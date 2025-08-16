Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

К отражению воздушной атаки были привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны.

РФ очередной раз обстреляла Украину / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ГСЧС

Ключевое:

Россия выпустила "Искандер" и более 80 Shahed по Украине

РФ атаковала Украину из Крыма и трех областей

В ночь на 16 августа, пока президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин вели переговоры о мире, российские войска совершили массированную атаку на территорию Украины, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 85 ударных беспилотников Shahed и дроны-имитанты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как говорится в сообщении, противник наносил удары с территории Курской, Орловской, Ростовской областей РФ, а также с временно оккупированного Крыма.

Под обстрел попали приграничные районы Черниговской, Сумской, Донецкой и Днепропетровской областей.

"Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

К сожалению, зафиксировано попадание одной ракеты и 24 беспилотников по 12 объектам в разных регионах страны.

"По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны", - резюмировали Воздушные Силы.

РФ атаковала Украину из Крыма и трех областей / Фото: Воздушные Силы

Главред писал о том, что 15 августа россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах. В результате атаки в небо начали подниматься столбы дыма, на месте попадания бушевал пожар, повреждены палатки и окна.

Также накануне РФ ударила баллистикой по пригороду Днепра. Взрывы прозвучали после ударов баллистическими ракетами. По предварительным данным, одна из них попала в жилой район.

Политолог Андрей Ткачук предупреждает, что РФ может возобновить и массированные удары по Украине. По его словам, Россия воздерживалась от масштабных атак по Украине до 15 августа, но после этой даты украинцам стоит быть особенно осторожными.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

