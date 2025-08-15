Лавров "спел дифирамбы" Уиткоффу и раскрыл планы Путина на встречу с Трампом

Российская делегация ждет "полезного разговора" с США.

https://glavred.info/world/lavrov-spel-difiramby-uitkoffu-i-raskryl-plany-putina-na-vstrechu-s-trampom-10689944.html Ссылка скопирована

Уиткофф немало выступал от имени Трампа - Лавров / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

Лавров заявил, что Уиткофф сыграл большую роль во встрече Трампа и Путина

РФ на встрече Путина и Трампа собирается "выкладывать свою позицию"

Министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров заявил, что немаловажную роль в подготовке к встрече президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина сыграл спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф. Россия в рамках встречи на Аляске намерена "выкладывать" свою так называемую четкую позицию.

"Основа для конструктивного диалога"

Как сообщает Интерфакс, он рассказал о том, что визиты Уиткоффа к Путину, мол, позволили Вашингтону и Москве обменяться позициями и сыграли важную роль в подготовке встречи США и РФ на уровне глав государств.

видео дня

"Есть понятная, четкая позиция"

По словам главы российского МИД, Кремль на переговорах собирается "выкладывать свою четкую позицию" (по всей видимости, речь идет об ультимативных "требованиях" к Украине в виде сохранения контроля над оккупированными территориями, невступлении Киева в НАТО, нейтралитете и других выдумках Кремля, - ред.).

"У нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее выкладывать. Здесь уже немало сделано во время визитов Стивена Виткоффа, президент об этом сказал. Виткофф выступал от имени Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор", - подчеркнул Сергей Лавров.

Что говорит эксперт

Путин на переговорах с Трампом попытается рассорить США и Европу, считает чешский политический эксперт Ассоциации международных дел Павел Гавличек.

"Россия попытается вбить клин между двумя берегами Атлантики и изолировать Украину, акцентируя внимание на ее уязвимостях", - сказал он Укринформу.

По словам эксперта, отсутствие президента Владимира Зеленского на такой встрече – позитивный момент.

"Украине было бы даже невыгодно быть на этой встрече, что действительно может выглядеть парадоксально, потому что мы видим, насколько часто проводятся параллели с Мюнхенской конференцией. Но ведь Украине не придется сталкиваться со сложным выбором уже сейчас, хотя это и может произойти в будущем", - подчеркнул Гавличек.

Встреча Трампа и Путина - новости по теме:

Как сообщал Главред, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Трампа и Путина. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Трамп рассчитывает на определенные договоренности с Путиным, но уже не верит в возможность немедленного прекращения огня.

Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским в том случае, если переговоры на Аляске пройдут успешно. Как утверждают журналисты CBS News, американцы уже ищут место для проведения такой встречи.

Трамп и Путин могут договориться о поэтапном прекращении "воздушной войны" в Украине, написали журналисты Reuters со ссылкой на свои источники. Кроме того, Путин, вероятно, предложил США ядерную сделку.

Кратко об Аляске / Инфографика: Главред

Другие новости:

О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред