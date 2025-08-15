Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Лавров "спел дифирамбы" Уиткоффу и раскрыл планы Путина на встречу с Трампом

Андрей Ганчук
15 августа 2025, 10:50
814
Российская делегация ждет "полезного разговора" с США.
Лавров, Уиткофф
Уиткофф немало выступал от имени Трампа - Лавров / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

  • Лавров заявил, что Уиткофф сыграл большую роль во встрече Трампа и Путина
  • РФ на встрече Путина и Трампа собирается "выкладывать свою позицию"

Министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров заявил, что немаловажную роль в подготовке к встрече президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина сыграл спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф. Россия в рамках встречи на Аляске намерена "выкладывать" свою так называемую четкую позицию.

"Основа для конструктивного диалога"

Как сообщает Интерфакс, он рассказал о том, что визиты Уиткоффа к Путину, мол, позволили Вашингтону и Москве обменяться позициями и сыграли важную роль в подготовке встречи США и РФ на уровне глав государств.

видео дня

"Есть понятная, четкая позиция"

По словам главы российского МИД, Кремль на переговорах собирается "выкладывать свою четкую позицию" (по всей видимости, речь идет об ультимативных "требованиях" к Украине в виде сохранения контроля над оккупированными территориями, невступлении Киева в НАТО, нейтралитете и других выдумках Кремля, - ред.).

"У нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее выкладывать. Здесь уже немало сделано во время визитов Стивена Виткоффа, президент об этом сказал. Виткофф выступал от имени Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор", - подчеркнул Сергей Лавров.

Что говорит эксперт

Путин на переговорах с Трампом попытается рассорить США и Европу, считает чешский политический эксперт Ассоциации международных дел Павел Гавличек.

"Россия попытается вбить клин между двумя берегами Атлантики и изолировать Украину, акцентируя внимание на ее уязвимостях", - сказал он Укринформу.

По словам эксперта, отсутствие президента Владимира Зеленского на такой встрече – позитивный момент.

"Украине было бы даже невыгодно быть на этой встрече, что действительно может выглядеть парадоксально, потому что мы видим, насколько часто проводятся параллели с Мюнхенской конференцией. Но ведь Украине не придется сталкиваться со сложным выбором уже сейчас, хотя это и может произойти в будущем", - подчеркнул Гавличек.

Встреча Трампа и Путина - новости по теме:

Как сообщал Главред, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Трампа и Путина. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Трамп рассчитывает на определенные договоренности с Путиным, но уже не верит в возможность немедленного прекращения огня.

Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским в том случае, если переговоры на Аляске пройдут успешно. Как утверждают журналисты CBS News, американцы уже ищут место для проведения такой встречи.

Трамп и Путин могут договориться о поэтапном прекращении "воздушной войны" в Украине, написали журналисты Reuters со ссылкой на свои источники. Кроме того, Путин, вероятно, предложил США ядерную сделку.

Аляска
Кратко об Аляске / Инфографика: Главред

Другие новости:

О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин Сергей Лавров Стив Уиткофф Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:49Украина
Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

11:46Мир
Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

11:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

Последние новости

12:09

"В Вашингтоне сказали": Гордон назвал дату завершения войны в Украине

11:49

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:46

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

11:35

Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

11:24

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и ПутинаПереговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина
11:00

Лавров "привёз" на Аляску СССР: главу МИД РФ заметили в США в странном свитере

10:59

Могут преследовать головные боли и перепады давления: Землю накрыла магнитная буря

10:55

"Угроза оперативного полуокружения": полковник назвал цель прорыва РФ на востоке

10:50

Лавров "спел дифирамбы" Уиткоффу и раскрыл планы Путина на встречу с Трампом

Реклама
10:50

Кузан: Путин не жалеет ресурсов, летнее наступление - его лебединая песня

10:36

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

10:03

Не мир с Украиной: что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске - NYT

10:03

Трамп и Путин могут найти компромисс по прекращению огня: в Reuters узнали детали

09:52

Жара возвращается, но не везде: какой будет погода в Украине на выходных

09:38

"Из-за несчастного случая": Максима Галкина срочно прооперировали

09:28

Как укрепить отношения: психологи раскрыли простое "арифметическое" правило любви

09:10

ВСУ ударили по порту "Оля" в России, уничтожив важное иранское оружие - Генштаб

08:32

"Украина и Аляска больше не будут российскими": как Анкоридж готовится к саммиту Трампа и ПутинаФотоВидео

08:15

ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

08:10

Российское чудо-оружие: что стоит ожидать Украинемнение

Реклама
07:32

В Сызрани прогремело около 10 взрывов, над городом - столб дыма: что атаковали дроныВидео

07:10

Лучшая загадка на проверку внимательности: надо найти 10 отличий за 53 секунды

06:51

В МИД Украины назвали условие для начала реальных мирных переговоров

06:10

Ловушки Аляски: что ждет Украинумнение

05:45

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

05:09

Почему Чернигов раньше был столицей Крыма - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

04:35

Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця": какую большую ошибку совершают многие людиВидео

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с криминалистом-фотографом за 31 с

03:10

Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы

02:29

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 летФото

02:28

"Ты в своем уме?!": Елена Мозговая поцапалась с Камалией

01:44

Покровское направление под давлением: в Генштабе сообщили последние новости

01:30

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась, как узнала о его диагнозе

00:41

Идеальный брак распался: младшая дочь Джо Байдена подала на развод

00:27

Путин уже при "козыре": эксперт раскрыл риски переговоров и выгоду для Кремля

14 августа, четверг
23:29

Почему нельзя тратить зарплату в первый день: что предвещают приметы

23:19

"Следующие 48 часов решающие": полковник ВСУ раскрыл правду о боях под Покровском

23:19

В возрасте 31 года умерла популярная украинская блогерша, которая жила в Дубае

23:13

"Пригрела змею": Камалия рассказала о жестоком предательстве

22:27

Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

Реклама
22:24

Ужасная правда: жена обвиненного в насилии Темляка отреагировала на обвинения

22:21

Трамп хочет "переплюнуть" Обаму: что скрывает звонок в Осло на фоне переговоров с РФ

21:25

Лось убил на трассе вице-мисс Россия-2017: подробности жуткой и странной аварии

21:22

Усик откладывает переговоры с Паркером: чем может завершиться судьба пояса WBO

21:22

Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

21:21

Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

20:27

Россия стоит на пороге распада - сценарий хуже, чем у СССР, чего ждать дальшеВидео

20:15

Как сохранить аккумулятор в форме: эксперты назвали привычки, которые сокращают его жизнь

20:03

Полуокружение Дружковки и Константиновки: почему Путин спешит до осенимнение

19:56

Чрезвычайный уровень пожарной опасности: Украину накрывает мощная жара

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять