Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу России

Дроновые атаки Украины наносят значительный ущерб российской экономике и усугубляют кризис.

Санкции США могут серьезно ударить по экономике РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы Загороднего:

К концу 2025 года дефицит бюджета РФ вырастет в 7 раз

Падение цен на нефть уже вызвало спад в машиностроении, строительстве, металлургии

Кризис можно усилить ударами по ключевой инфраструктуре

Экономические санкции США могут привести к тому, что страны начнут отказываться от российской нефти, а это очень серьезно ударит по экономике страны-агрессора. Что грозит России, объяснил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, РФ может ждать судьба СССР, только в еще худшем варианте.

"Советский Союз распался из-за того, что закончились деньги на содержание империи. Не было денег на покупку местных элит в республиках, чтобы они оставались в составе Союза. А когда денег нет, в магазинах нет продуктов, общественный транспорт не ходит, люди начинают бить морду местным властям, а не едут за этим в Москву. И тогда у местных элит возникает вопрос, зачем им все это надо", - сказал Загородний в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что Россия зависит от нефтегазовых доходов. К концу 2025 года дефицит бюджета РФ будет в семь раз больше, чем планировалось, и вырастет с 1,3 триллиона рублей до 8 триллионов.

"А все потому что чуть-чуть просела цена на нефть, на 15%, но в России уже все посыпалось. Машиностроительные предприятия уходят в отпуск, а это сразу минус 20% зарплат людей, меньше налогов, ипотека и строительство застопорились. Падает тяжелая металлургия (…) Все это и ждет Россию, только в худшем варианте", - объяснил Загородний.

Дроновые атаки Украины также наносят значительный ущерб российской экономике. Например, из-за ударов по НПЗ в России не могут нормально работать аграрии, им не хватает топлива.

"Кроме того, Украина начала мощно бить по химическим предприятиям, в частности, по производству азотной кислоты, аммиака и т.д. А это удобрения и взрывчатка, то есть это товары двойного назначения. Этот процесс уже начался. Ведь интенсивность ударов Украины по России увеличилась в 10 раз, по сравнению с прошлым годом", - сказал Загородний.

По его словам, в РФ останавливаются аэропорты, что создает проблемы не только для пассажиров, но и с доставкой, например, важных деталей, чтобы починить какое-то оборудование. В России постоянно отключается интернет, а это значит, что бизнес теряет деньги.

"Проблема в том, что Путину все равно, и он не прекратит воевать, пока остается у власти. А усилить кризисные явления в России может исключительно Украина, теми же ударами по железной дороге (…) Чем более активным будет поток поражения целей в России, тем лучше будет для нас. Ведь тогда разговор с россиянами будет идти не о линии разграничения, а о том, как быстро российские войска будут драпать с территории Украины", - уверен Загородний.

Сколько денег Путин готов тратить на войну - мнение эксперта

Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко считает, что нынешний уровень военных расходов соответствует амбициям Путина. Диктатор считает, что 750 тысяч оккупантов и тех объемов поставок вооружения и боеприпасов ему хватит, чтобы "додавить" Украину.

"Увеличивать расходы вдвое — не имеет смысла. Увеличить на 10 % — да, он может", - сказал он.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа на Аляске он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом. Это город Анкоридж.

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к диалогу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна пройти на Аляске.

На переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны. Такое мнение озвучила посол Украины в США Оксана Маркарова.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

