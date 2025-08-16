'Жесткие последствия' откладываются: Трамп заявил, на какой шаг он не пойдет против РФ

Трамп оценил переговоры с Путиным как положительные, поэтому он пока что хочет отложить введение более жестких ограничений для РФ.

Кратко:

Трамп заявил, что пока не планирует новых санкций против России

Он оценил переговоры на Аляске как позитивные, поэтому решил отложить санкции

Трамп отметил, что может вернуться что этому вопросу через 2-3 недели

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он сейчас не рассматривает возможность введения новых санкций или других "серьезных последствий" для России после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Такое свое решение он мотивировал тем, что, по его мнению, переговоры с Путиным на Аляске прошли "очень хорошо". Об этом американский президент сказал во время интервью Fox News.

В то же время он отметил, что может вернуться к этому вопросу через две или три недели.

"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что сейчас мне не нужно об этом думать. Возможно, придется вернуться к этому через две или три недели, но пока не надо об этом думать", - сказал Трамп.

Напомним, что ранее на этой неделе президент США угрожал жесткими санкциями против страны-агрессора России, чтобы заставить российского диктатора Путина остановить войну против Украины. Однако такой шаг был отложен, когда была запланирована личная встреча Трампа и Путина.

Как санкции могут еще сильнее ударить по РФ - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что экономические санкции США могут привести к тому, что страны начнут отказываться от российской нефти, а это очень серьезно ударит по экономике страны-агрессора. По его словам, РФ может ждать судьба СССР, только в еще худшем варианте.

"Советский Союз распался из-за того, что закончились деньги на содержание империи. Не было денег на покупку местных элит в республиках, чтобы они оставались в составе Союза. А когда денег нет, в магазинах нет продуктов, общественный транспорт не ходит, люди начинают бить морды местным властям, а не едут за этим в Москву. И тогда у местных элит возникает вопрос, зачем им все это надо", - сказал Загородний.

Санкции против России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп сказал, подействуют ли новые санкции на РФ. Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.

Также ранее сообщалось, что Кремль заплатит высокую цену - в FT узнали, что будет, если Путин не согласится на мир. Дональд Трамп все больше раздражен из-за Путина, поскольку Кремль игнорирует все мирные предложения.

Напомним, США ослабили санкции против РФ - стало известно, что позволили России. Ослабление санкций является временным. Его ввели перед встречей Трампа и Путина на Аляске.

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

