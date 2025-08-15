Трамп и Путин могут найти компромисс по прекращению огня: в Reuters узнали детали

Путин сделал США предложение о ядерной сделке, пишут журналисты.

Трамп и Путин могут договориться о поэтапном завершении воздушной войны - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

Путин предложил Трампу ядерную сделку

Трамп и Путин могут договориться о поэтапном завершении воздушной войны

Путин будет пытаться сохранить возможность для эскалации войны против Украины

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин выдвинул жесткие условия по прекращению огня. Однако он и президент США Дональд Трамп могут найти компромисс и договориться о поэтапном окончании воздушной войны.

Ядерная сделка

Как сообщает Reuters, источник журналистов, близкий к Кремлю, сказал, что Москва и Вашингтон смогли найти определенные точки соприкосновения – Путин сделал предложение о возможной ядерной сделке, которая поможет двум главам государств сохранить лицо.

"По всей видимости, некоторые условия будут согласованы завтра (в пятницу), поскольку Трампу невозможно отказать, и мы не можем отказать (из-за санкционного давления)", -говорит источник.

"Поэтапное прекращение воздушной войны"

Согласно данным издания, глава Кремля выдвинул жесткие условия для полного прекращения огня, однако одним из компромиссов может стать поэтапное прекращение воздушной войны.

Путин может создавать видимость, что пытается дать Трампу то, что он хочет, но при этом сохраняя "свободу действий" для эскалации в рамках войны против Украины.

"Если они (россияне) смогут предложить сделку, которая предусматривает некое перемирие, но при этом оставляет России контроль над эскалацией конфликта и не создает никаких реальных сдерживающих факторов на земле или в воздушном пространстве над Украиной... с точки зрения Путина это будет прекрасным результатом", - подчеркнул директор по вопросам демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики Сэм Грин.

Мнение эксперта

Для завершения войны на фоне экономических последствий, у Путина и его команды должны сформироваться негативные ожидания, сказал Главреду экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран.

По его словам, сейчас для Путина ситуация хуже, чем была раньше.

"Что касается завершения войны из-за экономических последствий, то, чтобы война прекратилась, негативные ожидания должны сформироваться у самого Путина и его команды. Только тогда возможно решение о переговорах или иной способ завершения войны. Пока он верит, что сможет обойти санкции, "потрясти" резервы, найти еще какие-то ресурсы - он будет продолжать, потому что не имеет другого выхода. Для него точка выхода из войны сейчас хуже, чем точка входа. Раньше он был "нерукопожатным", но все же поставлял газ и нефть куда хотел, имел минимум ограничений, а санкции до 2022 года были "детские", потому что ему только грозили пальчиком", - подчеркнул Шапран.

Встреча Трампа и Путина на Аляске – главные новости:

Как сообщал Главред, сегодня, 15 августа, на Аляске состоится встреча Трампа и Путина. Она ожидается приблизительно в 22:00 по Киеву. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Трамп считает, что достигнет договоренностей с Путиным, однако вряд ли удастся договориться о немедленном прекращении огня. Он допустил усиление санкций против агрессора России.

Если встреча с Путиным пройдет хорошо, следующие переговоры состоятся уже в трехстороннем формате вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает Дональд Трамп. По данным CBS News, Вашингтон уже работает над организацией такой встречи.

Кратко об Аляске / Инфографика: Главред

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

