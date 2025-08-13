У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран

Россияне устроили властям фискальный бойкот, РФ приближается к полураспаду, считает экономист.

Если Путин не остановится до конца года, РФ приблизится к сценарию распада СССР - Шапран / Коллаж Главред

Россия входит в опасную экономическую спираль: граждане и предприниматели уходят от налогов, а санкции Запада все глубже подрезают резервы. Правительство пытается латать бюджет, но растущие расходы на войну и социальные выплаты быстро съедают остатки финансовой подушки, что грозит кризисом не только в экономике РФ, но и вызвать недовольство общества кремлевским режимом.

Во второй части интервью Главреду экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран рассказал, в чем самое большое слабое место России, что отделяет Путина от сценария СССР и почему в РФ невозможны революции.

Первую часть о том, почему Россия уже фактически проела свои резервы, как санкции ОПЕК+ усилят нефтяной кризис в РФ и почему россияне скрывают налоги от государства можно прочитать по ссылке.

*Интервью было записано 4 августа, накануне заявлений Вашингтона о переговорах Трампа с Путиным на Аляске

Какой процент авиаотрасль занимает в структуре доходов РФ, и насколько хакерские атаки, которые мы видели по "Аэрофлоту", и их последствия - задержки рейсов и подобное - больно бьют по бюджету?

По бюджету они бьют мало, потому что "Аэрофлот" постепенно сдавал свои позиции иностранным компаниям - Turkish Airlines и другим, например, ближневосточным авиаперевозчикам. Они дешевле, имеют новые самолеты, постоянно проводят ремонты. А чтобы пользоваться самолетами "Аэрофлота" или других российских компаний нужно очень верить в Бога, чтобы летать, потому что ремонтируются они плохо. Но ситуация в том, что когда закрывают шахту "Распадская", увольняют 2000-3000 человек или переводят на четырехдневную рабочую неделю работников на КАМАЗе, ВАЗе, ГАЗе или других автопредприятиях - это малозаметные новости.

А когда что-то происходит там, где большой трафик, когда аэропорты фактически останавливаются (например, когда открыли аэропорт Геленджика, а потом снова закрыли), когда происходит массовый перенос рейсов и начинается коллапс - это невозможно скрыть. Нельзя просто закрыть цензурой, потому что есть соцсети, в частности "ВКонтакте". Информация мгновенно разлетается по России, и все видят, что происходит.

И, по сути, их авиации уже почти нет. На позапрошлой неделе небольшая компания "Ангара" объявила, что авианадзор РФ запретил эксплуатацию всех ее самолетов. Это называется реализация операционного риска: когда у вас и финансы, и разрешения в порядке, но вы не можете взлететь, потому что самолеты признаны небезопасными. А причина - они не ремонтируются, запчастей нет, и вы своевременно не позаботились об этом.

Остались сегментно две-три авиационные компании, которые периодически получают сверхприбыли, обслуживая корпоративные рейсы - например, из Норильска в Москву, когда работники одной корпорации летают в столицу. Но большинство малых независимых компаний уже фактически исчезло. Чтобы это было незаметно, российские власти выбрали "Аэрофлот" как крупную компанию, которую системно поддерживает: предоставляет кредиты, облигации, даже через Минобороны добились разблокирования нескольких десятков самолетов, бывших в лизинге. Это дало им глоток свежего воздуха.

Но одна небольшая операция - по проникновению в систему - вызвала значительный коллапс. Это показывает, что экономически такая атака не остановит всю их авиацию, но как пример того, что происходит в результате войны в Украине, она очень показательна. Будем откровенны: если бы Путин не вторгся в Украину в 2014 году, этих мероприятий просто не было бы. Никто не тратился бы на это, и, возможно, они до сих пор летали бы в Борисполь, как раньше.

Однако именно из-за поведения их власти это произошло. И важно, чтобы СМИ в России обращали на это внимание, объясняли, почему это происходит. Потому что часто в российских медиа просто констатируют факт остановки рейсов, но не говорят, почему это произошло.

Тем не менее, мы видим, что даже официальные российские медиа периодически признают - и это, в частности, звучало в свое время на Петербургском экономическом форуме - что российская экономика все больше скатывается в рецессию. Недавно одно из изданий опубликовало материал о том, что Россия уже фактически приближается к рецессии. Соответственно, если эта тенденция будет сохраняться, каковы ваши прогнозы: насколько долго система еще выдержит? С одной стороны, можно пытаться это скрывать, если вообще возможно. С другой - насколько хватит запаса прочности?

Скрывать уже не получается, потому что с нового года у западных коллег "открылись глаза", и вы видели публикации Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal, а также блоги аналитиков Bank of America, JPMorgan Chase и других мощных аналитических центров. Они прямо отмечают: российская экономика уже фактически находится в рецессии, ведь растут только отрасли, связанные с оборонным сектором, в частности оборонная промышленность. Например, на Петербургском экономическом форуме приводили данные, что промышленность показала рост в определенном месяце благодаря "всплеску активности" в производстве других транспортных средств. Переводя на обычный язык, они просто спустили на воду очередную атомную подводную лодку, которую строили пять лет, и после подписания акта приемки это сразу повлияло на статистику.

Если же разложить показатели по отраслям, то даже по данным Росстата, видно: кроме ВПК, растет только IT-сектор (из-за ухода с рынка многих западных компаний и замещения их продуктов российскими) и фармацевтика. Все остальное - в спаде.

Более того, на прошлой неделе они засекретили данные по розничному товарообороту. Такого не было даже в СССР. Это означает, что даже при желании "подрисовать" статистику сделать у них это уже не получается. Еще раньше они засекретили демографические данные. Причина - по российскому законодательству, через три года после исчезновения военнослужащего его нужно либо официально признать без вести пропавшим, либо погибшим, чтобы осуществить страховую выплату (в том числе через компанию "Согаз"). Когда начали поступать массовые данные о тех, кого похоронили "по-тихому" по посадкам и чьи тела не вернули, а также о большом количестве погибших, пропавших без вести и пленных, это создало серьезную проблему для РФ.

И, собственно, по демографическим данным можно было бы вычислить точное количество граждан, погибших во время войны. Но они эту статистику засекретили. Получается, что сейчас экономический анализ привычными для нас с вами методами может не сработать. Но интересно, как работает опрос менеджмента по деловым ожиданиям. Я периодически советую зрителям обращать внимание на индекс PMI (Purchasing Managers' Index) - индекс уверенности бизнеса, который в России до сих пор рассчитывает агентство S&P.

Так вот, в июле, согласно свежим данным, он упал до 47 пунктов. Согласно методологии, если он превышает 50, это означает, что уверенность менеджмента растет; если ниже 50 - ожидания ухудшаются. То есть сейчас оценки российского бизнеса относительно будущего являются негативными. Это означает, что большинство отраслей уже находятся в рецессии или ее ожидают. То, что мы с вами видим в официальной статистике, некоторые российские чиновники называют "фрагментарным ростом". Это новая аналитическая "выдумка", которая фактически скрывает падение.

Что касается завершения войны из-за экономических последствий, то, чтобы война прекратилась, негативные ожидания должны сформироваться у самого Путина и его команды. Только тогда возможно решение о переговорах или иной способ завершения войны. Пока он верит, что сможет обойти санкции, "потрясти" резервы, найти еще какие-то ресурсы - он будет продолжать, потому что не имеет другого выхода. Для него точка выхода из войны сейчас хуже, чем точка входа. Раньше он был "нерукопожатным", но все же поставлял газ и нефть куда хотел, имел минимум ограничений, а санкции до 2022 года были "детские", потому что ему только грозили пальчиком.

А теперь представим, что он завтра решает выйти из войны. Снимет ли с него санкции Европейский Союз? Американцы могут пойти на это, если будут территориальные уступки со стороны РФ и другие условия. Но европейцы не снимут санкции, пока Россия не вернется к границам 1991 года - они неоднократно это повторяли. Или хотя бы к границам 2022 года, хотя в этом вопросе среди них есть разногласия. Но если Россия не сможет поставлять нефть и газ в Европу, а "Северные потоки" уже разрушены и заблокированы, то выбора у РФ фактически нет.

И именно из-за того, что выход из войны для него хуже, чем в начале, Путин ее продолжает. Он понимает, что когда война завершится, примерно миллион или больше людей, которые бродят в Украине, вернутся обратно в Россию. Они пойдут к местным властям, которые и сами недовольны ситуацией. Во многих регионах нет работы. Если сейчас эти люди в армии получают 200-400 тысяч рублей в месяц, то дома они будут иметь ноль. В лучшем случае - выплату в 50 тысяч по инвалидности или другие соцвыплаты выплаты. Это может повлечь серьезные социальные последствия.

В Кремле тоже моделируют такие сценарии. Поэтому речь может идти только о широких уступках со стороны России, завершении войны и откате санкций. Например, уход на территории 1991 года, передача части резервов на восстановление Украины и тому подобное. Но Путин не хочет идти на такие шаги. Поэтому мы оказались в патовой ситуации, когда только глубокий экономический кризис может сломить Кремль. Но этот кризис развивается медленно. Напомню, мы с вами говорили об этом еще в декабре, и давали экономике РФ шесть месяцев, но в апреле-мае Россия уже пересматривала бюджетный дефицит. Потому что деньги, заложенные в первоначальный план, закончились в мае, из-за чего они "дорисовали" себе еще 2 триллиона рублей дополнительного дефицита.

У Кремля есть целый комплекс мер, чтобы тормозить завершение войны / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Получается, что экономический кризис развивается по спирали. Это не как в августе 1998 года, когда произошел внезапный дефолт РФ, потому что в 2022 году был определенный запас прочности, эта спираль кризиса разворачивается медленнее, тем хуже для них. Наша задача - ускорить этот процесс. Если же мы просто, как осел в "Шреке", будем спрашивать: "Ну когда закончится война? Ну когда?" - то это может продолжаться очень долго.

У Кремля есть целый комплекс мер, чтобы тормозить завершение войны. Например, они планируют приватизировать то, что отобрали у бизнеса: 67% акций "Южуралзолота", предприятие "Главпродукт" и так далее. Хотят продать государственное ипотечное учреждение "Дом.РФ" через биржу. Какие меры наши союзники и мы приняли, чтобы этого не допустить или чтобы минимизировать последствия? На сегодняшний день - никаких. Что можно сделать? Можно ввести санкционные правила, по которым все участники рынка, участвующие в покупке такого имущества с определенной даты, автоматически попадают под санкции Украины и стран Большой семерки. Тогда желающих участвовать в такой реприватизации будет значительно меньше. Конечно, для какого-нибудь бизнесмена из Челябинска санкции не проблема - он летает в Китай, отдыхает, его это все не очень беспокоит. А вот управляющий фондом из Москвы или Петербурга, у которого дача в Италии или другой европейской стране, для него попадание в санкционный список ЕС будет серьезным дискомфортом. И он сделает все, чтобы избежать участия в таких операциях.

Поэтому нужно двигаться в двух направлениях - санкции и другие методы воздействия. Так же влияют диверсионные операции. Например, уничтожение трех-четырех нефтеперерабатывающих заводов - это существенные убытки для бюджета РФ, который из-за этого недополучает доходы. По интенсивности боевых действий - ракеты, которые они запускают по Киеву, Харькову или Кривому Рогу, мы это видим. Но есть еще финансовая сторона вопроса: каждая ракета списывается в бухгалтерии воинской части, ее считают израсходованной, и нужно покупать новую. Это стоит денег. Сколько ракет они могут себе позволить выпустить и потратить - вопрос открытый. У них есть определенный запас, сформированный за прошлый год, которым они сейчас пользуются. Но военные расходы остаются огромными. Если вы смотрели доклады на Петербургском международном экономическом форуме (с участием представителей Талибана), Путин заявлял, что собирается снижать военные расходы.

Почему? Потому что какая страна выдержит, если около примерно 40% федерального бюджета (примерно 17 триллионов рублей) постоянно тратится на войну? Путин официально говорит о 13 триллионах, но это вранье - он скрывает расходы на Нацгвардию, ФСБ и другие структуры, которые тоже участвуют в войне. Итак, где-то 40% доходов бюджета уходит на войну - это состояние физически невозможно поддерживать долго. Наша задача - ускорять этот процесс.

Относительно прогнозов, когда произойдет очередной операционный риск, например, как в случае компании "Ангара", когда им вдруг запретили эксплуатацию самолетов, сказать трудно. Когда скажут: "Деньги на выплаты военным закончились" - тоже предсказать сложно, потому что ситуация развивается по спирали. Следующий прогнозируемый этап, когда РФ перейдет в более сильный кризис - октябрь-ноябрь этого года, когда Россия будет вынуждена снова пересматривать бюджетный дефицит(необходимость пересмотра уже подтвердил Минфин РФ. - Главред).

По моим расчетам (а также по оценкам бывших чиновников, таких как экс-министр финансов Задорнов и экс-член госаппарата Вьюгин) прогнозируемый официальный дефицит к концу ноября может достичь 6-8 триллионов рублей. То есть к концу ноября эта цифра будет более точной и они перейдут на новый круг кризиса, когда уже нужно будет просто печатать деньги - другого выбора не будет.

А сейчас, возможно, даже в сентябре, после этих потуг Соединенных Штатов в отношениях с Индией и торговых переговоров с Китаем, россияне также могут постепенно приблизиться к отметке в 8 триллионов. Для них это существенный финансовый дефицит, и им будет очень трудно его профинансировать.

Понимаете, в чем разница между ними и нами? Объективно, у нас - транзитная экономика. Мы получаем часть средств от западных партнеров, что-то остается внутри страны, и потом эти ресурсы тратятся в форме БПЛА, ракет и другого вооружения. Расходы на войну - это как ранение: пошла кровь, и ее объем нужно пополнять, иначе организм (экономика) умрет. Нам эту "кровь" постоянно подливают союзники, а у них таких партнеров нет.

Кто будет их кредитовать? Иран сам сейчас имеет большие проблемы. У КНДР ресурсов мало - что-то они дали, но сейчас уже почти ничего не осталось. У оси зла нет ни МВФ, ни больших резервов. Китай, как видим, преследует собственные экономические интересы. Их можно критиковать, но они - экономические эгоисты. Они не будут давать Путину деньги на войну просто так, чтобы он убивал, ведь Россия не разделяет идеологии Коммунистической партии Китая. Пекин может помогать РФ за деньги технологически или поддерживать для противостояния США, но не по идеологическим причинам, как это было во время Холодной войны.

Следовательно, единственное реальное решение для России в этой ситуации - остановка войны. Я думаю, что уже сейчас, возможно, даже с июня, мы вошли в новую фазу: они продолжают войну не для того, чтобы выиграть, а чтобы выторговать для себя максимально выгодные условия мира. Они понимают, что не смогут захватить всю территорию Украины. Их "победная" риторика - это лишь пропагандистские нарративы для поддержки "Z"-аудитории.

Но я вас уверяю: и Центральный банк РФ, и Министерство экономики, и даже крупнейший банк - Сбербанк России - прекрасно осознают реальное положение дел. Рекомендую зрителям посмотреть прямые репортажи с Петербургского экономического форума, а также Конгресса Центрального банка РФ, состоявшегося в начале июля. Там чиновники открыто говорят о проблемах российской экономики.

В Кремле хорошо знают, что ресурсов на войну не хватает. Все, что происходит сейчас, - это уже торговля за мирное соглашение, чтобы с них сняли больше санкций, предоставили больше разрешений, разморозили больше активов. Мы должны этому противодействовать и отстаивать свои условия. Тогда они будут для нас более выгодными.

Президент США Дональд Трамп много говорит о том, что санкции может ввести санкции, но при этом говорит, что россияне уже научились их обходить. То есть, в принципе, он даже, судя по всей его риторике, говорит о том, что эти санкции могут оказаться неэффективными. Соответственно, как по вашему мнению, учитывая то, что сейчас уже пошел новый виток, и россияне, выторговывают себе новые условия, то как долго, в принципе, они могут торговаться в таком варианте? Есть ли у них какой-то запас?

Запас у них есть до конца года. Они считают, что наделали достаточно ракет и так далее. Но меняется интенсивность боевых действий, и есть определенная слаженная работа нашего ГУР, СБУ и других подразделений, которые регулярно проводят операции. Вот, например, в Крыму было обезврежено 4-5 военных самолетов. И вы понимаете, что даже их ракетные атаки - это ежедневный "минус" из баланса. Это же не просто ракета или шахед вылетает. Чтобы изготовить "Шахед", вместе с боекомплектом, он стоит примерно 50 тысяч долларов. Это сразу снимается с учета. И нужно пополнять запасы. А чтобы пополнять, когда санкции введены против деталей и компонентов, цены на эти запчасти растут. Изготовление становится дороже, доставка товаров по логистике в обход санкций также занимает больше времени и тому подобное.

Основная проблема военного бюджета РФ в том, что из 17 триллионов рублей только около 3-4 триллионов идут на выплаты людям. Все остальное - это пополнение арсенала. Поэтому чем эффективнее будут такие операции в тылу врага по уничтожению военных объектов, тем быстрее у них закончатся средства и тем быстрее они пойдут на более приемлемые для Украины условия. Потому что сейчас они, на мой взгляд, выставляют неприемлемые условия.

Я уже говорил, что американцы могут снять санкции только в том случае, если будет какой-то реальный прогресс. Потому что то, что происходит сейчас, - россияне просто что-то себе надумали: еще ничего не захватили, а мы уже должны отдавать территории, которые они не захватили. Это называется: у нас есть время, и мы выставляем неприемлемые условия, чтобы поторговаться. А если вы не торгуетесь, то мы будем бить по мирному населению и так далее. Такую ситуацию можно переломить только ускорением экономического кризиса в РФ. И то оживление санкций и рыночного давления, о котором мы говорили в начале - когда "петля" затягивается именно из-за санкций и рыночного давления со стороны США - я думаю, точно даст эффект.

Потому что сами по себе санкции вызывают сомнение в том, что они как отдельный инструмент будут работать безупречно. Всегда будут лазейки, через которые можно проскользнуть. Но когда появляется рыночное давление, когда ОПЕК+ постоянно наращивает добычу нефти, когда это поддерживает Саудовская Аравия, и когда есть хорошие контакты с ее властями, - результаты все равно показывают, что Саудовская Аравия больше ориентируется на американцев, потому что она хорошо знает, чего на самом деле стоят слова россиян.

Поэтому я думаю, что все будет хорошо, но, если мы хотим завершить все это до конца года с победным для нас результатом, то нужно больше работать не только над санкциями, а над рыночным давлением и дипломатическими усилиями. Давайте разберем, какие меры были приняты Украиной в отношении Индии по дипломатическим каналам. Публично я ничего об этом не слышал. Возможно, непублично какие-то шаги были, ведь существуют и закрытые, непубличные меры. Например, можно было бы в Нью-Дели организовать фотовыставку этих зверств, которые оккупанты совершили в Ирпене или во время ударов по Киеву, чтобы показать это людям, которые, по сути, исповедуют веру, отрицающую насилие. Ведь мы для них очень далеки. Телевидение у них о нас рассказывает так же, как наше ТВ, например, об Анголе: сюжет раз в год, да и то не всегда. Поэтому они просто не знают, что здесь происходит. У них очень специфическая демократия. Они не авторитарное государство, но религиозно-демократическое, и при этом возмущение общественного мнения имеет для их власти серьезное значение.

С ними нужно серьезно работать, чтобы они осознавали, что покупают кровавую нефть, и что это не просто какое-то заявление Дональда Трампа, а реальность: здесь гибнут люди, и, покупая эту нефть, они фактически финансируют войну. Надо показать им, как это выглядит с Украины, с позиции гражданского населения. Я думаю, это могло бы дать серьезный результат.

Кроме того, оживление диверсионно-экономических операций, а возможно, и повышение интенсивности боевых действий на отдельных участках фронта, чтобы навязывать противнику темп войны. Если россияне запланировали финансирование до конца года, то наша задача - сделать так, чтобы оно быстрее закончилось, и они снова должны были печатать рубли и искать деньги. Это вполне возможно. В эту игру можно играть вдвоем, и наша задача с Европой - навязывать им правила игры, а не наоборот.

При поддержке международных партнеров это вполне реальная стратегия. Вопрос лишь в тактике, исполнителях и эффективности планирования таких действий. Нельзя, чтобы дипломаты, экономисты и военные из Украины и ЕС работали обособленно - это должна быть единая слаженная машина. Я уверен, что задачи вполне реальны, и нет оснований для негативных прогнозов. Мы можем переломить ситуацию и двигаться к победе, в частности благодаря финансово-экономическим мерам.

А учитывая то, что если они там запустят еще печатный станок, то, соответственно, и внутри, я так понимаю, россияне не очень будут довольны тем, что будет происходить и с ценами, и со всем остальным в стране, я правильно понимаю?

Они и так уже недовольны, понимаете? Есть механизмы фискального неповиновения - это показывает, что население откровенно и в значительных объемах отказывается платить налоги. Это уже зафиксированный факт, и я вам несколько примеров приводил. Остается, чтобы это недовольство, которое сейчас проявляется в молчаливом переходе на наличные, валюту и криптовалюту, перешло на улицы. А здесь есть определенные проблемы, потому что у них очень мощный силовой аппарат. И те 4 триллиона рублей, которые они тратят на спецслужбы, идут в том числе на содержание репрессивного аппарата. Вы же видите: парня из "Южуралзолото" сразу посадили в тюрьму - он пытался избежать уплаты налогов и сбежать из России, вывозя значительные ресурсы, но его поймали.

То есть репрессивный аппарат работает. Но их слабое место - это отношения между федеральным центром и регионами. Федеральный центр живет своей жизнью, а регионы значительно беднее. И когда денег становится меньше и возникает дефицит, меняется отношение регионов к центру.

Одним из признаков распада СССР в свое время была именно ситуация, когда центральная власть отмежевалась от регионов, и те просто объявили независимость. Здесь такого, думаю, быстро не произойдет, но один из возможных вариантов окончательного завершения этой войны (не перемирия, а именно окончательного завершения) - это доведение России до периода полураспада, когда экономические, финансовые, социальные и политические отношения между федеральным центром и регионами достигнут пика, а у центра не останется ресурсов подавлять уже имеющееся недовольство.

Над этим нужно работать. Тем более, что есть немало бенефициаров такого развития событий: Япония, которая хочет вернуть Курилы; Китай, имеющий исторические территориальные претензии; а также Чукотка, которая не так далеко от США. Зачем Дональду Трампу Гренландия, если есть Чукотка и Камчатка с ее богатыми ресурсами, в том числе золотом, (хотя и с высокой сейсмической опасностью)?

Развертывание этого сценария во многом будет зависеть от действий Путина. Если он не остановится в ближайшие месяцы, до конца года, то может пройти точку невозврата, и тогда негативный сценарий для России, подобный распаду СССР, вполне возможен.

Потому что:

снижаются цены на нефть (их обваливают решениями ОПЕК);

ухудшаются отношения между центром и регионами;

значительная часть населения живет за счет войны (ВПК и армия - более 3 млн семей, а это уже существенная доля общества).

Многие признаки совпадают: они хотели стать Советским Союзом - и все больше на него похожи. Инструменты внешнего влияния тоже повторяют те, что действовали раньше. Поэтому этот сценарий нельзя отбрасывать - его нужно ускорять, хотя революции вроде октябрьской 1917 года уже не будет. Но финансово-экономический кризис и социальное напряжение могут быстро изменить ситуацию. Задача - именно ускорение этого процесса. Если они не идут на диалог и претендуют на украинские территории, то мы вполне могли бы вместе с союзниками обсудить возможность ускорения сценария полураспада России, ведь тянуть его в одиночку Украине будет сложно.

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

