Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

- Россия выпустила "Искандер" и более 80 Shahed по Украине
- РФ атаковала Украину из Крыма и трех областей
В ночь на 16 августа, пока президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин вели переговоры о мире, российские войска совершили массированную атаку на территорию Украины, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 85 ударных беспилотников Shahed и дроны-имитанты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Как говорится в сообщении, противник наносил удары с территории Курской, Орловской, Ростовской областей РФ, а также с временно оккупированного Крыма.
Под обстрел попали приграничные районы Черниговской, Сумской, Донецкой и Днепропетровской областей.
"Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
К сожалению, зафиксировано попадание одной ракеты и 24 беспилотников по 12 объектам в разных регионах страны.
"По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны", - резюмировали Воздушные Силы.
Атаки России на Украину - последние новости
Главред писал о том, что 15 августа россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах. В результате атаки в небо начали подниматься столбы дыма, на месте попадания бушевал пожар, повреждены палатки и окна.
Также накануне РФ ударила баллистикой по пригороду Днепра. Взрывы прозвучали после ударов баллистическими ракетами. По предварительным данным, одна из них попала в жилой район.
Политолог Андрей Ткачук предупреждает, что РФ может возобновить и массированные удары по Украине. По его словам, Россия воздерживалась от масштабных атак по Украине до 15 августа, но после этой даты украинцам стоит быть особенно осторожными.
