визитов Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. Уиткофф выступал от имени Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор", - подчеркнул Сергей Лавров.

