Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу России

Анна Ярославская
11 августа 2025, 12:00
162
Дроновые атаки Украины наносят значительный ущерб российской экономике и усугубляют кризис.
Тарас Загородний, Путин, Трамп
Санкции США могут серьезно ударить по экономике РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы Загороднего:

  • К концу 2025 года дефицит бюджета РФ вырастет в 7 раз
  • Падение цен на нефть уже вызвало спад в машиностроении, строительстве, металлургии
  • Кризис можно усилить ударами по ключевой инфраструктуре

Экономические санкции США могут привести к тому, что страны начнут отказываться от российской нефти, а это очень серьезно ударит по экономике страны-агрессора. Что грозит России, объяснил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, РФ может ждать судьба СССР, только в еще худшем варианте.

видео дня

"Советский Союз распался из-за того, что закончились деньги на содержание империи. Не было денег на покупку местных элит в республиках, чтобы они оставались в составе Союза. А когда денег нет, в магазинах нет продуктов, общественный транспорт не ходит, люди начинают бить морду местным властям, а не едут за этим в Москву. И тогда у местных элит возникает вопрос, зачем им все это надо", - сказал Загородний в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что Россия зависит от нефтегазовых доходов. К концу 2025 года дефицит бюджета РФ будет в семь раз больше, чем планировалось, и вырастет с 1,3 триллиона рублей до 8 триллионов.

"А все потому что чуть-чуть просела цена на нефть, на 15%, но в России уже все посыпалось. Машиностроительные предприятия уходят в отпуск, а это сразу минус 20% зарплат людей, меньше налогов, ипотека и строительство застопорились. Падает тяжелая металлургия (…) Все это и ждет Россию, только в худшем варианте", - объяснил Загородний.

Дроновые атаки Украины также наносят значительный ущерб российской экономике. Например, из-за ударов по НПЗ в России не могут нормально работать аграрии, им не хватает топлива.

"Кроме того, Украина начала мощно бить по химическим предприятиям, в частности, по производству азотной кислоты, аммиака и т.д. А это удобрения и взрывчатка, то есть это товары двойного назначения. Этот процесс уже начался. Ведь интенсивность ударов Украины по России увеличилась в 10 раз, по сравнению с прошлым годом", - сказал Загородний.

По его словам, в РФ останавливаются аэропорты, что создает проблемы не только для пассажиров, но и с доставкой, например, важных деталей, чтобы починить какое-то оборудование. В России постоянно отключается интернет, а это значит, что бизнес теряет деньги.

"Проблема в том, что Путину все равно, и он не прекратит воевать, пока остается у власти. А усилить кризисные явления в России может исключительно Украина, теми же ударами по железной дороге (…) Чем более активным будет поток поражения целей в России, тем лучше будет для нас. Ведь тогда разговор с россиянами будет идти не о линии разграничения, а о том, как быстро российские войска будут драпать с территории Украины", - уверен Загородний.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал, что ждет Россию после отказа Индии покупать российскую нефть:

Сколько денег Путин готов тратить на войну - мнение эксперта

Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко считает, что нынешний уровень военных расходов соответствует амбициям Путина. Диктатор считает, что 750 тысяч оккупантов и тех объемов поставок вооружения и боеприпасов ему хватит, чтобы "додавить" Украину.

"Увеличивать расходы вдвое — не имеет смысла. Увеличить на 10 % — да, он может", - сказал он.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа на Аляске он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом. Это город Анкоридж.

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к диалогу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна пройти на Аляске.

На переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны. Такое мнение озвучила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России санкции санкции против России Тарас Загородний война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

13:36Война
На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

12:48Фронт
Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

12:28Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Последние новости

14:00

Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

13:57

Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответилВидео

13:54

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастетВидео

13:36

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

13:07

Как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
12:48

На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

12:45

С Днем Молодежи - прикольные картинки и поздравления

12:39

Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

12:28

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

Реклама
12:06

Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

12:00

Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу РоссииВидео

11:51

Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

11:40

Любимцы судьбы: 5 знаков зодиака, которым везет от природы

11:37

Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтракВидео

11:35

Почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех

11:27

Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз

11:11

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

10:52

Россия хочет заключить сделку с Трампом: эксперт рассказал о маневрах Путина

10:44

Вода не уходит в ванной: два простых средства решат проблему за час

10:34

В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

Реклама
10:24

"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

10:21

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

10:01

Гороскоп на завтра 12 августа: Ракам - неудачи, Рыбам - потери

09:58

Почему "мирный план" Трампа обреченмнение

09:52

Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города ИзюмВидео

09:50

Как сделать, чтобы в гараже не было сырости: 3 решения проблемыВидео

09:48

Пошла на крайности: как Наташа Королева выбивает гражданство РФ для мамы

09:38

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

09:03

"Мы неправильно понимаем его подход": что задумал Трамп насчет войны в Украине

08:58

"Она уже тогда родила": что известно об общем ребенке Потапа и Каменских

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 августа (обновляется)

08:29

В США "слили" план Путина на встречу с Трампом на Аляске - чего ждать Украине

08:28

Тайная резиденция на Аляске: в каком городе могут встретиться Трамп и Путин

08:24

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:43

Атака дронов и пожар в РФ: дроны атаковали Арзамасский приборостроительный заводВидео

06:59

Как Трамп будет действовать на переговорах с Путиным: прогноз посла Украины в США

06:22

Встреча на Аляске: территории и санкции и начало предвыборных срачей в Украинемнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 22

04:30

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинецВидео

03:30

Прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера: ученые на пороге большой разгадки

Реклама
03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со скрипачем за 35 секунд

02:35

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

02:25

"Ни о чем не жалею": Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы

01:30

Мама отдыхает: как изменилась фигура Леси Никитюк после родов

10 августа, воскресенье
23:42

"Опомнитесь, люди!": сестра Софии Ротару встала на защиту певицы

23:22

Толчки почувствовали даже в Стамбуле: в Турции произошло разрушительное землетрясение

23:11

Вера Брежнева вернулась в Украину: "Счастлива разделить момент"

23:09

УПЛ: "Шахтер" впервые в сезоне потерял очки, сыграв в "Карпатами"Видео

22:14

В Германии прокомментировали встречу Трампа и Путина: на что надеется Мерц

21:59

Паника - худший союзник: почему слухи об уступках России не стоят вниманиямнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять